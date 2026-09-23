Sport

Bogdan Lobonț compară un atacant al naționalei cu Florin Răducioiu. Verdict surprinzător: „Are calități mai importante”

Bogdan Lobonț îl compară pe Louis Munteanu, pe care-l vede mai bun decât Florin Răducioiu în vremurile sale de glorie. „Pisica” nu s-a ferit de cuvinte atunci când l-a lăudat pe fotbalistul lui DC United.
Flaviu Popa
23.09.2026 | 17:46
Bogdan Lobont compara un atacant al nationalei cu Florin Raducioiu Verdict surprinzator Are calitati mai importante
ULTIMA ORĂ
Bogdan Lobonț îl compară pe Louis Munteanu cu Răducioiu
ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț este extrem de optimist înainte de meciurile României din Nations League. Fostul portar al lui AS Roma crede că naționala condusă de Gheorghe Hagi va obține 8 puncte în primele 4 meciuri. Asta, în condițiile în care avem de jucat de două ori cu Suedia (deplasare și acasă), Bosnia (acasă, fără spectatori) și Polonia (deplasare).

Bogdan Lobonț crede că Louis Munteanu este un jucător cu mai multe calități ca și Florin Răducioiu

Mai mult, Lobonț crede că Louis Munteanu este un jucător mult mai valoros decât Florin Răducioiu în vremurile sale bune. „Eu spun că vom face 8 puncte. Cu Suedia facem egal. Cu Bosnia câștigăm, cu Polonia egal, iar cu Suedia acasă câștigăm. 8 puncte, am mare încredere!

ADVERTISEMENT

Eu zic că argumentul este coeziunea echipei. E generația care a fost în 2019 (n.r – la Campionatul European U21), a crescut foarte mult, se cunosc foarte bine între ei. Îl au acum pe Gică Hagi, care îi cunoaște foarte bine. Trei sferturi din lotul pe care îl are la dispoziție l-a antrenat”, a declarat Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.

Bogdan Lobonț a făcut o comparație cu „Generația de Aur” care a făcut senzație la Cupa Mondială din SUA în 1994 și actuala generație. Lobonț și-a adus aminte cum și atunci naționala noastră avea jucători veniți din „Serie B”, cu toate acestea tricolorii au reușit rezultate care au intrat în istorie.

ADVERTISEMENT
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe...
Digi24.ro
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”

Bogdan Lobonț a comparat „Naționala de Aur” din 1994 cu actuala generație și pare destul de optimist

„Îmi permit să mai fac o comparație. În 1994, România, când a mers la Mondialul din SUA, nimeni nu ne dădea nicio șansă cu Columbia. Columbia era cotată foarte bine să câștige Cupa Mondială, iar noi am câștigat cu 3-1. Atunci, Hagi venea la națională de la Brescia, care juca în Serie B.

ADVERTISEMENT
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția...
Digisport.ro
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”

Eu fac paralela asta cu Columbia din 1994. Ei aveau Valderrama, Asprilla, Cordoba. O echipă foarte, foarte bună! Atunci, la noi a contat foarte mult coeziunea echipei. La fel e și acum! Se cunosc între ei, știu și ce au în buzunare, au crescut împreună. Hagi și Răducioiu veneau din Serie B, de la Brescia!”, a mai explicat Lobonț.

ADVERTISEMENT

Cât despre comparația Munteanu – Răducioiu, Lobonț nu a lăsat loc de interpretări. „Eu îl văd pe Louis Munteanu cu calități mai importante decât Răducioiu. OK, Răducioiu a avut cariera pe care a avut-o, a fost la Milan și așa mai departe, dar Louis Munteanu de nu poate fi? Bîrligea de ce nu poate fi? Louis are peste 800 de minute jucate în MLS, cu cifre bune. Vede poarta”, a punctat Lobonț.

Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe...
Fanatik
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB – Petrolul
Ianis Stoica, prima reacție după ce Gică Hagi nu l-a convocat la națională...
Fanatik
Ianis Stoica, prima reacție după ce Gică Hagi nu l-a convocat la națională nici după accidentarea lui Denis Drăguș: „Mă ambiționează, ce pot să zic…”
Victor Pițurcă, reacție fermă după ce Steaua atacă la TAS decizia FRF: „Mi...
Fanatik
Victor Pițurcă, reacție fermă după ce Steaua atacă la TAS decizia FRF: „Mi se pare normal!”
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Se răzgândește Gigi Becali? Marius Șumudică vrea să preia FCSB: 'Știu de la...
iamsport.ro
Se răzgândește Gigi Becali? Marius Șumudică vrea să preia FCSB: 'Știu de la el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!