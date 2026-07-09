Are o avere de peste 220 de milioane de dolari, dar muncește constant. În ce afaceri investește Rafael Nadal

Fostul sportiv Rafael Nadal are o avere de peste 220 de milioane de dolari, dar muncește enorm pentru a-și atinge obiectivele personale. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt afacerile în care a investit în ultima perioadă.
S-a retras din activitatea competițională după finala din noiembrie 2024 a Cupei Davis, însă Rafael Nadal (40 ani) continuă să muncească. Fostul jucător de origine spaniolă este unul dintre cei mai bogați, având în conturile bancare o avere colosală. Se vehiculează că a adunat datorită pasiunii sale peste 220 de milioane de dolari.
În 2025 a devenit miliardar datorită unei participații de 3% la compania elvețiană de îmbrăcăminte sportivă On. O duce de minune în planul financiar, dar acest lucru nu-l împiedică să evolueze și mai mult. Are business-uri în care investește enorm, cum ar fi Academia care îi poartă numele. Aceasta a fost inaugurată în 2016.
La festivitatea de încheiere de anul acesta a fost susținut de amica sa, Ana Ivanovic. De asemenea, și-a construit un adevărat imperiu hotelier. Fostul tenismen a fondat în 2022 brandul Zel Hotels, în parteneriat cu Meliá Hotels International. Un an mai târziu sportivul a deschis primul hotel, ZEL Mallorca.
Ulterior, a inaugurat locații în Costa Brava, Spania și Punta Cana, Republica Dominicană. Recent, a deschis al patrulea hotel Zel în Fuerteventura. Proprietatea deținută de Rafael Nadal se găsește pe malul mării din Insulele Canare și este destinată doar adulților. Locația de 4 stele oferă o atmosferă mediteraneană, piscină în aer liber și acces la sporturi nautice.
„Nu sunt genul de om căruia îi place să se trezească dimineața și să nu știe ce să facă. Scopul meu a fost să continuu. Îmi place să muncesc. În același mod în care mi-am construit o moștenire pe teren, este momentul să construiesc una și în afara lui”, a spus fostul număr 1 ATP, pentru CNBC, preluat de Fortune.
Toate afacerile lui Rafael Nadal sunt gestionate prin intermediul companiei holding a familiei sale, Aspemir. Fostul mare jucător de tenis, care are în palmares 92 de titluri în palmares, dintre care 22 de Grand Slam, este mândru de realizările sale. Și-a propus să nu se oprească aici și să ducă mai departe business-urile în care a investit enorm.
„Acesta este, desigur, un proiect pe viață pentru mine, personal. Compania a crescut și am simțit că avem nevoie de ajutor pentru a continua să creștem și să ne extindem. Asta am făcut jumătate din viața mea și știu ce îmi place cel mai mult”, a completat fostul sportiv, pentru aceeași sursă.
În schimb, Rafael Nadal este învins de un român într-un top mondial. Miliardarul Ion Țiriac (87 ani) îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams la capitolul avere. Celebrul afacerist român are 2,3 miliarde de dolari în conturile sale.