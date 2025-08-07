„Are Craiova echipă de titlu în acest sezon?”. Cristi Balaj, reacție surpriză: „Cine se uită la clasament în acest moment?”

Cristi Balaj . Oficialul ardelenilor a remarcat ceva la echipa antrenată de Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj știe de ce Universitatea Craiova e mai puternică în acest an

Cristi Balaj e sigur că „leii” arată mai bine decât sezonul precedent: „Eu zic că primul unsprezece cu care va juca Craiova în play-off arată diferit față de cel din meciul cu CFR Cluj. Este o echipă mai bună decât anul trecut”.

Fostul arbitru spune același lucru și despre rivala din oraș și știe de ce suferă principalele două favorite: „Universitatea Cluj e mai bună decât anul trecut. FCSB-ul și CFR Cluj suferă din cauza meciurilor din cupele europene. Cel puțin noi, am jucat cu acei jucători care joi au fost eroi”.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are doar 4 puncte după 4 etape și e pe locul 12 în SuperLiga, însă Cristi Balaj nu își face griji: „Cine se uită la clasament la ora asta? Te uiți degeaba, n-are nicio relevanță. Normal, orice meci pe care îl pierdem sau nu îl câștigăm suntem dezamăgiți. Nu știm să pierdem, recunoaștem. Iar dacă am avut anumite exprimări nefericite îmi cer scuze pentru că recunosc, nu știu să pierd”.

Cred în șansa lor în „dubla” cu Sporting Braga din Europa League

Cristi Balaj e convins că CFR Cluj poate trece de Braga, chiar dacă admite că portughezii pleacă favoriți: „Am fi inconștienți să spunem altceva, dar o să ne luptăm pentru că avem această obligație și vrem să scoatem un rezultat cât mai bun care să ne țină în luptă sau cu șanse calificare și în meciul retur”.

ADVERTISEMENT

Oficialul din Gruia a ținut să transmită un mesaj celor de la CFR Cluj, în contextul în care ardelenii se confruntă cu mari probleme de lot: „Nu știm ce jucători vom mai recupera sau care va fi ritmul recuperărilor. Le mulțumim celor de la Csikszereda că au fost de acord să anulăm meciul cu ei”.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a vrut să amâne și meciul cu oltenii, : „Îi înțelegem pe cei de la Craiova, neavând accidentați și soluții. Și-au urmărit interesul și din punctul meu de vedere au luat o decizie corectă”.

ADVERTISEMENT

„În fotbal în 2 săptămâni se pot schimba multe”

În concluzie, Balaj e sigur că Universitatea Craiova este una dintre contracandidate la trofeul SuperLigii: „Și anul trecut s-au bătut la titlu. În fiecare an se bat. Rămâne de văzut. Și eu am spus că avem echipă mai bună ca anul trecut”.

Președintele lui CFR Cluj are însă destulă experiență în fotbal să știe că lucrurile se pot răsturna oricând: „În momentul acesta nu-i avem pe Kamara, Simao, Emerllaku, Muhar. Mai avem echipă mai bună ca anul trecut? În fotbal în două săptămâni se pot schimba multe”.