Are 1200 de lei pensie, dar vrea să renunțe la ea doar să se ”repare” țara. Gest impresionant al unei bătrâne

România traversează o perioadă extrem de complicată din punct de vedere financiar. Deficitul bugetar este uriaș, iar guvernanții caută surse pentru a aduce bani la buget. În acest context, gestul unei bătrâne, care e dispusă să renunțe la venitul său doar să se ”repare” țara, impresionează opinia publică.

Gest impresionant al unui bătrâne cu pensie de 1200 de lei. Femeia, dispusă să renunțe la venit doar să se ”repare” țara

În ultimele săptămâni, în spațiul public au apărut în avalanșă informații legate de câștigurile pe care le obțin unii bugetari aflați în funcții cheie ale unor mari companii de stat.

ADVERTISEMENT

Sumele din salarii, prime și alte sporuri mai mult sau mai puțin ciudate sunt de ordinul zecilor de mii de lei sau chiar de euro în multe cazuri. Recent, FANATIK a scris de . O rază de speranță a apărut recent, după ce mai mulți astfel de angajați la stat au anunțat că sunt de acord cu tăierea veniturilor.

Din teritoriu vin însă adevărații ”eroi”. În ultimele zile, o bătrână i s-a confesat unei jurnaliste și i-a spus, de mai multe ori, că ea ar fi de acord să nu primească pensie o lună de zile, doar să se ”repare” țara, să ne revenim.

ADVERTISEMENT

”Am râs când am auzit-o. Are pensie un pic mai mult de 1200 de lei, ceva mai puțin decât sporul de praf, de ecran, de epuizare, de lucru cu publicul, de stat pe scaun, de hemoroizi și alte sporuri aiuristice ale unora. I-am explicat că nu se poate și oricum nu ar rezolva nimic”, mărturisește Luminița Aldea, în .

Pensionarii din România, cei mai loviți de măsurile de austeritate: pensii înghețate și noi taxe

Jurnalista dezvăluie că i-a explicat vârstnicei faptul că o astfel de măsură ar condamna la foame foarte mulți pensionari, care trăiesc de pe o lună pe alta cu minimul necesar.

ADVERTISEMENT

”Ea are câteva găini, ouă, rezerve de hrană în beci, porumb în pod, făină de grâu în sac și ar supraviețui o lună de zile, dar cei de la orașe ce ar face!? Niciun guvernant, indiferent de timpuri grele, nu poate să condamne oameni nevinovați la foame. E și nedrept ca unii să jefuiască bugetul țări ca pe o moștenire de la părinți și cei mai necăjiți dintre oameni să fie sacrificați”, notează aceasta.

ADVERTISEMENT

Trebuie spus că cei 5 milioane de pensionari ai țării sunt cea mai lovită categorie de măsurile fiscale. Veniturile lor sunt înghețate 2 ani. În plus, .