Sport

„Are Craiova față de campioană?”. Alex Cicâldău a răspuns pe loc după meciul cu Farul: „Sper s-o ținem în aceeași linie”

Universitatea Craiova a mai pus trei puncte în clasament după ce a învins-o pe Farul, iar visul de a câștiga campionatul pare tot mai palpabil. Ce a spus Alex Cicâldău la finalul partidei
Ciprian Păvăleanu
14.09.2025 | 20:50
Are Craiova fata de campioana Alex Cicaldau a raspuns pe loc dupa meciul cu Farul Sper so tinem in aceeasi linie
ULTIMA ORĂ
Ce a răspun Alex Cicâldău când a fost întrebat despre titlu. Foto: Colaj FANATIK

Universitatea Craiova a câștigat ultimul campionat în sezonul 90/91, pe vremea când Sorin Cârțu era antrenorul formației din Bănie. La o distanță de trei decenii și jumătate, Mirel Rădoi și elevii săi visează cu ochii deschiși după un debut aproape perfect de sezon. Alex Cicâldău a vorbit despre șansele echipei la campionat și cât de greu i-a fost în perioada în care a fost accidentat.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a distanțat la patru puncte de locul 2 și visează cu ochii deschiși! Ce a spus Alex Cicâldău după meciul cu Farul

Universitatea Craiova a profitat de remiza Rapidului în duelul cu ”U” Cluj și a pus patru puncte distanță de locul secund. Oltenia se gândește deja la titlul de campioană, însă Alex Cicâldău nu se pripește:

„Farul este o echipă bună a campionatului. Au avut și ei ocazii, dar cred că merităm victoria în această seară. (n.r. – Are Craiova față de campioană?) Este mult până departe. Ne bucurăm că avem început bun de sezon și sperăm să o ținem pe aceeași linie. Mă bucur foarte mult că reușesc să-mi ajut echipa. Echipa mereu este pe primul loc pentru mine. Orice jucător se gândește și la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Pentru mine a fost mai greu când nu mă puteam mișca, dar când am reînceput să merg la sală și să alerg mi-am revenit. Am învățat foarte multe din acea perioadă”, a spus Alex Cicâldău la flash-interviu, conform Digi Sport.

Scandal în Bănie pe finalul meciului! Ce s-a întâmplat între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram

Din motive tactice, Mirel Rădoi nu a început cu Ștefan Baiaram ca titular în meciul cu Farul Constanța. Internaționalul român a fost aruncat în luptă în minutul 73, însă a avut destul timp să-l scoată din sărite pe tehnicianul Craiovei. 

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Proaspăt revenit de la echipa națională, Ștefan Baiaram nu a alergat în ritmul pe care Mirel Rădoi și l-ar fi dorit și a fost foarte aproape să fie înlocuit, însă tehnicianul oltenilor a fost oprit de secunzii săi.

ADVERTISEMENT
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Digisport.ro
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Gică Hagi l-a atenționat pe Ianis după debutul său în Turcia! Ce i-a...
Fanatik
Gică Hagi l-a atenționat pe Ianis după debutul său în Turcia! Ce i-a transmis fiului său
Cinci motive pentru care Mircea Lucescu ar trebui să continue pe banca României!...
Fanatik
Cinci motive pentru care Mircea Lucescu ar trebui să continue pe banca României! Opinie Marian Popovici
Surpriză mare la FCSB pentru meciul cu Csikszereda! Cine sunt cei doi fundași...
Fanatik
Surpriză mare la FCSB pentru meciul cu Csikszereda! Cine sunt cei doi fundași centrali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
iamsport.ro
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!