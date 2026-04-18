Arde Vegasul! Tot ce trebuie să știi înainte de WrestleMania 42, evenimentul anului în WWE

Totul este pregătit pentru WrestleMania 42. După ce în 2025, WrestleMania 41 a stabilit noi recorduri pentru World Wrestling Entertainment LLC (WWE), compania condusă de TKO Group Holdings se pregătește pentru un nou show incendiar, pe același stadion impunător, Allegiant Stadium (71.835 locuri), din Paradise, „oraș neîncorporat, adiacent orașului Las Vegas”, după cum se autodefinește pe portalul propriu.

WrestleMania 42: show-ul suprem WWE promite haos total în deșert

Evenimentul supranumit „The Super Bowl of Pro-Wrestling” urmează tradiția din ultimii ani și se va desfășura pe durata a două nopți, 18 și 19 aprilie 2026, oferind fanilor din întreaga lume o sumedenie de meciuri epice, menite să concluzioneze povești și rivalități care durează de luni sau chiar ani de zile.

Allegiant Stadium va fi din nou casa WrestleMania

s-a dovedit a fi un real success, motiv pentru care WWE a ales să revină în Las Vegas, Nevada, și în 2026. În 2025, WrestleMania 41 a bătut toate trecordurile de audiență, fiind cel mai vizionat show WrestleMania din toate timpurile, cu o creștere de 114% față de recordul stabilit în 2024, la Wrestlemania XL. Anul și recordul, urmează, logic, 2006 cu un nou „vârf” de asistență.

WrestleMania 41 a generat 1,1 miliarde de vizualizări pe platformele de social media pe parcursul weekendului 19-20 aprilie de anul trecut, iar canalul de YouTube al WWE a înregistrat cea mai vizionată zi din istorie, în duminica WrestleMania 20 aprilie 2025.

În plus, WrestleMania 41 a generat cea mai mare asistență pentru orice eveniment din istoria WWE. Showul WM 41 a strâns nu mai puțin de 124.693 de fani pe parcursul a două nopți din datele amintite mai sus.

Ca de fiecare dată, și în acest an, cea mai mare promoție de wrestling din lume a pregătit activități pentru fani pe parcursul întregii săptămâni WrestleMania. Vor fi organizate expoziții și sesiuni de fotografii și autografe cu superstarurile WWE, în timp ce showurile săptămânale, Raw, SmackDown și NXT vor fi așteptate cu și mai mare interes de sutele de mii de fani.

John Cena revine după retragerea din wrestling

Anul 2025 a fost anul în care Ultimul său meci oficial a avut loc pe 13 decembrie, la Saturday Night’s Main Event, atunci când Gunther l-a învins și, totodată, „l-a retras” pe cel mai decorat campion din istoria WWE.

Cu toate acestea, la mai puțin de șase luni de la retragere, John Cena se întoarce pentru WrestleMania 42! Popularul luptător, care e și star la Hollywood, nu va lupta într-un meci, ci va avea rolul de gazdă a evenimentului. Prezența lui Cena la WrestleMania 42, chiar și în calitate de gazdă, va aduce un plus de interes asupra show-ului și le va da fanilor, care deocamdată nu și-au cumpărat bilete, încă un motiv să se răzgândească.

În plus, WWE le mai pregătește o surpriză împătimiților de wrestling Este vorba despre o apariție specială a altei legende din wrestling, Mark William Calaway, „The Undertaker”, în vârstă, acum, de 61 de ani, împliniți nu demult, pe 24 martie, deținător al titlului mondial de 7 ori, prilej de nostalgie pentru fani de toate generațiile.

John Cena și „The Undertaker” vor reuni la Las Vegas, într-un moment important cu fanii înainte de evenimentul emblematic al companiei pentru o înregistrare live a albumului „Six Feet Under” cu „The Undertaker” la WWE World.

Randy Orton revine după 12 ani în Main Event la WrestleMania

Până în acest moment, WWE a confirmat nu mai puțin de 13 meciuri pentru weekendul 18-19 aprilie, atunci când e programat show-ul WrestleMania 42, spre bucuria sutelor de mii de fani. Unul dintre cele mai așteptate meciuri de la WrestleMania 42 este, cu siguranță, cel dintre Cody Rhodes (40 de ani) și Randy Orton (46 de ani).

Pe cei doi îi leagă o istorie de aproximativ 20 de ani, iar acum au ajuns să se lupte pe cea mai mare scenă pentru cel mai important titlu din industrie, titlul WWE. Orton i-a fost mentor lui Rhodes în gruparea „The Legacy”, din care mai făcea parte și Ted DiBiase Jr.. Randy Orton nu a mai deținut o centură mondială din anul 2020 și vizează acum titlul cu numărul 15. Veteranul revine într-un Main Event la WrestleMania după o absență de 12 ani.

Pentru Cody Rhodes, în schimb, campionul WWE, acesta va fi al patrulea main event consecutiv. Între cei doi există și o similitudine. Ambii vin din familii celebre de wrestleri. Randy Orton este fiul lui „Cowboy” Bob Orton Jr. și nepotul lui Bob Orton, în timp ce Cody Rhodes este fiul lui „The American Dream” Dusty Rhodes și fratele lui Dustin Rhodes, cunoscut și sub numele de „Goldust”.

