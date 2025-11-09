Are Dinamo șanse reale să fie campioană? Verdict ferm după 4-0 cu Csikszereda: “Asta le mai trebuie!”

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins Csikszereda cu 4-0 în etapa a 16-a din SuperLiga și a urcat pe locul 3 în clasament. „Câinii” vor titlul în acest sezon, dar Marius Șumudică consideră că mai este nevoie de o „piesă” importantă în angrenajul echipei. La ce s-a referit, de fapt.

Ce îi lipsește lui Dinamo, de fapt, în acest moment

Dinamo are un parcurs entuziasmant în acest sezon, iar rezultatele i-au purtat pe „câini” până pe locul 3 în acest moment. Trupa lui Zeljko Kopic are ambiții chiar de titlu în această stagiune competițională.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică consideră că echipa din „Ștefan cel Mare” mai au nevoie totuși, la mijlocul terenului, de un fotbalist precum Patrick Olsen,

„Dinamo practică un joc frumos. Din punctul meu de vedere, Dinamo e în primele două echipe ca exprimare în joc și ca filozofie, ca ceea ce își doresc. Adică ei orice adversar întâlnesc, practică același joc. Nu contează că joacă cu FCSB, cu Rapid, cu echipele din frunte sau cu cele mai mici. Încearcă să toace adversarul, încearcă să o ducă din pase scurte, au calitate la mijloc, chiar dacă Gnahore acum nu mai este la nivelul de anul trecut, dar totuși se vede că este un jucător care controlează foarte bine mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

Dacă vor mai găsi un jucător cum era Olsen, care din punctul meu de vedere este o pierdere pentru Dinamo, fiindcă Mărgineam, cu tot respectul pentru el, nu se pliază pentru ceea ce înseamnă Cîrjan și Gnahore.

ADVERTISEMENT

Acolo trebuie un jucător cu calitate tehnică foarte bună, care să dea profunzimea jocului, să mai ceară și mingea în spatele lor. Atât Cîrjan cât și Gnoere coboară foarte mult să primească mingea lângă fundași și ei rămân în ducă atacul în doar 2-3 jucători!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Remarcații lui Marius Șumudică de la Dinamo. „Rupe ritmul!”

Marius Șumudică a vorbit ulterior despre fotbaliștii pe care îi apreciază din echipa lui Dinamo. Antrenorul român l-a lăudat pe Karamoko, dar și pe Musi,

ADVERTISEMENT

„Îmi place Karamoko, este un jucător despre care eu am spus că este atacant și s-a văzut încă o dată că este număr 9 și nu bandă, un atacant bun, un atacant de careu și care simte golul și de combinație. Musi, despre care eu am spus-o din prima zi a transferului, Gigi Becali aici a greșit.

În momentul în care tu îl iei pe Politic, îl dai pe Musi și un milion, din punctul meu de vedere este o mare greșeală, fiindcă Dinamo și-a acoperit postul de under foarte bine.

Musi este singurul care, în momentul când trece de mijlocul terenului la Dinamo în momentul de față, rupe ritmul jocului, 1 contra 1, intră în careu. Ok, mai și pierde balonul, dar intră în careu, scoate penalty-uri, marchează!”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.