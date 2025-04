„Are FCSB titlul ca să-l piardă?”. Mihai Rotaru a declarat că ține cu „șumudicii” la meciul de la Cluj!

. Oltenii au ratat o şansă uriaşă în prelungirile meciului. Cu acest egal, roş-albaştrii îşi păstrează trei puncte avans în faţa Craiovei, dar şi a CFR-ului, care va juca împotriva Rapidului.

Mihai Rotaru a declarat că ține cu „șumudicii” la meciul de la Cluj!

Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că echipa sa merita să ia cele trei puncte. Finanţatorul a atacat voalat FCSB-ul, spunând că titlul nu este al lor ca să îl piardă:

“Pentru mine, a fost îmbucurător că am câştigat mingea a doua, am recuperat sus deseori. Asta înseamnă atitudine şi determinare. Şi înseamnă şi forţă. Ca să faci aşa ceva, îţi trebuie forţă.

Trebuie să ai capacitatea fizică de a o face. Am controlat jocul, am jucat agresiv şi am avut ocazii. Clar am meritat să câştigăm aseară. Ar fi fost o consecinţă normală pe teren, ca să câştigăm aseară.

“Are FCSB titlul ca să-l piardă? Ei ca să piardă ceva trebuie să aibă”

Am fost echipa mai bună aseară şi cred că asta trebuie să rămână. Dar rămâne şi rezultatul, două puncte în minus faţă de ce voiam. FCSB este o echipă organizată, cu experienţă. Este o formaţie care se bată campionatul.

Are FCSB titlul ca să-l piardă? Ei ca să piardă ceva trebuie să aibă. Nu au nimic în momentul de faţă. Au locul 1, temporar. Vedem ce se întâmplă diseară. .

Ba chiar foarte mare. Suntem rapidişti de mici acum. Suntem “şumudici” de mici acum”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.