Are o avere de peste 600 de milioane de euro, dar abia acum a absolvit masterul. Și-a luat diploma la 54 de ani

A început să câștige sumae mari de bani încă de la 20 de ani, iar acum are o avere considerabilă. Se vehiculează că a strâns peste 600 de milioane de euro, dar jucătorul legendar de baschet abia acum a absolvit masterul.

Sportivul care a absolvit masterul la 54 de ani

Shaquille O’Neal va rămâne cu siguranță în istorie datorită performanțelor pe care le-a marcat pe terenul de baschet. Ajuns la vârsta de 54 de ani, americanul este recunoscut și pentru faptul că se numără printre cei care au avut parte de divorțuri costisitoare. El este j.

Celebrul jucător de baschet american s-a separat de fosta soție după ce a călcat strâmb. Cu toate acestea, a rămas cu o avere în conturile bancare. În prezent, , venituri care nu l-au împiedicat să se concentreze și pe alte aspecte. Și-a reluat studiile pe care le-a abandonat din cauza carierei sale.

Mai exact, între anii 1989 și 1992 a urmat cursurile Universității de Stat Louisiana. Se pare că la momentul respectiv nu a reușit să obțină diploma de master, reușită pe care a marcat-o abia la 34 de ani distanță. Americanul care este de 4 ori campion în NBA are un document care atestă terminarea cursurilor de arte liberale.

Conform unei filmări din mediul virtual, Shaquille O’Neal a fost introdus pe scenă de către crainică drept „Shaquille «Îl urăsc pe Charles Barkley» O’Neal”. Momentan, nu se știe dacă fostul campion a fost de acord cu această glumă sau introducerea a fost una improvizată pe loc. Cert este că, a afișat un zâmbet larg.

Cum a fost primit de către public

Mai mult decât atât, a fost primit cu aplauze și hohote de râs, încă o dovadă în plus că este apreciat pentru tot ce a făcut în baschet. A renunțat în urmă cu un deceniu și jumătate, dar oamenii nu au uitat felul său de a se bucura după o victorie.

Astfel, a repetat de câteva ori modul de a se bucura al lui Barkley, cu mâinile la urechi și limba scoasă. Charles Barkley, o altă legendă a baschetului profesionist american, este foarte bun prieten cu Shaquille O’Neal. Cei doi pot fi urmăriți pe micile ecrane, fiind co-prezentatori ai emisiunii „Inside the NBA”.

Condiția pusă de vedetă copiilor legat de avere

Shaquille O’Neal are 6 copii și o avere care i-ar determina pe aceștia să nu mai muncească deloc. Cele peste 600 de milioane de euro le-ar asigura un trai mai mult decât decent, însă fostul jucător de baschet a arătat că lucrurile nu sunt deloc simple. A declarat că le-a pus o condiție urmașilor săi pentru a intra în posesia banilor.

„Copiii mei au crescut și au devenit cam enervanți. Nu mă supără prea tare, dar nu înțeleg anumite lucruri. Le spun mereu: Nu suntem bogați, doar eu sunt bogat! Trebuie să terminați o facultate și să aveți o diplomă.

Apoi, trebuie să mă convingeți să investesc în companiile voastre, trebuie să-mi faceți o prezentare atractivă. Le-am spus, de la mine nu vedeți niciun ban! Am o singură regulă: educația. Nu mă interesează că ești bun la baschet. Nu-mi pasă deloc!

Am 6 copii, vreau ca unul să fie doctor, unul broker, unul farmacist, unul avocat și unul om de afaceri pentru a fi urmașul meu. Dar le-am spus că nu le dau nimic de pomană. Trebuie să câștige banii lor”, a declarat Shaquille O’Neal, într-un interviu pentru .

În altă ordine de idei, fostul sportiv are venituri constante și în prezent. Încasează sume exorbitante din meseria de analist sportiv, dar și din cele 50 contracte de sponsorizare pe care le-a semnat până acum. Are colaborări cu branduri de top, printre care se numără Pepsi și Reebok. De asemenea, deține și câteva rețele de restaurante.