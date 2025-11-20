Sport

„Are mingea legată de picior”. Jucătorul cu care Mitică Dragomir ar fi jucat titular toate meciurile din campania de Mondial

Cine este fotbalistul român fără de care Mitică Dragomir nu ar fi început niciun meci în campania de calificare pentru Campionatul Mondial: „În jumătate de an se face de zece milioane”
Ciprian Păvăleanu
20.11.2025 | 14:00
Are mingea legata de picior Jucatorul cu care Mitica Dragomir ar fi jucat titular toate meciurile din campania de Mondial
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir este „vrăjit” de Ștefan Baiaram. Fostul președinte LPF a vorbit la superlativ despre atacantul oltenilor. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova ar da lovitura dacă profețiile lui Mitică Dragomir se vor îndeplini! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este sigur că Baiaram se poate transfera pe bani foarte mulți. Dumitru Dragomir nu ar fi început niciun meci fără tânărul atacant pe teren.

Ștefan Baiaram, preferatul lui Mitică Dragomir

Deși terenul de marți seară nu a fost unul propice tehnicității, Ștefan Baiaram și-a arătat calitățile excepționale. Într-adevăr, adversarul a fost unul mai mult decât facil, iar România s-a impus cu scorul de 7-1, însă scorul ar fi avut proporții mult mai mari dacă mingea nu s-ar fi oprit de nenumărate ori în bălțile de pe „Ilie Oană”.

La emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir l-a lăudat din nou pe atacantul Universității Craiova. El este sigur că, dacă se va ține de treabă, oltenii ar putea încasa pe el o sumă de aproximativ 10 milioane de euro, având în vedere și vârsta, care este un atu important. Fostul șef al LPF este de părere că Ștefan Baiaram ar fi trebuit să fie un jucător crucial pentru România în această campanie de calificare:

„(n.r. – Ți-a plăcut Baiaram cu San Marino?) Cum să nu. Noi l-am lăudat tot timpul. Trebuia să înceapă cu el peste tot. Numai cu el aș fi jucat. Categoric. Are mingea legată de picior. Eu am spus că, dacă joacă, în jumătate de an se face jucător de zece milioane. Dacă era teren bun ieri (n.r. – pe „Ilie Oană” la România – San Marino), singur dădea cinci goluri”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Care au fost cei mai buni jucători ai României din meciul cu San Marino

România a început cum nu se putea mai rău partida de pe „Ilie Oană”, iar San Marino a deschis scorul încă din minutul 2. Ceea ce a urmat a fost un galop de sănătate, așa cum se aștepta, iar cei mai buni fotbaliști ai „tricolorilor” au fost oltenii Ștefan Baiaram și Nicușor Bancu, care au zăpăcit apărarea sanmarinezilor.

Conform aplicației Sofascore, „perla” din Bănie a fost notată cu 9.1, fiind omul meciului, în timp ce căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost al doilea cel mai bun om al României, cu o notă de 8.1.

Ștefan Baiaram, în revenire de formă. Ce se întâmplă cu el după plecarea lui Rădoi

Baiaram a arătat foarte bine în tricoul naționalei, iar fără Mirel Rădoi el ar putea prinde din ce în ce mai multe minute și pentru Universitatea Craiova. Cei doi au avut diferite disensiuni, iar fostul antrenor al oltenilor a ales de mai multe ori să-l lase pe bancă sau chiar să nu-l includă în lot, din cauza indisciplinei.

Acum, cu Filipe Coelho venit la cârma Craiovei, Ștefan Baiaram este gata să arate de ce este în stare, însă, cu siguranță, „lecțiile” pe care Mirel Rădoi i le-a predat, mai ales în ceea ce privește comportamentul său, vor fi o piatră de temelie în cariera talentatului fotbalist.

