Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile din apropiere. Video

Un incendiu violent de vegetație uscată a izbucnit în Medgidia. Pompierii lucrează din greu ca flăcările să nu se extindă și la construcțiile din apropiere. Cerul a fost acoperit de fum.

Incendiu violent de vegetație în Constanța

Pompierii sunt în alertă și au intervenit duminică, 17 august, în Medgidia, în apropierea Școlii Gimnaziale I.L. Caragiale. Din cauza vântului, există un risc mare ca flăcările să se extindă la clădirile aflate în apropiere.

Astfel, reprezentanții ISU Dobrogea au comunicat faptul că la fața locului s-au deplasat nouă autospeciale de lucru cu apă și spumă. De asemenea, nu s-au înregistrat victime.

,,Este vorba despre un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață extinsă cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere. În acest moment intervenim pentru limitarea efectelor cu nouă autospeciale de lucru cu apă și spumă. A fost realizată creșterea capacității operaționale a subunității pentru gestionarea eficientă a situației de urgență.

Colegii noștri fac tot ceea ce este omenește posibil pentru limitarea propagării și pentru lichidarea incendiului, însă intervenție este una foarte dificilă din cauza vântului care amplifică flăcările și a temperaturilor foarte ridicate din această perioadă. Din fericire, până în acest moment nu sunt înregistrate victime!”, a transmis sursa menționată.

Ulterior, la locul incendiului au fost alocate încă două mașini ale pompierilor de la ISU Dobrogea, numărul autospecialelor fiind suplimentat cu sprijin de la ISU Ialomița și Călărași. Potrivit salvatorilor, ar fi vorba de zeci de hectare afectate de foc, potrivit .

Oamenii și-au părăsit casele de frica flăcărilor

Un alt , județul Gorj. Focul s-a extins pe 200 de hectare și amenința casele oamenilor. Localnicii au ieșit în stradă, cu copiii în brațe, pentru a se salva de o eventuală tragedie.

Din cauza temperaturilor ridicate și vântului, flăcările au ajuns în apropiere de o fermă, astfel că o construcție ce aparține acesteia a fost făcută scrum. De asemenea, .