”Are Dinamo față de campioană?”. Claudiu Niculescu nu a stat prea mult pe gânduri cu răspunsul

ADVERTISEMENT

Întrebat de șansele ca Dinamo să devină campioana SuperLigii în acest sezon, Claudiu Niculescu a atras atenția asupra faptului că FCSB nu ar trebui scoasă din calcule atâta timp cât mai are șanse să ajungă în play-off.

Claudiu Niculescu o vede campioană pe Dinamo

Imediat după încheierea meciului Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, din i, Claudiu Niculescu a avut numai cuvinte de laudă pentru ”roș-albi” și a ținut să-i felicite pe Zeljko Kopic și Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

”Am o relație excelentă cu Florentin Petre, ne cunoaștem de 20 de ani, l-am felicitat, i-am urat casă de piatră. Cu Mister Kopic am o relație foarte bună, ne trimitem mesaje, l-am felicitat după aproape fiecare meci. A luat-o pe Dinamo de unde a luat-o și a dus-o în fruntea clasamentului, cu șanse reale la câștigarea titlului.

Dinamo are față de campioană. Cred că bătălia se va da între Craiova, Dinamo și Rapid. Să nu uităm de FCSB, că are șanse de calificare în play-off. Ar fi interesant un play-off cu toate aceste echipe”, a declarat Niculescu, la flash-interviuri.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat faza controversată din care Slobozia putea deschide scorul

Unirea Slobozia ar fi putut deschide scorul la o în care portarul Alexandru Roșca a scos mingea in extremis. Arbitrul a lăsat jocul să continue, semn că mingea nu a trecut linia porții, dar Niculescu s-a ferit să vorbească de acel moment.

ADVERTISEMENT

”Am întâlnit un adversar cu mare calitate. Dinamo ne-a presat, n-am mai reușit să ieșim din presingul lor și așa au apărut ocaziile. Mi-aș fi dorit mai mult, dar trebuie să recunosc că victoria lui Dinamo este meritată.

Nu pot să-mi dau seama dacă a intrat mingea, asta nu e treaba mea. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Arbitrajul a fost echidistant. N-aș putea să spun că e frustrare. Dinamo a avut ocazii destule în partea secundă”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Claudiu Niculescu pentru jucătorii săi

Tehnicianul Unirii Slobozia a mărturisit că și-a felicitat jucătorii după această întâlnirea și le-a transmis că trebuie să treacă repede peste eșec pentru că urmează alte dueluri extrem de dificile.

”Important este că ne-am luptat, cu armele noastre, timp de 90 de minute. Dinamo are jucători cu mare calitate, care, la un moment dat, fac diferența. Mi-am felicitat jucătorii în vestiar, trebuie să ridice capul din pământ pentru că de mâine ne întoarcem la treabă.

Avem un program greu, jucăm cu primele patru clasate în ultimele patru etape. Apoi, din play-out, începe un alt campionat. Papeau a simțit o durere la genunchi, sper să nu fie nimic grav. Mâine este programat la RMN. Sper să nu aibă nimic, pentru că ar fi o pierdere mare pentru noi”, a afirmat Claudiu Niculescu.