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Bogdan Lobonț este extrem de optimist înainte de meciurile României din Nations League. Fostul portar al lui AS Roma crede că naționala condusă de Gheorghe Hagi va obține 8 puncte în primele 4 meciuri. Asta, în condițiile în care avem de jucat de două ori cu Suedia (deplasare și acasă), Bosnia (acasă, fără spectatori) și Polonia (deplasare).

Bogdan Lobonț crede că Louis Munteanu este un jucător cu mai multe calități ca și Florin Răducioiu

Mai mult, Lobonț crede că Louis Munteanu este un jucător mult mai valoros decât Florin Răducioiu în vremurile sale bune. „Eu spun că vom face 8 puncte. Cu Suedia facem egal. Cu Bosnia câștigăm, cu Polonia egal, iar cu Suedia acasă câștigăm. 8 puncte, am mare încredere!

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Eu zic că argumentul este coeziunea echipei. E generația care a fost în 2019 (n.r – la Campionatul European U21), a crescut foarte mult, se cunosc foarte bine între ei. Îl au acum pe Gică Hagi, care îi cunoaște foarte bine. Trei sferturi din lotul pe care îl are la dispoziție l-a antrenat”, a declarat Bogdan Lobonț, la

Bogdan Lobonț a făcut o comparație cu „Generația de Aur” care a făcut senzație la Cupa Mondială din SUA în 1994 și actuala generație. Lobonț și-a adus aminte cum și atunci naționala noastră avea jucători veniți din „Serie B”, cu toate acestea tricolorii au reușit rezultate care au intrat în istorie.

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Bogdan Lobonț a comparat „Naționala de Aur” din 1994 cu actuala generație și pare destul de optimist

, România, când a mers la Mondialul din SUA, nimeni nu ne dădea nicio șansă cu Columbia. Columbia era cotată foarte bine să câștige Cupa Mondială, iar noi am câștigat cu 3-1. Atunci, Hagi venea la națională de la Brescia, care juca în Serie B.

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. Ei aveau Valderrama, Asprilla, Cordoba. O echipă foarte, foarte bună! Atunci, la noi a contat foarte mult coeziunea echipei. La fel e și acum! Se cunosc între ei, știu și ce au în buzunare, au crescut împreună. Hagi și Răducioiu veneau din Serie B, de la Brescia!”, a mai explicat Lobonț.

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Cât despre comparația Munteanu – Răducioiu, Lobonț nu a lăsat loc de interpretări. „Eu îl văd pe Louis Munteanu cu calități mai importante decât Răducioiu. OK, Răducioiu a avut cariera pe care a avut-o, a fost la Milan și așa mai departe, dar Louis Munteanu de nu poate fi? Bîrligea de ce nu poate fi? Louis are peste 800 de minute jucate în MLS, cu cifre bune. Vede poarta”, a punctat Lobonț.