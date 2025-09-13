Sport

Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani a rupt tăcerea

Claudia Şoiogea
13.09.2025 | 14:30
Are sau nu operatii estetice influencera preferata a marilor fotbalisti Tanara de 26 de ani a rupt tacerea
Influencera preferată a fotbaliștilor a vorbit despre subiectul operațiilor estetice. Sursa foto: Instagram

Influncera care aprinde imaginația marilor fotbaliști a decis să fie mai sinceră ca niciodată. Tânăra de 26 de ani a pus capăt speculațiilor și a vorbit despre un subiect care îi macină de multă vreme pe fanii ei. Și anume, operațiile estetice.

Cine este influencera preferată a marilor fotbaliști

O influenceră de 26 de ani face ravagii în rândul marilor fotbaliști. De-a lungul timpului, Sasha Ferro, căci despre ea este vorba, a fost asociată cu nume precum Alejandro Garnacho sau Enzo Fernandez. Influencera a atras imediat atenția nu doar datorită anturajelor din care face parte, ci și datorită fizicului său de invidiat, care a ridicat multe semne de întrebare.

Sasha Ferro a devenit cunoscută în mediul online în 2012, atunci când a început să facă primii pași către această lume. În scurt timp, tânăra de 26 de ani a adunat o comunitate impresionantă de fani, iar acum se poate lăuda cu peste 1 milion de urmăritori. Deși se bucură de faimă, asta nu înseamnă că este ferită de probleme sau controverse.

Are sau nu Sasha Ferro operații estetice

De o bună perioadă de timp, aspectul fizic perfect al Sashei Ferro a început să fie pus la îndoială de către fani. Mulți cred că tânăra a apelat la operații estetice pentru a arăta atât de bine. Pusă în fața unor astfel de acuzații, Sasha Ferro s-a văzut nevoită să se apere și să dezmintă totul.

„Nu am nicio intervenție chirurgicală la față, doar mi-am mărit buzele. Mi-am lăsat părul să crească astfel încât să ajung la culoarea mea naturală. Și am 7 ani în plus.”, a scris Sasha în dreptul unui colaj cu imagini din trecut și din prezent.

În urma acestei postări, fanii influencerei au sărit în apărarea ei. Multe voci i-au dat dreptate și au spus că, de multe ori, machiajul sau unghiul din care este făcută poza poate schimba aspectul fizic. Sasha Ferro a fost de acord cu aceste afirmații, subliniind încă o dată că nu a apelat deloc la bisturiu.

Cum a ajuns faimoasă, de fapt, Sasha Ferro

Sasha Ferro este sora actorului argentinian Lionel Ferro. Tânăra era deja cunoscută în mediul online și se pare că faima digitală a propulsat-o în atenția marilor fotbaliști. Nume celebre precum Alejandro Garnacho sau Enzo Fernandez au fost asociate cu tânăra influenceră.

Recent, Sasha Ferro a fost surprinsă la o petrecere privată pe un iaht de lux. Acolo, influencera s-a distrat alături de câțiva jucători de la Independiente, printre care Marco Pellegrino și Diego Tarzia.

Sasha Ferro continuă să fie influencera preferată a marilor fotbaliști și nu este de mirare. Imaginile controversatele pe care aceasta le postează pe social media atrag atenția privitorilor, iar trupul ei de zeiță este un adevărat magnet pentru like-uri.

