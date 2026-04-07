Are peste 100 de selecții la naționala României și a decis să se retragă. Mesajul emoționant: „O mândrie!”

A reușit să fie o piesă importantă pentru naționala României în ultimii ani, acolo unde a strâns peste 100 de selecții, iar în această vară urmează să joace ultimul meci.
Mihai Alecu
07.04.2026 | 18:15
Ștefania Vătafu a decis să se retragă de la echipa națională. Foto: Sport Pictures
Ștefania Vătafu, jucătoare care a îmbrăcat tricoul echipei naționale de 131 de ori, a hotărât că aventura în formația tricoloră se va încheia în vară. Aceasta a avut un mesaj emoționant pentru fanii României prin care i-a anunțat că povestea va avea un final în curând.

România va fi nevoită din vară să se descurce fără Ștefania Vătafu, cea care a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. Jucătoarea care este legitimată la Anderlecht, în Belgia, a ajuns la 32 de ani și consideră că acest pas este unul firesc în carieră.

„O mândrie şi o onoare de nedescris am simţit atunci când am purtat pentru prima dată tricoul Echipei Naţionale. Cred că acesta este visul oricărei jucătoare de fotbal sau, cel puţin acesta a fost al meu, să îmi reprezint ţara la cel mai înalt nivel. O să îmi amintesc tot restul vieţii debutul din 2009 împotriva Belgiei la Câmpina, iar de atunci au urmat ani frumoşi, plini de determinare, pasiune, curaj, iubire şi, mai ales, responsabilitate faţă de Echipa Naţională a României.

Rămân cu amintiri frumoase, cu momente de neuitat şi cu prietenii pe viaţă. Însă orice început are şi un sfârşit, iar prin intermediul acestui mesaj vreau să mulţumesc tuturor celor care au făcut parte din acest parcurs al meu la Echipa Naţională, care m-au susţinut şi care au crezut în mine. Începând de la colegele de echipă, staff-ul alături de care am lucrat în aceşti ani (tehnic, medical şi administrativ), Federaţia Română de Fotbal, suporteri şi, nu în ultimul rând, familiei mele! Mă înclin în faţa voastră, sunt recunoscătoare”, a spus Ștefania Vătafu.

Când va juca Ștefania Vătafu ultimul meci în echipa națională a României

Echipa națională de fotbal feminin a României urmează să joace pe teren propriu cu Cipru, pe 18 aprilie, iar această confruntare urmează să fie ultima pe care Ștefania Vătafu o va avea în postura de jucătoare a tricolorelor la un duel acasă. Totuși, partida de retragere va fi în vară, în preliminariile de calificare la Cupa Mondială. Atunci România va da piept cu Republica Moldova, pe 5 iunie.

Momentan jucătoarele României au 6 puncte din 6 posibile obținute în grupa de 3 echipe din care sunt parte Cipru și Republica Moldova. Ștefania Vătafu debuta pentru echipa națională în 2009, la un amical cu Belgia, disputat la Câmpina, pierdut cu 4-3. Până acum are 131 de selecții și 28 de goluri marcate și a reprezentat mereu o variantă viabilă indiferent de antrenor.

