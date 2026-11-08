„Are două viteze, încet și foarte încet, dar Hagi îl convoacă mereu!”. Notele lui Marcel Pușcaș după CFR Cluj- U Craiova 0-0

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Ciudat, foarte ciudat, poate unicat, ca Doar în România este posibil. Cum naiba să înțelegem așa ceva? Să joace cele mai bune echipe din țară și să nu intereseze mai pe nimeni ca prezență pe stadion. Noroc cu televizorul.

Marcel Pușcaș, nedumerit după CFR Cluj – U Craiova 0-0: „Ce echipă e asta?”

Ce echipă poate fi CFR-ul de vreme ce după 8 titluri câștigate primește replica oltenilor pe teren propriu și stadionul, și așa mic, este aproape gol? Să nu intereseze pe nimeni trecutul, prezentul și mai ales viitorul clubului? CFR este un club cu performanțe, dar fără spectatori. Întrebarea este cui se adresează fotbaliștii? Primelor, salariilor?

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Erau pe vremuri și Sportul Studențesc și Progresul/ FC National, dar ele nu câștigau campionate. Să se fi întors fotbalul cu fundul în sus. Doar în România este posibil. Meciul n-a fost rău, dar nici wow. De remarcat că nu s-au acordat cartonașe, dar nici nu s-au înscris goluri.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru jucătorii CFR-ului după 0-0 cu U Craiova. Ignat, MVP-ul meciului

VÂLCEANU (7,5) – A avut reflexe excelente în minutul 22 la șutul lui Lameira și în minutul 82 la șutul lui Screciu. O evoluție apreciabilă.

GELASHVILI (5,5) – N-a strălucit, dar și-a făcut datoria în cuplu cu Braun. I-a anihilat pe Bancu și Cîcâldău.

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IGNAT (8) – Masiv, construcție bună. A fost cel mai bun jucător al clujenilor. Este în mare progres. Ce înseamnă încrederea acordată! Poate aruncă și Hagi un ochi și spre el.

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PANTALON (6) – Risipă de efort. Din păcate s-a pripit în câteva rânduri. A avut și o ocazie în minutul 55.

BRAUN (7) – Viteză excelentă, polivalent. A centrat foarte bine pentru ocazia lui Nolic în minutul 6. A depus un efort considerabil.

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PERIANU (6) – A alergat, a recuperat, a fost agresiv. Mai are de lucrat la construcție. Poate n-ar fi rău să ajungă și mai avansat.

NALIC (5,5) – A avut o mare ocazie în minutul 6. Clarviziune bună. A fost înlocuit cu Omic în minutul 89.

Camora în continuare util echipei. Cordea, atitudine pozitivă, chiar dacă va părăsi corabia în iarnă

CAMORA (5,5) – Nu are cum să greșească poziționările la experiența sa. Nu mai are vitalitatea de altădată, dar este în continuare util.

CORDEA (5,5) – S-a zbătut, a avut o atitudine pozitivă în ce privește efortul depus deși știe că va părăsi echipa. Din păcate realizările nu au fost pe măsură. A fost înlocuit cu Ziblim în minutul 80.

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DRAZIC(5,5) – Inteligent, a făcut presing, s-a demarcat bine, dar a fost prea izolat în atac. A fost înlocuit cu Buș în minutul 89.

BILIBOC (5,5) – Activ în prima parte, a pasat bine între linii. Pe finalul meciului s-a stins și a început să greșească mai mult. A fost înlocuit în minutul 85 cu C. Matei.

ZIBLIM – L-a înlocuit pe Cordea în minutul 80. A jucat puțin pentru a primi notă.

C. MATEI – A intrat în minutul 85 în locul lui Biliboc. A jucat puțin pentru a primi notă.

OMIC – A intrat în minutul 89 în locul lui Nalic. Un minut e prea puțin pentru a fi notat.

BUȘ – A intrat în minutul 89 în locul lui Drazic doar ca să treacă timpul. Va fi notat cu altă ocazie.

Notele pentru jucătorii Universității Craiova după egalul de la Cluj. Stevanovic, cel mai bun oltean

POPESCU (6) – Rar a avut de lucru. Chiar și în aceste situații inspiră încredere.

ROMANCHUK (7) – Sigur, sobru, a participat și la fazele de atac.

STEFANOVIC (7,5) – Un joc sigur. Va fi o reală concurență pentru Ad Rus. Cel mai bun craiovean în acest meci.

SCRECIU (7) – A șutau și la poartă. Mai ofensiv decât de obicei.

MORA (5,5) – A făcut ambele faze, dar nu a avut realizări ca în alte partide.

Băluță vede bine, dar se mișcă rău, iar Hagi Sr. insistă cu convocarea lui

BĂLUȚĂ (5,5) – S-a instalat de la bun început în cercul de la centrul terenului din care rareori a ieșit. Pasează și stă pe loc, ca Muhar la FCSB. Are două viteze, încet și foarte încet. A pasat bine și rapid, dar s-a și complicat în final. Deposedarea parcă nu face parte din exprimarea sa fotbalistică. Pare apatic uneori. Cu toate acestea, Hagi îl convoacă mereu. Ciudat.

LAMEIRA (6) -A ratat o mare ocazie în minutul 22. S-a zbătut și a fost activ. Puțină claritate și mai mult calm nu i-ar strica. A fost înlocuit de Teles în minutul 57.

BANCU (5,5) – N-are cum să joace rău în campionatul Superligă. A centrat mai puțin decât a făcut-o cu alte ocazii. A fost anihilat de Braun, care i-a creat probleme și în defensivă.

D. MATEI (5,5) – Aleargă, se implică, dar parcă nu mai are elanul începutului statutului de titular. Din sezonul trecut. A fost înlocuit târziu cu Băsceanu în minutul 75.

ASSAD (6) – Inteligent, tehnică bună, speculant. Îmi amintește, păstrând proporția, de Radu II pe vremuri. A fost înlocuit de Elisor în minutul 57.

CICÂLDĂU (6) – Bun pasator, dar mai puțin implicat. Se rezumă foarte mult la fazele fixe. Poate și poziția laterală îl dezavantajează.

Băsceanu joacă prea puțin, iar Matei, prea mult

TELES (5) – A intrat în locul lui Lameira în minutul 57. Nu s-a remarcat cu nimic deosebit.

ELISOR (5,5) -L-a înlocuit pe Assad în minutul 57. A atins mingea în câteva rânduri. Nu i-au ieșit lucrurile ca în alte meciuri.

BĂSCEANU (6) – L-a înlocuit cam târziu pe D. Matei, preferatul lui Coelho, abia în minutul 74. A avut incursiune bună, a pasat între linii. A fost activ pentru minutele jucate.

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