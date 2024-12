„Are ceva din Messi”. Gigi Becali a găsit un nou titular la FCSB, dar i-a încurcat numele cu un jucător de la Iași!

Partida dintre . Pentru formația pregătită de Elias Charalambous au marcat , Alexandru Musi și Darius Olaru, iar pentru gălățeni a punctat Alex Pop.

„Are ceva din Messi”. Gigi Becali a găsit un nou titular la FCSB

Patronul FCSB-ului a purtat un dialog cu Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA după victoria din campionat împotriva Oțelului Galați. Gigi Becali s-a arătat mulțumit de triumful roș-albaștrilor.

Totodată, Gigi Becali a remarcat un jucător tânăr, pe Mihai Toma, fotbalist pe care l-a comparat cu Leo Messi, însă patronul echipei l-a încurcat pe , care a ajuns la Poli Iași în această vară. Latifundiarul din Pipera susține că Toma va fi titular pe postul jucătorului sub 21 de ani.

„Stai să vezi că de acum încolo David va fi titularul! (n.r Cine?) David Popa va fi titular, nu va mai fi Musi”, a spus Gigi Becali.

Andrei Vochin a remarcat eroarea patronului și l-a corectat: „Care David Popa? David Popa este împrumutat de către dumneavoastră la Poli Iași. Vă referiți probabil la Toma.”

„Da, la Toma. El va fi titular, gata. (n.r ce v-a plăcut, ce v-a încântat așa?) Are o iuțime aparte și reușește și să recupereze. Deși nu este foarte puternic, înalt, fizic, el din iuțeala lui reușește să fure mingea.

Are luciditate în joc, când e mingea la el nu o pierde. De ce? El are o mișcare a corpului înșelătoare, are ceva din Lionel Messi! Bine, nu comparăm.. păstrăm proporțiile. Tu crezi că dă pase, dar el face o fentă și driblează 3 adversari dintr-o dată”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, pe podium în Superliga

În urma victoriei cu Oțelul Galați, FCSB a urcat până pe poziția a 3-a din campionatul intern, cu 30 de puncte acumulate în primele 18 runde din Superliga. Roș-albaștrii se află la egalitate de puncte cu locul secund, ocupat de U Cluj.

Pe prima treaptă a clasamentului se află CFR Cluj, cu 31 de puncte strânse în primele 18 etape. FCSB are o șansă bună de a trece pe poziția de lider în runda viitoare, când roș-albaștrii o vor întâlni pe FC Botoșani, iar formația pregătită de Dan Petrescu se va duela cu rivala U Cluj.

Gigi Becali, primele opinii după Oțelul - FCSB