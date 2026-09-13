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Giovanni Becali a povestit, în exclusivitate la „Giovanni Show”, un episod care spune multe despre problemele pe care le-a identificat în comportamentul lui Tavi Popescu. Impresarul a rememorat momentul în care șeful departamentului de scouting de la Benfica a venit să îl vadă pe fotbalist, însă întâlnirea nu s-a desfășurat deloc așa cum se aștepta. Becali consideră că anumite decizii luate de-a lungul timpului au influențat negativ parcursul fostului jucător de la FCSB.

Giovanni Becali, nemulțumit de modul în care a evoluat cariera lui Tavi Popescu

Giovanni Becali a susținut că Tavi Popescu ar fi putut avea un parcurs diferit și a rememorat perioada în care încerca să găsească o soluție pentru ca fotbalistul să facă pasul către o echipă importantă din străinătate. Impresarul a vorbit și despre clauza de transfer a lui Popescu și despre variantele pe care le-ar fi propus la vremea respectivă pentru ca acesta să plece din România.

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„Eu când aveam 10-11 milioane, nu-l dădea. Sau când îi spuneam să-l dea împrumut, să ia două-trei milioane și să mai facă o opțiune de alte 4-5 milioane, nu-l dădea. Uite acum, l-a dat gratis, împrumut, nu știu. Dar cred că problema lui Tavi și-a făcut-o el însuși. A fost un copil aproape needucat, e crescut în junglă, undeva“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show“.

Întâlnirea cu șeful scoutingului de la Benfica l-a șocat pe Giovanni Becali

Unul dintre episoadele povestite de Giovanni Becali s-a petrecut în momentul în care un reprezentant important al celor de la Benfica a venit să îl vadă pe Tavi Popescu. Impresarul spune că oficialul portughez l-a întrebat dacă tânărul știe să vorbească engleză, iar răspunsul său a fost afirmativ.

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Momentul care a urmat l-a surprins însă pe Becali, care susține că Tavi Popescu nu a spus nimic în timpul întâlnirii: „A venit șeful scout de la Benfica în birou – Măi, dar știe să vorbească engleză, câteva cuvinte, acolo? – I-am zis eu – Da, știe, cum să nu -. A venit Tavi în birou și nu a scos o vorbă. Asta înseamnă să vii dintr-o societate în care nu știi nimic de viață, de nimic“, a mai povestit impresarul

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Tavi Popescu a ajuns în Grecia: „Sper să se impună, dar depinde de el”

Giovanni Becali a vorbit și despre situația actuală a lui . Impresarul speră ca fotbalistul să profite de această oportunitate și să reușească să se impună, chiar dacă noul său club are un obiectiv diferit față de formațiile care se luptă pentru primele locuri.

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Becali a amintit și rezultatul surprinzător obținut de Olympiakos în campionatul elen pentru a sublinia nivelul competiției: „Acum a ajuns în Grecia, la o echipă care joacă să nu retrogradeze. Să dea Dumnezeu să se impună acolo. E campionat mai greu acolo, da, Olympiakos a pierdut ieri acasă cu Ofi Creta, deci despre ce vorbim. “.

În partea finală a declarației, Giovanni Becali a făcut referire și la viața personală a lui Tavi Popescu și la modul în care acesta ar fi reacționat după ce a intrat într-o relație. Impresarul consideră că fotbalistul era foarte ușor de influențat și susține că acest lucru i-ar fi afectat inclusiv cariera.

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„A fost un copil care nici n-a avut o femeie în viața lui până la 16-17 ani. Probabil a fost și greșeala alor mei, care trebuiau să-i găsească până atunci vreuna, ca să-l obișnuiască cu așa ceva. Când a prins-o pe prima, s-a certat cu părinții și tot așa. Are IQ 0 (n.r. zero) și l-au manipulat cum au vrut ei. Eu puteam să-i spun să semneze pe 15 ani, asta făcea. Îi puneai ce voiai tu, el nimic“, a încheiat Giovanni Becali.