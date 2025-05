„Are dreptate! E mai bun antrenor decât mine!”. Răzvan Lucescu, răspuns fabulos pentru Gigi Becali după ce a pierdut de trei ori în fața FCSB

Răzvan Lucescu i-a oferit un răspuns senzațional, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, lui Gigi Becali, referitor la faptul că patronul FCSB s-a mândrit cu cele trei victorii din Europa League obținute contra grupării PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu, replică fabuloasă pentru laudele lui Gigi Becali după victoriile obținute de FCSB cu PAOK Salonic

Campioana României a trecut de echipa pregătită de Răzvan Lucescu în trei rânduri: , și . Finanțatorul roș-albaștrilor s-a lăudat că este mai bun ca antrenor decât Răzvan și Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui PAOK Salonic i-a confirmat cu zâmbetul pe buze, în exclusivitate pentru FANATIK, că are dreptate în ceea ce îl privește. Totuși, Răzvan Lucescu i-a transmis lui Becali că greșește în privința tatălui său, deoarece nu l-a consultat pentru tactică în cele trei confruntări cu FCSB.

„Nu, n-am avut nicio problemă! (n.r.- dacă l-a durut că au început ironiile, după ce Gigi Becali și FCSB l-au învins de trei ori în sezonul recent încheiat din Europa League). A câștigat, ce pot să îi zic? Are dreptate! E mai bun antrenor decât mine! Aici greșește! Nu am vorbit absolut deloc de meci cu tata (n.r.- despre faptul că Gigi Becali s-a lăudat că l-a învins și pe Mircea Lucescu). Fiecare are realitatea lui.

ADVERTISEMENT

Cum l-a consolat Mircea Lucescu pe Răzvan Lucescu

(n.r.- dacă a simțit nevoia Mircea Lucescu să îl consoleze după a treia înfrângere cu FCSB) Horia, voi vedeți lucrurile prea dramatic de afară. Pentru noi lucrurile acestea, situațiile sunt foarte naturale. Este un flow, curg așa lucrurile cum curg meciurile. Nu contează, context normal, ce să zic, finala pierdută contra lui Panathinaikos în Cupă, finala pierdută cu Rapid în Cupă. Situația în care am ieșit din nou când aveam o șansă imensă să câștigăm a doua oară Champions League în Asia. Am ieșit din competiție din cauza COVID-ului, fiind primii în grupă cu un an, un meci înainte de final.

(n.r.- despre faptul că a câștigat Champions League în Asia) Da, bun, asta e altă poveste. Și e, într-adevăr, cel mai important titlu și tripla obținută: Champions League, campionat și Cupă. Sunt atât de multe meciuri, atât de importante. Mi-a spus taică-miu cum îmi spune întotdeauna după un rezultat negativ. Că n-ai ce să faci, trebuie să mergi înainte. Dar atât și nimic mai mult, e o experiență.

ADVERTISEMENT

Încă o dată, repet. Sunt mulți antrenori, mulți care au mult mai multe experiențe decât mine. Dar sunt alții care nu au ajuns la aceste experiențe. Eu consider că am multe experiențe. Câștigăm și pierdem. Asta ne învață să gestionăm, să trecem peste frustrări, să avem puterea și capacitatea ca ziua următoare să ne ridicăm și să pornim la o nouă luptă. Chiar dacă în interior suferim”, a declarat Răzvan Lucescu, .

ADVERTISEMENT

Unde s-a făcut diferența între FCSB și PAOK Salonic

„La FCSB apreciez foarte tare ceea ce se face acolo și asta vreau să-ți mai spun, să închid paranteza FCSB. Gigi Becali face ceea ce face. Dă echipa sau schimbă jucătorii. Așa se vorbește, așa se știe. Dar acolo e o echipă de tehnicieni, de la Charalambous și ceilalți, MM Stoica, domnul Argăseală. Au creat un grup cu o mentalitate foarte frumoasă, puternică, uniți.

Știu foarte bine că acești jucători români talentați, aduși cu meritul domnului Gigi Becali, i-au tras și pe ceilalți în atmosfera acesta. Este o echipă care în acești ani conduce fotbalul românesc. Este un ciclu pentru toate echipele. Va veni un nou moment în care va apărea o altă echipă care să câștige.

Dacă ei ne-au învins cu ceva, au făcut-o datorită determinării. Iar determinarea vine din acea unitate. Sunt exact determinarea și unitatea pe care le-am avut noi cu un an înainte când ne-am dus în sferturile Conference League și am câștigat un campionat miraculos”, a adăugat tehnicianul lui PAOK Salonic.