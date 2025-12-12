„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv

ADVERTISEMENT

A fost show total pe Arena Națională după victoria entuziasmantă obținută de FCSB în fața celor de la Feyenoord, în Europa League. Golul final a venit la ultima fază a jocului. Elias Charalambous s-a accidentat în timp ce sărbătorea alături de suporteri succesul echipei sale.

FCSB, surpriza serii în Europa League

Nebunia s-a declanșat după în prelungirile meciului cu Feyenoord. Atacantul a primit o pasă perfectă de la colegul său, Juri Cisotti, și a trimis mingea în poarta goală. Câteva secunde mai târziu, centralul a pus capăt jocului.

După reușita semnată de Florin Tănase, jucătorii și stafful celor de la FCSB au sărit în peluză și s-au luat în brațe cu suporterii. A fost o adevărată descătușare, după luni întregi de rezultate sub așteptări. Sărbătoarea a continuat și după fluierul final.

Ce a pățit Elias Charalambous!? Antrenorul campioanei României s-a accidentat în meciul cu Feyenoord

Din păcate pentru FCSB, , s-a accidentat în momentul în care sărbătorea alături de suporteri. Cipriotul a sărit neinspirat în peluză și s-a lovit serios la picior. A fost nevoit să pună gheață pentru a diminua inflamația.

Mihai Stoica a povestit întregul episod la FANATIK SUPERLIGA. Președintele celor de la FCSB, ușor amuzat de situație, a vorbit despre accidentarea suferită de Elias Charalambous. Antrenorul are acum probleme la gleznă. Rămâne de văzut dacă va mai recurge la astfel de gesturi în viitoarele meciuri.

„Stai să spun ultima pățanie. Elias s-a dus la galerie și nu că e accidentare, are tibia praf. S-a lovit înfiorător. Acolo și Graovac a intrat. Ce băieți modești. Rău de tot și-a lovit tibia. A stat cu gheață ieri”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.