Are Andrei resentimente după Survivor? De ce crede că a pierdut finala în fața lui Zanni

Andrei s-a calificat primul în Marea Finală Survivor România 2021 și s-a luptat cu Zanni. În final războinicul a fost învins, adversarul său primind foarte multe voturi.

Andrei l-a felicitat pe Zanni și a declarat că era conștient că adversarul său va primi foarte multe voturi fiind o vedetă.

Are Andrei resentimente după Survivor?

Andrei Dascălu a declarat că este mândru că a reușit să ajungă până în Marea Finală a competiției. Acesta nu se aștepta să câștige, fiind conștient de faptul că adversarul său va fi susținut de public fiind vedetă.

Sportivul a fost primul care a pășit în finala

“Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care și-au dorit ca eu să ajung până aici. Din păcate, nu am putut câștiga, dar sunt cu sufletul împăcat.

Tot ce am susținut de la începutul competiției, am și demonstrat, sunt sportiv. Sunt mândru de mine, nu sunt supărat, nu am visat la finala, asta este wow pentru mine, că am ajuns până aici. Am visat maxim până la individuale, nu am visat niciodată finala.

Zanni merita câștigul, a trecut prin multe în competiția asta, îl apreciez foarte mult și îi doresc numai bine de acum încolo. Sunt mândru de mine, mândru că mi-am făcut familia fericită și că lumea de acasă m-a susținut”, a spus Andrei,

Sportivul a recunoscut că acest concurs i-a dat mai multă încredere în sine. Andrei spune că nu se aștepta să câștige pentru că

“Mai este încă ceva la care m-am tot gândit și mă așteptam să nu fiu eu câștigător în această seara. Un om normal, un om simplu, nu cred că are șanse să câștige în fața unei vedete. Zanni e cunoscut de foarte multă lume.

Eram conștient că nu prea sunt șanse, dar am sperat până în ultimul moment”, a mai spus Andrei, finalistul celui de-al doilea sezon al emisiunii.

Pugilistul a mai spus că nu este foarte supărat pentru că a pierdut. A învățat în schimb să aibă o mai mare încredere în sine. După ce se va întoarce în România, Andrei s-a gândit la o nouă provocare. Vrea să lupte în ring cu Cătălin Moroșanu.