„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”. Exclusiv

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Universitatea Craiova ar putea da o adevărată lovitură financiară în perioada de transferuri din iarnă! Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai apreciați fundași ai oltenilor, are deja oferte de 3-4 milioane de euro din Germania. Dezvăluirea a fost făcută de Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul fundaș susține că deține informațiile chiar de la impresarul fotbalistului și este convins că Mihai Rotaru ar putea accepta despărțirea în pauza competițională. Emil Săndoi consideră, la rândul său, că un asemenea transfer ar fi o afacere excelentă pentru club.

Oleksandr Romanchuk are oferte de 3-4 milioane de euro din Germania! Dezvăluirea lui Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA

Universitatea Craiova ar putea pierde unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei în perioada de mercato din iarnă. prin evoluțiile sale, iar prestațiile fundașului ucrainean nu ar fi trecut neobservate în străinătate. Vivi Răchită a dezvăluit că există interes concret din Germania pentru stoperul oltenilor, iar sumele vehiculate sunt impresionante: între 3 și 4 milioane de euro.

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Fostul fotbalist a precizat că este apropiat de impresarul lui Romanchuk, de la care a aflat despre ofertele primite de jucător: „Mihai Rotaru a băgat mâna în buzunar și a adus jucători de valoare aici, la Craiova. Mie îmi place foarte mult Romanchuk. Mi se pare un fundaș extraordinar. Eu știu sigur că are oferte de 3-4 milioane de euro în momentul ăsta din Germania. Sunt prieten cu impresarul lui și stăm de vorbă”, a anunțat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, gata să dea lovitura în iarnă? „A dat câteva sute de mii și poate lua milioane”

Vivi Răchită a explicat că apreciază foarte mult , atât prin prisma evoluțiilor sale, cât și datorită discuțiilor pe care le are cu impresarul fundașului. Fostul stoper a povestit că agentul fotbalistului îi solicită uneori opinii despre prestațiile ucraineanului, pentru a-i transmite ulterior observațiile: „Și eu, fiind fundaș central, mă sună să mă întrebe ce a greșit, ca să-i transmită lui Romanchuk. Are, repet, oferte de 3-4 milioane pe un jucător pe care Mihai Rotaru a dat câteva sute de mii”, a continuat Vivi Răchită.

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Acesta a făcut și o precizare despre interesul manifestat anterior de Dinamo Kiev, subliniind că informațiile respective sunt mai vechi și nu trebuie confundate cu actualele oferte din Germania: „Treaba cu Dinamo Kiev a fost mai demult”, a explicat fostul fundaș.

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În opinia lui Vivi Răchită, Mihai Rotaru ar putea accepta transferul lui Oleksandr Romanchuk încă din această iarnă. Unul dintre argumentele invocate este situația lotului Universității Craiova. Revenirea lui Rus ar oferi staff-ului tehnic o variantă suplimentară în centrul defensivei, astfel încât plecarea ucraineanului ar putea fi mai ușor de gestionat: „Eu zic că îi va da drumul în iarnă, pentru că revine Rus, deci are variante”, a declarat Vivi Răchită.

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Emil Săndoi, verdict despre transferul lui Romanchuk: „Nu prea ne permitem să ținem de ei”

Emil Săndoi a intervenit și el în discuția despre viitorul lui Oleksandr Romanchuk. Fostul antrenor al Universității Craiova a apreciat evoluțiile fundașului și a remarcat contribuția sa atât în apărare, cât și în atac: „Romanchuk este un jucător important pentru Craiova. Din momentul în care a venit, evoluțiile sale atât pe plan defensiv, cât și pe cel ofensiv au fost speciale. A înscris și goluri importante pentru echipă, deci e un jucător cu potențial”, a declarat Emil Săndoi la FANATIK SUPERLIGA.

Săndoi consideră că echipele din România trebuie să analizeze cu mare atenție ofertele importante primite pentru jucătorii lor. În opinia sa, refuzarea unei sume consistente poate reprezenta un risc, deoarece valoarea de piață a unui fotbalist se poate modifica rapid.

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„Știți cum e, ai ofertă pentru un jucător, nu prea ne permitem noi, prin România, să ținem de ei. După nici nu se știe ce se întâmplă, Doamne ferește, intră într-un con de umbră sau apare vreo accidentare”, a explicat Emil Săndoi.

Emil Săndoi nu crede că un eventual transfer al lui Oleksandr Romanchuk ar reprezenta o problemă imposibil de rezolvat pentru Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a amintit că Rus este aproape de revenire și că în lot există și alte variante pentru postul de fundaș central: „Nu ar fi un capăt de țară. Rus o să-și revină, nu va mai sta mult, deci e acoperită Craiova. Mai este și Roux, fundaș central de picior stâng, poate urca în atac, deci sunt soluții”, a completat Emil Săndoi.