Are o avere de 100 de milioane de euro, însă Valentina Pelinel recurge la acest gest. Ce face, de fapt, soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel este una dintre cele mai frumoase și celebre soții din showbizul autohton. Partenera lui Cristi Borcea are o avere de 100 de milioane de euro datorită afacerilor puse la punct de fostul acționar de la Dinamo. O duce de minune, dar recurge la acest gest.

Ce obicei are Valentina Pelinel, deși banii nu sunt o problemă

E milionar în euro și desfășoară businessuri în mai multe domenii de activitate. În planul personal Cristi Borcea (56 ani) este la alt treilea mariaj, având 9 copii din patru relații diferite. Actuala parteneră de viață, Valentina Pelinel, îi este alături de ani buni, încă din perioada în care afaceristul era în spatele gratiilor.

Frumoasa , cu toate că fostul acționar de la Dinamo . A adunat 100 de milioane de euro în conturile bancare, având un trai în care nu-i lipsește nimic. Cu toate acestea, fostul model a recunoscut că este o persoană cumpătată și foarte echilibrată.

Are un obicei simplu care o ajută să economisească finanțe. În plus, recurge la acest pentru că școala celor mici este aproape de casă. Astfel, într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme vedeta a subliniat că obișnuiește să folosească mijloacele de transport în comun. Face acest lucru atât în București, cât și în străinătate.

„Îi duc și cu mijloace de transport în comun. Chiar acum în America, am fost cu trenul din Miami în Orlando. Să vadă cum e. Normal. Chiar le-a plăcut. După ce duc copiii la școală merg la sală. Îi duc dimineața la școală și apoi merg la sală.

Uneori mergem pe jos, dar dacă e frig sau dacă sunt obosiți, s-au trezit mai târziu mergem cu mașina, dar, oricum, e aproape de casă. După școală, da, eu am plecat la sală. Asta e ideea. Ăsta e programul zilnic”, a mărturisit Valentina Pelinel, pentru .

Ce fel de mamă este Valentina Pelinel

Soția lui Cristi Borcea iubește rolul de mamă, având un băiat și două fete gemene. Se declară un părinte bun care le face mereu poftele celor mici. Îi place să fie organizată când vine vorba de programul copiilor, având o agendă în care notează toate activitățile pe care le au aceștia. Astfel, își împarte timpul foarte bine.

Din fericire, Valentina Pelinel are ajutor din partea milionarului, dar și a altor persoane. Blondina petrece timp de calitate cu fiecare în parte ca niciunul dintre ei să se supere. De asemenea, vedeta vrea să-i învețe pe copii să se preocupe de sănătate, motiv pentru care fetele merg constant la ore de gimnastică.

„Spre exemplu, nu o să reușesc să îi duc pe toți în fiecare zi și să îi iau de la școală, asta recunosc, dar o fac de cele mai multe ori. N-o să reușesc, spre exemplu, să fiu la toate orele de gimnastică ale fetițelor. Poate una din ele trebuie să meargă la un control sau trebuie să merg cu Milan, să zic la dentist.

Adică nu-mi iese tot timpul să fac totul ca la carte, pentru că ei sunt trei, eu sunt una și vreau să fiu prezentă pentru toți, dar încerc. Eu zic că e ok, nu i-am învățat nici toată ziua numai cu mine, în niciun caz, dar mă și au acolo”, a explicat vedeta, conform .