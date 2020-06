Are sau nu operații estetice Jojo? Dezvăluirea făcută de frumoasa actriță

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

Neata dragilor! Mi-am facut o fotografie in care se vede in mod clar partea mai proeminenta a maxilarului meu. Asta ca sa nu ma mai intrebe nimeni daca mi-am marit maxilarul.🤦🏼‍♀️ Oricum, de ce ti-ai mari maxilarul?!? V-am mai povestit odata ca in adolescenta am tinut o cura de slabire care m-a facut sa imi pierd cunostinta cand eram la liceu. Am lesinat, am cazut si m-am izbit puternic cu partea stanga a fetei de ciment. Am avut un edem cerebral de toata frumusetea, si am primit tratament 3 luni de zile pentru asta, pentru ca am facut si o spasmofilie extrema ( imi tremurau si mainile si fata in acelasi timp). Am ramas cu o asimetrie a fetei ( mandibula mai proeminenta pe partea stanga si un pomete modificat, mai umflat, pentru ca a fost fisurat). Nu imi fac mereu fotografiile pe “partea mea buna” pentru ca m-am obisnuit cu asimetria asta in timp. Asadar, data viitoare cand o sa vi se para ca am folosit nu stiu ce filtru ( pe care le folosesc, dar nu pentru asta), ganditi-va ca niciun om normal la cap nu si-ar mari maxilarele.🙈 M-am hotarat sa postez fotografia asta pentru ca aici lucrurile sunt extrem de evidente: un pomete e mai umflat, celalalt nu, iar maxilarul e mai pronuntat pe partea stanga. Asa ca… vedeti voi? E o chestiune de unghi, pozitie si asa mai departe. Nimeni nu este perfect. Cu totii avem defecte mai mult sau mai putin vizibile. Acesta este din pacate un defect pe care nu il pot corecta. Cand haterii ies la vanatoare de defecte, ei nu realizeaza de cele mai multe ori la ce fac referinta de fapt. Poate ca vorbesc despre lucruri care pe ceilalti ii rascolesc enorm. Incercati sa nu ii mai judecati pe ceilalti. Fiti blanzi unii cu altii pentru ca frumusetea e de fiecare data se fapt in ochii privitorului. Lasati oamenii sa se exprime cum vor ei, mai ales prin intermediul fotografiilor. Nu ii mai corectati la orice pas, pentru ca nu despre asta este vorba in viata. Nu ne-am nascut sa fim permanent ca niste judecatori, ci dimpotriva, am venit aici ca sa imbratisam toleranta, diversitatea si frumusetea fiecarui om in parte asa cum o detine el. Fiti buni oameni dragi! Mereu!