Are 8 degete la mâini, iar doctorii i-au spus că nu poate face sport de performanță! Marți a jucat pe tabloul principal la Australian Open

Francesca Jones oferă una dintre cele mai emoționante povești din lumea sportului. Are 20 de ani, este născută în Leeds și suferă de ectrodactilie. O malformație congenitală care te împiedică să faci sport. Așa i-au spus medicii. Dar forța interioară poate uneori să compenseze orice lipsuri. A demonstrat-o Francesca, prezentă pe tabloul principal la Australian Open.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Shelby Rogers – Francesca Jones 6-4, 6-1. La prima vedere, doar unul dintre cele 32 de meciuri disputate marți pe tabloul feminin la Australian Open 2021. În care favorita, 57 WTA, s-a impus clar în fața puștoaicei de pe locul 245 WTA, apariție surpriză pe tabloul principal.

Dar calculele matematice sunt mult mai complicate pentru tânăra cu doar opt degete la mâini și șapte la picioare. 1 din 90.000 de nou-născuți sunt afectați de ectrodactilie. Ce șanse ar fi ca acela să ajungă pe tabloul principal la un Grand Slam. Medicii au spus zero. Francesca le-a arătat că nimic nu este imposibil și a scris marți o pagină în istoria sportului alb.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a înscris la tenis la opt ani, deși medicii i-au spus că nu poate să facă sport de performanță: “Am vrut să le arăt că nu au dreptate”

Până în 2021, Francesca a jucat la nivel de ITF. Oricum o performanță remarcabilă. Pe 13 ianuarie 2021, jucătoarea din Marea Britanie o învingea pe Jia-Jing Lu, scor 6-0, 6-1, la Dubai, pentru a-și asigura calificarea pe tabloul principal la Australian Open. Un vis împlinit, pentru care s-a luptat încă de la naștere.

“Aveam opt ani și mă întorceam de la școală, în mașină cu tatăl meu. Am trecut pe lângă un panou pe care scria: ‘Tabără de tenis, zilnic de la 9 la 17:00’. I-am zis tatălui meu că vreau să mă înscrie. Următorul lucru pe care mi-l amintes este că aveam o rachetă în mâini, iar cineva trimitea mingi spre mine”, rememora Francesca în presa din Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

Dar cariera în tenis putea să se încheie după doar câteva zile. Părinții au mers cu Francesca la medic, pentru a se informa dacă ar fi oportun să practice tenisul. “Nu poate să facă sport de performanță”, a fost răspunsul sec pe care l-au primit. Un răspuns care, paradoxal, i-a oferit copilei acea motivație de care avea nevoie.

“Când ai opt sau nouă ani, iar unii oameni îți spune că nu poți să faci ceva, probabil că vei avea inima frântă. Dar eu m-am ambiționat și am vrut să le demonstrez acelor persoane că nu au dreptat”, a mai povestit Jones.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Francesca Jones a copilărit în spitale, dar nu s-a plâns niciodată: “Așa am devenit mai independentă”

Francesca Jones este obișnuită să lupte, a făcut-o de când se știe. Tocmai acea malformație pentru care oamenii o compătimeau i-a croit cel mai puternic caracter.

“Am avut parte de atât de multe operații, încă de la cea mai fragedă vârstă. Am petrecut foarte mult timp prin spitale, iar din acest motiv am o fire mai independentă. Și văd lumea într-un mod diferit. Mi-a oferit o altă perspectivă asupra vieții mele și pentru ceea ce am de făcut”, a declarat Jones.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După calificarea la Australian Open, Francesca Jones și-a văzut un prim vis împlinit. Va urca și în clasamentul WTA. Are 20 de ani și întreg viitorul în față pentru a ajunge foarte sus. În ciuda diagnosticului dat de medici, nu îi lipsește nimic pentru a ajunge cea mai bună jucătoare din lume.

“În următoarele 12 luni, obiectivul meu este să înfrunt mai multe jucătoare de top. Sper să ajung la Roland Garros și Wimbledon”

“Nu am mai fost în Australia și sunt convinsă că va fi o experiență uimitoare. Va fi fascinant pentru mine, indiferent pe cine voi înfrunta. Nu contează că joc cu Serena Williams, sau cu o jucătoare venită din calificări, la fel ca și mine”, declara Francesca Jones după tragerea la sorți.

ADVERTISEMENT

A fost un duel cu Shelbi Rogers, jucătoare de top 50. Iar Francesca vrea să aibă parte de cât mai multe astfel de confruntări în următoarea perioadă.

“În următoarele 12 luni, obiectivul meu este să înfrunt mai multe jucătoare de top. Sper să ajung la Roland Garros și Wimbledon, asta ar însemna că pot să vorbesc despre un progres pe termen lung. Sunt multe aspecte pozitive la această primă prezență pe tabloul principal. Chiar dacă eu momentan sunt afectată de înfrângere și nu prea le văd”, a a declarat Francesca Jones la conferința de presă de după partida cu Shelby.