Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv

La asta nu se aștepta nimeni! Elias Charalambous s-a accidentat în meciul FCSB - Feyenoord 4-3. „Are tibia praf. S-a lovit înfiorător”. Probleme pentru antrenor.
Alex Bodnariu
12.12.2025 | 15:33
Are tibia praf Ce a patit Elias Charalambous dupa ce a sarit in Peluza Nord la golul lui Florin Tanase Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Elias Charalambous s-a accidentat! Ce a pățit antrenorul de la FCSB după meciul cu Feyenoord
ADVERTISEMENT

A fost show total pe Arena Națională după victoria entuziasmantă obținută de FCSB în fața celor de la Feyenoord, în Europa League. Golul final a venit la ultima fază a jocului. Elias Charalambous s-a accidentat în timp ce sărbătorea alături de suporteri succesul echipei sale.

FCSB, surpriza serii în Europa League

Nebunia s-a declanșat după golul înscris de Florin Tănase în prelungirile meciului cu Feyenoord. Atacantul a primit o pasă perfectă de la colegul său, Juri Cisotti, și a trimis mingea în poarta goală. Câteva secunde mai târziu, centralul a pus capăt jocului.

ADVERTISEMENT

După reușita semnată de Florin Tănase, jucătorii și stafful celor de la FCSB au sărit în peluză și s-au luat în brațe cu suporterii. A fost o adevărată descătușare, după luni întregi de rezultate sub așteptări. Sărbătoarea a continuat și după fluierul final.

Ce a pățit Elias Charalambous!? Antrenorul campioanei României s-a accidentat în meciul cu Feyenoord

Din păcate pentru FCSB, Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, s-a accidentat în momentul în care sărbătorea alături de suporteri. Cipriotul a sărit neinspirat în peluză și s-a lovit serios la picior. A fost nevoit să pună gheață pentru a diminua inflamația.

ADVERTISEMENT
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Digi24.ro
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări

Mihai Stoica a povestit întregul episod la FANATIK SUPERLIGA. Președintele celor de la FCSB, ușor amuzat de situație, a vorbit despre accidentarea suferită de Elias Charalambous. Antrenorul are acum probleme la gleznă. Rămâne de văzut dacă va mai recurge la astfel de gesturi în viitoarele meciuri.

ADVERTISEMENT
Indignare în Europa, după anunțul americanilor:
Digisport.ro
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"

„Stai să spun ultima pățanie. Elias s-a dus la galerie și nu că e accidentare, are tibia praf. S-a lovit înfiorător. Acolo și Graovac a intrat. Ce băieți modești. Rău de tot și-a lovit tibia. A stat cu gheață ieri”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”....
Fanatik
Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru. Exclusiv
Marius Șumudică îl arată cu degetul pe Coelho după Craiova – Sparta Praga...
Fanatik
Marius Șumudică îl arată cu degetul pe Coelho după Craiova – Sparta Praga 1-2: „Nu a citit jocul”. Exclusiv
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3:...
Fanatik
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj pentru van Persie: „I-am dat la căpățână!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un...
iamsport.ro
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un simbol al corupției, un combinator care a făcut nenorociri, nu are nicio legătură cu ideea de justiție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!