Are Dănuț Lupu vreun regret în viață? „Am avut o nebuneală! Am crezut că sunt mereu tânăr!”

Dănuț Lupu a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea „Suflet de Rapidist” din 11 februarie. Cei doi au discutat despre vreun posibil regret al fostului mijlocaș de la Dinamo și Rapid, atât pe teren, cât și în afara lui.

Dănuț Lupu: „Doar în România se poate așa ceva. Dacă trăim într-o țară în care circul e normal”

Provocat de Robert Niță, La momentul respectiv, fostul internațional a fost așteptat de polițiști în aeroport, încătușat și dus direct la penitenciarul Rahova.

„Păi ăla e circ. Dacă trăim într-o țară în care circul e normal. Suntem singura țară din Europa în care te duci la pușcărie fără permis (n.r. – ești condamnat pentru conducerea unui autovehicul fără a deține permis auto).

Nicăieri în Europa nu te condamnă… Îți dă o amendă, îți ia mașina… Ah, dacă, Doamne ferește!, faci vreun accident, te prinde drogat, aia da. Dar în rest, nu. Doar în România se poate așa ceva”, a comentat Dănuț Lupu legat de arestarea sa.

Dănuț Lupu: „Am avut o nebuneală! Am crezut că sunt mereu tânăr!”

Fostul internațional a fost condamnat și și-a ispășit pedeapsa de 7 luni de închisoare pentru conducere fără permis. Cum s-a ajuns, însă, la un asemenea deznodământ?

Răspunsul a venit chiar de la Dănuț Lupu: „Poate și datorită (n.r. – din cauza) faptului că am crezut mereu că rămân tânăr. Nebuneala din capul meu…”.

Dănuț Lupu nu are niciun regret: „De cinci ori dacă mă nasc, tot aia fac!”

Talent pe teren, problematic în afara lui, Dănuț Lupu rămâne un personaj. Iar dialogul său cu Robert Niță relevă asta exact.

Robert Niță: N-ai fost rege. Ai fost cerșetor, ai fost idol, ai fost înjurat și hulit. Regreți ceva din viața ta?

Dănuț Lupu: Nu! De cinci ori dacă mă nasc, tot aia fac!

Robert Niță: Bă, tu ești nebun?

Dănuț Lupu: Vorbesc foarte serios. Nu regret nimic!

Robert Niță: Ai fost de două ori la „facultate” (n.r. – pușcărie)… Ai face la fel?

Dănuț Lupu: Și care e problema?! M-am dus de două ori la „facultate” fiindcă au vrut alții. Nu că am meritat sau că am făcut eu ceva. Ascultă-mă… dacă lumea poate să fie atât de rea, eu nu pot să fiu rău. De ce să fiu rău? Și eu, poate, de multe ori, puteam să fac rău altora. Nu am făcut, pentru că nu îmi stă în caracter, nu pot. N-aș schimba absolut nimic!

Robert Niță: Și fotbalistic?

Dănuț Lupu: Exact la fel aș face! Pentru că ți-am spus și îți repet: nu cred că există fotbalist să facă ce am făcut eu la Rapid. La Dinamo, nu pot să spun lucrul ăsta, dar la Rapid… Rezultate am avut mai mari la Dinamo. Un fotbalist poate să ajungă în vârful carierei la 25-26 de ani. Pe mine, m-a prins la Rapid perioada aia. Și cu nea Mircea (n.r. – Lucescu, antrenor principal). Ce poți să spui altceva? Gândește-te că am venit de la Brescia, atunci, la Rapid, și a fost o secvență vreo trei ani de zile cu mine la TVR, când driblam.

Dănuț Lupu, talent uriaș, dar cu un gabarit pe măsură

Între Dănuț Lupu la Brescia și Dănuț Lupu la Rapid a mai fost și o mare diferență de… greutate. După cum explică el însuși:

„. În 1999, când am luat campionatul cu Rapid, eu – și n-o spun cu mândrie – aveam 96-98 de kilograme. Dar știi care e problema? Mă scuzi acum că îți spun, dar jucam și cu 110 kilograme.

Eu nu mănânc mult, dar pun foarte repede pe mine. Și apă dacă beau, mă îngraș. Asta a fost construcția mea. Și ține minte că atunci când eram mic eram foarte slab, eram uscat. Dacă vezi o poză cu mine, zici ‘Doamne!’. În perioada Grecia, cred că s-a întâmplat ceva cu mine. Am început să mă îngraș”

Și dacă mulți pun creșterea în greutate pe seama suplimentelor pe care, de multe ori, sportivii de performanță le consumă, în cazul fostului mijlocaș nu a fost cazul.

„N-am luat pastile în viața mea. Nimic, nici la Rapid, nici la Dinamo. Întreabă-l pe nea Mircea! N-am luat în viața mea. Nici în Italia. Îi spunea nea Mircea doctorului: ‘Nu i le da, că le atuncă’. Și la Rapid, și la Dinamo la fel.”, a mărturisit Dănuț Lupu.