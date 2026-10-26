Are sau nu dreptate Marius Șumudică? E CFR Cluj dezavantajată de FRF și LPF!? Programul echipelor din Superliga

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Marius Șumudică a declanșat un nou scandal în fotbalul românesc. Antrenorul CFR-ului a criticat vehement Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal pentru programarea meciurilor din această perioadă. Tehnicianul a amenințat că va trimite juniorii pe teren în derby-ul cu Universitatea Cluj, din Cupa României, și a susținut că nicio altă echipă nu trece prin situația formației sale.

Marius Șumudică amenință că trimite juniorii în Cupa României

CFR Cluj traversează o perioadă complicată, atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ. Formația din Gruia are nevoie de puncte în campionat, iar Marius Șumudică este nemulțumit că programul extrem de aglomerat îi complică și mai mult misiunea. După remiza cu Dinamo, scor 2-2, antrenorul a răbufnit în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Nemulțumirea sa este legată de cele trei partide pe care CFR trebuie să le Mai mult, Șumudică a reclamat faptul că adversarele sale beneficiază de mai mult timp pentru recuperare. În special Universitatea Cluj, pe care o va întâlni miercuri, 28 octombrie, în Cupa României.

„Toate echipele, și mă refer aici la adversarii mei, toți au cu două, trei zile în plus față de mine. Ce să fac? Să nu spun, să nu-mi strig amărăciunea, să nu spun ceea ce se vede cu ochiul liber? Dar o să aveți o surpriză. O să aveți o surpriză, fiindcă miercuri seara, chiar dacă unii zic că desconsiderăm competiția, o să ne prezentăm cu juniorii. Noi miercuri seara o să jucăm cu echipa a doua și cu jucători de la echipa a doua și cei care au jucat foarte puțin. Noi asta vom face la meciul de cupă”, a spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Șumudică are dreptate în comparația cu U Cluj! Rivala beneficiază de un program mult mai relaxat

Înaintea derby-ului, Universitatea Cluj a jucat vineri, 23 octombrie, împotriva Corvinului Hunedoara. . Astfel, formația pregătită de Șumudică are cu aproape două zile mai puțin pentru recuperare. Este clar că echipa antrenată de Cristiano Bergodi beneficiază de un avantaj important în privința timpului de odihnă înaintea derby-ului de pe Someș.

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Totuși, dacă analizăm întregul program al celor două echipe, observăm că diferențele sunt și mai mari. CFR Cluj joacă duminică, miercuri și sâmbătă, în timp ce Universitatea Cluj evoluează vineri, miercuri și luni. Pentru formația din Gruia, intervalul dintre primul și ultimul meci este de șase zile. Pentru rivala locală, același interval este de zece zile.

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Cu alte cuvinte, Universitatea are la dispoziție un interval cu patru zile mai lung pentru același număr de partide. Din acest punct de vedere, nemulțumirea lui Șumudică este justificată. CFR are un program considerabil mai comprimat decât Universitatea Cluj, atât înaintea derby-ului, cât și după acesta.

CFR Cluj nu este însă singura echipă cu trei meciuri în șase zile. Alte patru formații sunt în aceeași situație

CFR Cluj nu este singura formație din SuperLiga obligată să dispute trei partide într-un interval de șase zile. Rapid, Universitatea Craiova, Sepsi și Csikszereda au un program la fel de comprimat. Mai mult, oltenii au disputat și un meci european înaintea acestei perioade.

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În cazul Rapidului, cele trei confruntări sunt programate între 24 și 30 octombrie. Giuleștenii au întâlnit-o pe FCSB sâmbătă, urmează să joace marți împotriva Corvinului Hunedoara, în Cupa României, iar vineri primesc vizita celor de la Csikszereda.

Universitatea Craiova are, la rândul său, un program dificil. Oltenii evoluează luni, 26 octombrie, contra lui Sepsi, joi, 29 octombrie, împotriva lui FC Voluntari, iar duminică, 1 noiembrie, cu FC Botoșani. Sepsi și Csikszereda au, de asemenea, câte trei meciuri programate în șase zile. În total, cinci echipe au câte trei partide într-un interval de șase zile, în timp ce Universitatea Cluj are la dispoziție un interval de 10 zile calendaristice pentru același număr de confruntări. FC Botoșani, FCSB și FC Voluntari au câte trei partide în nouă zile.

Echipă Perioada Nr. meciuri Zile calendaristice Sepsi OSK 26 oct. – 1 nov. 3 6 Universitatea Craiova 26 oct. – 1 nov. 3 6 Rapid 24–30 oct. 3 6 CFR Cluj 25–31 oct. 3 6 Csikszereda 24–30 oct. 3 6 FC Argeș 24–31 oct. 3 7 Dinamo 25 oct. – 1 nov. 3 7 UTA Arad 24 oct. – 1 nov. 3 8 Corvinul Hunedoara 23–31 oct. 3 8 Petrolul 23–31 oct. 3 8 FC Botoșani 23 oct. – 1 nov. 3 9 FCSB 24 oct. – 2 nov. 3 9 FC Voluntari 24 oct. – 2 nov. 3 9 Universitatea Cluj 23 oct. – 2 nov. 3 10 Oțelul Galați 25 oct. – 1 nov. 2 – eliminată din Cupă 7 Farul Constanța 25 oct. – 2 nov. 2 – eliminată din Cupă 8

Marius Șumudică are, așadar, motive să se plângă de programările făcute pentru perioada următoare. CFR Cluj este clar dezavantajată în comparație cu rivala Universitatea Cluj înaintea confruntării din Cupa României. Totuși, afirmația potrivit căreia nicio altă echipă nu se confruntă cu un program la fel de aglomerat nu se confirmă. Alte patru formații din SuperLiga sunt nevoite să dispute tot trei meciuri în numai șase zile calendaristice.