”Are șanse reale la titlu în acest sezon”. Patronul echipei pe care a lăudat-o Șumudică era în direct și a reacționat!

Tehnicianul și i-a lăudat pentru acest lucru pe patronul Mihai Rotaru și pe antrenorul Constantin Gâlcă.

Șumudică o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

Prezent în studioul , Marius Șumudică s-a arătat impresionat de forța pe care a arătat-o Universitatea Craiova în acest start de sezon și o vede ca una dintre candidatele serioase la câștigarea titlului.

”După primele două etape, Craiova arată cel mai bine. Au o bancă foarte bună care a făcut diferența, lotul este foarte bine structurat și aici bravo lui Mihai (n.r. – Mihai Rotaru). Este meritul tău în primul rând că investești, este meritul antrenorului pentru că probabil împreună ați făcut acest lot și l-ați clădit.

Din punctul meu de vedere arată cel mai bine în momentul de față, cu toate că au avut probleme pe fază fixă, au luat gol, nu au voie să ia golul ăla din fază fixă. Au un portar Popescu care arată foarte bine și i-a salvat și anul trecut, adică a adus multe puncte și știu că secretul este Tudor (n.r. – Daniel Tudor), care este antrenorul de portari cu care am lucrat la CFR și știu că este unul dintre cei mai buni.

Cred că dacă Universitatea Craiova își va aduce un fundaș central lider, de top, anul ăsta se pot bate cu șanse reale la câștigarea campionatului. M-am uitat și ieri când a intrat georgianul care a jucat la EURO (n.r. – Anzor Mekvabishvili), jucător de o calitate deosebită, care lovește bine mingea de la distanță, are viziune, are vână în picioare, jucător tipic de mijlocul terenului, exact ce-i lipsește Rapidului. Legat de regula asta Under 21, eu cred că Baiaram este unul dintre cei mai buni de vârsta asta. Această regulă l-a ajutat”, a declarat Șumudică.

De ce nu este Baiaram un produs al regulii U21

Această ultimă afirmație a tehnicianului nu a fost pe placul lui Mihai Rotaru, care se afla pe telefon la FANATIK SUPERLIGA. Patronului de la Universitatea Craiova consideră că Ștefan Baiaram ar fi jucat oricum titular pentru olteni.

”Nu, nu, nu. Șumi, dă-mi voie. Baiaram juca titular anul trecut în condițiile în care mai erau alți patru Under titulari. Erau Screciu, Ișfan, Markovic, Cîmpanu. El nu poate fi un produs al regulii Under 21 pentru că această regulă era ultra acoperită.

Dacă era el și încă unul anul trecut puteai să spui că e produsul regulii Under 21, dar nu, el juca peste Ivan, peste Cîmpanu, l-au făcut pe Ivan vârf ca să-l joace pe Baiaram stânga. El a jucat pe meritul lui, nu pe regula U21.

E ca și cum ai spune că Bancu la 20 de ani juca titular la Craiova sau Vătăjelu, care era într-o situație asemănătoare, au fost produsul regulii Under 21. Sau Ivan care la 16 ani dădea gol FCSB-ului când nu era regula.

Poți să spui că Danciu este un produs al regulii Under 21 la Craiova. Bană nu, el este proiectul nostru de foarte mult timp, nu este un proiect venit peste noapte. Gașpar l-am cumpărat anul trecut, a făcut trecerea la seniori jucând la echipa a doua”, a spus Rotaru.

Contre pe tema titularizării lui Bană

De aici a urmat un dialog legat de puștiul Ștefan Bană și cât de importantă este regula Under 21 pentru ca el să joace. ”Dacă Bană nu făcea acest obiect al regulii Under 21 aveai cu cine să joci în locul lui în momentul de față? Aveai. Și atunci tu îl ajuți pe Bană prin regula asta Under 21?”, a întrebat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

”Eu vreau să spun că Bană, indiferent de situație, dar cu mai multă grijă, ar fi jucat. Noi îl avem pe Bană pregătit de doi ani de zile. El a avut o fractură de claviculă care l-a tras în jos aproape un an și acolo a pierdut, dar el este produsul nostru. Acum vin din spate Chifa, Stana”, a replicat Rotaru.

”Da, dar tu îl ajuți pe Bană cu această regulă în momentul de față, pentru că eu sunt ferm convins că începeai cu Paradela, aveai o grămadă de soluții”, a continuat Șumudică, dar patronul oltenilor a răspuns ferm: ”Începeam cu Paradela, Bană intra pentru că oricum ar fi fost în lot fiind produsul și proiectul nostru. Bană ar fi jucat 10-15-20 de minute, după care ar fi fost încercat un meci titular, vedeam cum rezista sub presiune și după care intra în bătaie cu Paradela.

Nu pierzi timp, îl dezvolți natural, normal. Nu poți să arunci un copil în gura lupului. Pesemne că ieri ar fi jucat cu Mora dreapta, dar dacă tu îl forțezi pe Bană și după patru meciuri poate să cadă psihic, cum îl ajuți?”

”Probabil că Bană stă mental foarte bine. Gândește-te și la lucru ăsta, vorbind de mental coach. În momentul de față Bană gândește că are o șansă care este extraordinară și care probabil nu i se va da în orice moment și atunci se autodepășește”, a încheiat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