CM Punk vs. Roman Reigns: ciocnirea dintre generații

Cel puțin cu la fel de mare interes este așteptat și meciul pentru cealaltă centură mondială din WWE, centura World Heavyweight. Campionul CM Punk (47 de ani) își va apăra titlul în fața lui Roman Reigns (40 de ani). Cel mai probabil, acesta va fi Main Event-ul din Night 2 (Noaptea 2), lupta care va închide show-ul WrestleMania 42.

Roman și-a câștigat dreptul de a lupta pentru titlul mondial după ce a câștigat meciul „Royal Rumble” de la Riad. El a ales să lupte împotriva lui Punk, între cei doi născându-se o rivalitate feroce, care va culmina cu meciul din Las Vegas. Roman Reigns este considerat „fața companiei” în WWE de aproape un deceniu, mai ales după ce John Cena a făcut tranziția către Hollywood.

Cu o domnie de 1.316 zile, Roman, care este vărul lui Dwayne „The Rock” Johnson, a devenit cel mai longeviv campion mondial din istoria modernă. El a fost rege peste WWE în perioada August 2020 – Aprilie 2024, înainte să fie detronat de Cody Rhodes. În schimb, CM Punk a revenit în WWE în anul 2023, după o absență de nouă ani, perioadă în care a rămas unul dintre principalii favoriți ai fanilor de pretutindeni.

Confruntarea titanilor

O altă confruntare a titanilor care va fi pusă în scenă la WrestleMania 42 va fi cea dintre „Bestia” Brock Lesnar (48 de ani), cel mai decorat atlet din istoria sporturilor de contact și „The Nigerian Ruler” Oba Femi (27 de ani). Lesnar este singurul om care are a devenit campion mondial în WWE, UFC, NJPW și NCAA, dar acum va avea parte de o provocare de-a dreptul uriașă, la propriu. Un colos care măsoară 1,98 metri și care promite să fie viitorul WWE.

Fetele din WWE, din nou la putere

Wrestlingul feminin, care a luat o mare amploare în ultimii ani, va fi și el în program la WrestleMania 42. Se știu deja meciurile pentru cele două centuri supreme ale diviziei feminine din WWE. În Raw, Stephanie Vaquer (33 de ani), care deține titlul încă de anul trecut, de la Wrestlepalooza, își va pune în joc coroana în fața lui Liv Morgan (pe numele ei din cartea de identitate Gionna Daddio, 31 de ani), care a cucerit Royal Rumble 2026.

În celălalt brand, Jade Cargill (33 de ani) va da piept cu învingătoarea de la Elimination Chamber, Rhea Ripley. Australianca în vârstă de 29 de ani este considerată una dintre principale vedete ale companiei. Ea vizează nu doar al 5-lea titlu mondial, ci vrea și răzbunare, după ce, în ultimele săptămâni, Cargill i-a făcut viața un calvar, mai ales după asocierea cu Michin și B-Fab.

Nu doar centurile mondiale ale diviziei feminine suscită interes la WrestleMania 42. Una dintre cele mai aprige rivalități din ultimele luni este cea dintre AJ Lee (39 de ani), deținătoarea titlului Intercontinental, și Becky Lynch (39 de ani). AJ, care e soția lui CM Punk, a devenit un coșmar pentru irlandeză, care, rândul ei, e căsătorită cu un wrestler, Seth Rollins. Va fi meciul revanșă pentru Becky, care speră să își ia revanșa și să își recupereze centura pe care a pierdut-o chiar în fața lui AJ Lee, în februarie, la Elimination Chamber.

WrestleMania 42 se vede și în România

Odată cu dispariția platformei WWE Network, show-urile WWE se văd acum, în întreaga lume, pe alte platforme de streaming importante, inclusive Netflix, în multe regiuni internaționale, și ESPN/ESPN App în Statele Unite. În România, , acolo unde sunt transmise deja de doi an și show-urile săptămânale Raw, SmackDown, NXT, dar și restul spectacolelor speciale, intitulate PLE (n.r. – Premium Live Events). Atât în ziua de sâmbătă, cât și în cea de duminică, WrestleMania 42 va începe la ora 03:00, ora României.

Cardul de la WrestleMania 42

Seara 1 (18 aprilie)

LA Knight și The Usos (Jey Uso și Jimmy Uso) vs. The Vision (Austin Theory și Logan Paul) și IshowSpeed Jacob Fatu vs. Drew McIntyre (meci fără reguli) The Irresistible Forces (Nia Jax și Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair și Alexa Bliss vs. Bayley și Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie Bella și Nikki Bella) (pentru titlurile tag team) AJ Lee (c) vs. Becky Lynch (pentru titlul Intercontinental); Seth Rollins vs. Gunther Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan (pentru titlul Women’s World) Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (cu Pat McAfee) (pentru titlul WWE)

Seara 2 (19 aprilie)

Oba Femi vs. Brock Lesnar Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio (meci Ladder pentru titlul Intercontinental) Samy Zayn (c) vs. Trick Williams (pentru titlul Statelor Unite) „The Demon” Finn Balor vs. Dominik Mysterio Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley (pentru titlul WWE) CM Punk (c) vs. Roman Reigns (pentru titlul World Heavyweight)

1,1 miliarde de vizualizări pe platformele de social media a generat WrestleMania 41 pe parcursul weekendului respectiv, în 2025

124.693 de fani pe parcursul a două nopți a adunat WrestleMania 41, cea mai mare asistență pentru orice eveniment din istoria WWE

18 și 19 aprilie 2026 sunt datele în care se va desfășura WrestleMania 42, la Allegiant Stadium din Las Vegas