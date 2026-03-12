Are bani Dan Şucu să ducă Rapidul în Champions League?! “Va merge până la capăt!”

ADVERTISEMENT

Suporterii Rapidului visează la o calificare în cupele europene în acest sezon. Dan Șucu a preluat clubul în urmă cu câțiva ani, însă până acum nu a reușit să o ducă pe Rapid la următorul nivel. Soția sa, Diana Șucu, a fost invitata lui Robert Niță la FANATIK RAPID și a declarat că partenerul ei de viață este un om extrem de ambițios, iar visul unei prezențe în Champions League nu este unul nerealist.

Calificarea în cupele europene, marele obiectiv al sezonului pentru Rapid

. Vor urma 10 meciuri de foc în play-off, iar suporterii speră ca, atunci când se va trage linie, favoriții lor să fie pe primul loc sau măcar pe o poziție care duce în cupele europene.

Atât în sezonul precedent, cât și în această stagiune, obiectivul declarat al celor de la Rapid a fost calificarea în preliminariile unei cupe europene. Până acum, Dan Șucu nu a avut mare succes în Giulești, deși echipa a fost an de an în play-off-ul Superligii României.

Diana Șucu, anunț pentru suporteri. Are sau nu bani patronul clubului să ducă echipa în Champions League

. Fostul jucător din Giulești a întrebat-o pe soția omului de afaceri dacă acționarul majoritar al clubului are bani să ducă echipa în Champions League, iar aceasta a răspuns că partenerul ei de viață este un om extrem de ambițios, care, dacă începe un lucru, îl duce până la capăt.

„Mă crezi că nu știu câți bani trebuie? Aș putea să fac pe interesanta și să spun că are bani sigur. Eu știu că are bani. Nu i-am numărat banii din cont, dar eu pot să spun cu mâna pe inimă că, dacă Dan a intrat într-o poveste, a intrat pentru că vrea să o ridice cât mai sus. Așa cum îl știu eu pe Dan, este extrem de ambițios. Este un taur încăpățânat. Își dorește acum și sper să îi iasă. Dacă o să fie mai sus… primul pas este campionatul. O să găsească bani dacă o să merite.

Suporterii pot sta liniștiți. Aș putea să le transmit că Dan nu este genul de om care să te abandoneze la mijlocul drumului. El merge până la capăt. În general i-au cam ieșit lucrurile. Sigur, nu întotdeauna din prima. Are capacitatea să o ia de la capăt. Nu știu cum face față. E mereu neobosit. Când a preluat Genoa mergea de trei ori pe lună în Italia. Se întâlnea cu oameni importanți. Nu știu de unde a avut atâta energie. Îl ține în priză asta”, a explicat Diana Șucu la FANATIK Rapid.