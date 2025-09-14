„Are Craiova față de campioană?”. Alex Cicâldău a răspuns pe loc după meciul cu Farul: „Sper s-o ținem în aceeași linie”

Universitatea Craiova a câștigat ultimul campionat în sezonul 90/91, pe vremea când Sorin Cârțu era antrenorul formației din Bănie. La o distanță de trei decenii și jumătate, Mirel Rădoi și elevii săi visează cu ochii deschiși după un debut aproape perfect de sezon. Alex Cicâldău a vorbit despre șansele echipei la campionat și cât de greu i-a fost în perioada în care a fost accidentat.

Universitatea Craiova s-a distanțat la patru puncte de locul 2 și visează cu ochii deschiși! Ce a spus Alex Cicâldău după meciul cu Farul

Universitatea Craiova a profitat de remiza Rapidului în duelul cu ”U” Cluj și Oltenia se gândește deja la titlul de campioană, însă Alex Cicâldău nu se pripește:

„Farul este o echipă bună a campionatului. Au avut și ei ocazii, dar cred că merităm victoria în această seară. (n.r. – Are Craiova față de campioană?) Este mult până departe. Ne bucurăm că avem început bun de sezon și sperăm să o ținem pe aceeași linie. Mă bucur foarte mult că reușesc să-mi ajut echipa. Echipa mereu este pe primul loc pentru mine. Orice jucător se gândește și la echipa națională.

Pentru mine a fost mai greu când nu mă puteam mișca, dar când am reînceput să merg la sală și să alerg mi-am revenit. Am învățat foarte multe din acea perioadă”, a spus Alex Cicâldău la flash-interviu, conform

Scandal în Bănie pe finalul meciului! Ce s-a întâmplat între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram

Din motive tactice, Mirel Rădoi nu a început cu Ștefan Baiaram ca titular în meciul cu Farul Constanța. Internaționalul român a fost aruncat în luptă în minutul 73, însă

Proaspăt revenit de la echipa națională, Ștefan Baiaram nu a alergat în ritmul pe care Mirel Rădoi și l-ar fi dorit și a fost foarte aproape să fie înlocuit, însă tehnicianul oltenilor a fost oprit de secunzii săi.