Are o lovitură de cap letală și dă un gol la trei meciuri! Cine e noul Brătianu II din SuperLiga României, care a marcat cât Dobre sau Elisor

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Uriașul de 1,94 metri nu este cel mai înalt fotbalist din SuperLiga României, dar are o lovitură de cap letală.

Malula e fundașul cu cele mai multe goluri în acest sezon

Malula a ajuns la trei reușite în acest campionat, toate cu capul, fiind lider la acest capitol. Niciun alt fotbalist, de la cele 16 echipe aflate în competiție, nu a înscris de trei ori cu capul, Roman (Voluntari), Eppel (Csikszereda), Pascual (Dinamo) și Lameira ( U Craiova) având câte două goluri.

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Breston Malula pare copia fotbalistică a celebrului Vasile Brătianu, cunoscut ca Brătianu II, care acum 30 de ani, era unul dintre cei mai periculoși fundași centrali din România. Fotbalist la Oțelul, Brătianu, care măsura 2,01 metri, era trimis de regretatul Vasile Simionaș în careul advers, la fazele fixe, în urma cărora înscria regulat.

E născut în Elveția, din părinți africani

Fotbalistul Petrolului, venit în SuperLiga României în această pauză competițională, se află la prima lui experiență majoră. Născut la Berna, într-o familie de imigranți africani (Congo & Angola), Breston Malula Sumbula a evoluat, până acum, doar în Elveția, acolo unde s-a format la academia lui Young Boys.

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Malula a activat ultima dată pentru formația de eșalon secund FC Stade-Laussane-Ouchy, după ce, anterior, jucase la FC Chiasso (2020-2021) și Yverdon Sport (2021-2024). În ultimul sezon, înaintea venirii în România, el a disputat 31 de partide în campionat și 7 în Cupa Elveției, având un total de peste 100 de prezențe în liga a doua helvetă. El avea doar 13 meciuri jucate în prima ligă, pentru Yverdon Sport, în stagiunea 2023-2024.

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A marcat cât Dobre și Elisor

Fiind extra-comunitar, Petrolul a trebuit să rezolve viza sa de muncă, un proces anevoios, care a necesitat trecerea prin birocrația administrativă.

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Cu o medie de un gol la trei partide, Malula este în acest moment nu doar cel mai redutabil fotbalist la loviturile de cap, ci și fundașul-golgheter al SuperLigii. El a marcat la fel de mult ca Dobre (Rapid) sau Elisor (U Craiova), care joacă atacanți.

Cota de piață a congolezului este acum de 250.000 de euro, dar el a fost evaluat dublu în urmă cu doi ani și jumătate. El mai are doi frați fotbaliști, Kevin Malula Sumbula (29 ani – mijlocaș defensiv), care joacă la FC Bulle (liga a III-a elvețiană) și Rodrick Malula Sumbula (23 ani – mijlocaș ofensiv), care evoluează la FC Lutry (liga a patra elvețiană). Dintre cei trei, Malula de la Petrolul are cetățenie congoleză, după tată, iar ceilalți doi au cetățenie angoleză, după mamă. Toți trei dețin însă și cetățenie elvețiană.