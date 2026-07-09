Are o avere de peste 220 de milioane de dolari, dar muncește constant. În ce afaceri investește Rafael Nadal

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Fostul sportiv Rafael Nadal are o avere de peste 220 de milioane de dolari, dar muncește enorm pentru a-și atinge obiectivele personale. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt afacerile în care a investit în ultima perioadă.

Ce business-uri are Rafael Nadal

S-a retras din activitatea competițională după finala din noiembrie 2024 a Cupei Davis, însă Rafael Nadal (40 ani) continuă să muncească. Fostul jucător de origine spaniolă este unul dintre cei mai bogați, având în conturile bancare o avere colosală. Se vehiculează că a adunat datorită pasiunii sale peste 220 de milioane de dolari.

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În 2025 a devenit miliardar datorită unei participații de 3% la compania elvețiană de îmbrăcăminte sportivă On. O duce de minune în planul financiar, dar acest lucru nu-l împiedică să evolueze și mai mult. Are business-uri în care investește enorm, cum ar fi Academia care îi poartă numele. Aceasta a fost inaugurată în 2016.

La festivitatea de încheiere de anul acesta a fost . De asemenea, și-a construit un adevărat imperiu hotelier. Fostul tenismen a fondat în 2022 brandul Zel Hotels, în parteneriat cu Meliá Hotels International. Un an mai târziu sportivul a deschis primul hotel, ZEL Mallorca.

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Ulterior, a inaugurat locații în Costa Brava, Spania și Punta Cana, Republica Dominicană. Recent, a deschis al patrulea hotel Zel în Fuerteventura. Proprietatea deținută de Rafael Nadal se găsește pe malul mării din Insulele Canare și este destinată doar adulților. Locația de 4 stele oferă o atmosferă mediteraneană, piscină în aer liber și acces la sporturi nautice.

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Rafael Nadal: ”Îmi place să muncesc”

„Nu sunt genul de om căruia îi place să se trezească dimineața și să nu știe ce să facă. Scopul meu a fost să continuu. Îmi place să muncesc. În același mod în care mi-am construit o moștenire pe teren, este momentul să construiesc una și în afara lui”, a spus fostul număr 1 ATP, pentru CNBC, preluat de .

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Toate afacerile lui Rafael Nadal sunt gestionate prin intermediul companiei holding a familiei sale, Aspemir. Fostul mare jucător de tenis, care are în palmares 92 de titluri în palmares, dintre care 22 de Grand Slam, este mândru de realizările sale. Și-a propus să nu se oprească aici și să ducă mai departe business-urile în care a investit enorm.

„Acesta este, desigur, un proiect pe viață pentru mine, personal. Compania a crescut și am simțit că avem nevoie de ajutor pentru a continua să creștem și să ne extindem. Asta am făcut jumătate din viața mea și știu ce îmi place cel mai mult”, a completat fostul sportiv, pentru aceeași sursă.

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În schimb, . Miliardarul Ion Țiriac (87 ani) îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams la capitolul avere. Celebrul afacerist român are 2,3 miliarde de dolari în conturile sale.