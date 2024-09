Are leucemie! Vedeta din România diagnosticată cu boala, confesiuni emoționante: „Nu mi-a venit să cred”

O vedetă din România a fost diagnosticată cu leucemie. Este vorba despre una din cele mai funny influencerițe de la noi, cunoscută pentru live-urile și duelurile sale de pe TikTok, de unde a ajuns, la un moment dat, datorită personalității sale, și pe micile ecrane, povestindu-și viața.

Amarah are leucemie. Vedeta a dat vestea pe TikTok

Transgenderul Amarah și-a anunțat comunitatea din mediul virtual că medicii i-au spus că ar avea leucemie.

Așa cum lumea o știe, vedeta de pe TikTok nu s-a descumpănit imediat. Chiar dacă îi este foarte greu să accepte diagnosticul, bruneta speră că în cazul ei să fie o formă mai ușoară.

după ce a spus că are leucemie, că tot ce își dorește acum este să se liniștească și să vadă ce are de făcut de acum înainte, conform recomandărilor doctorilor.

„Nu vreau să mai repet ce am zis că am. Vreau să mă liniștesc. O să vreau să fiu tratată la fel. După cum am spus, leucemia poate să se vindece, o să trăiască mulți oameni.

Când m-a sunat medicul nu mi-a venit să cred. Tot la aia mă gândesc. Sunt sigură că am o formă mai ușoară. Nu e ceva care să afecteze așa tare”, s-a confesat Amarah în fața comunității sale numeroase

Influencerița s-a transformat într-o adevărată femeie, visul ei din copilărie

Amarah a intrat în atenția publicului în pandemie, după ce filmulețele și live-urile postate de ea pe rețeaua chineză de socializare s-au viralizat.

În urmă cu doi ani, cu banii strânși din TikTok, Amarah a început să înceapă marea transformare, căci și-a dorit de mic să fie o femeie.

Și-a pus sâni, și-a operat nasul, iar acum arată ca o femeie în toată firea. Vedeta nu a recurs la operația totală de schimbare de sex, alegându-se doar cu o pereche de sâni, deocamdată.

Despre toate provocările cu care a venit viața pentru ea, după intervenția din 2022, Amarah a vorbit pentru FANATIK.