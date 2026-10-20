„Are un deget violet! Posibil fractură”. FCSB, în pericol să piardă un titular la derby-ul cu Rapid

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FCSB se pregătește pentru derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă, într-un moment în care echipa încearcă să își recapete încrederea după o perioadă mai mult decât dificilă. Mihai Stoica a vorbit despre problemele formației roș-albastre și a recunoscut că jocul echipei nu a fost convingător pe toată durata ultimei partide. În plus, oficialul a dezvăluit că Muhar are un deget învinețit, existând posibilitatea unei fracturi. Deocamdată, nu se știe dacă mijlocașul va putea evolua în confruntarea cu Rapid.

Mihai Stoica, îngrijorat de situația lui Muhar înainte de FCSB – Rapid: „Posibil fractură”

Mihai Stoica a oferit detalii despre situația medicală a lui Muhar și a explicat că fotbalistul are un deget învinețit, fără ca diagnosticul să fie stabilit cu certitudine. Oficialul FCSB speră ca accidentarea să nu fie gravă, însă nu a exclus posibilitatea unei fracturi. O eventuală indisponibilitate ar reprezenta o problemă pentru echipa roș-albastră .

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„Ne-am făcut viața grea, pentru că nu am marcat mai repede golul doi și apoi, inexplicabil, am căzut. Ei au egalat și vreo 20 de minute am fost de nerecunoscut, nu că până atunci am fost cine știe ce. Au avut două ocazii mari să facă 2-1. În niciun caz nu pot spune că e o victorie meritată, că nu este, dar e victorie și asta contează. Muhar are un deget violet, nu știm dacă are fractură sau nu. Există și chestii pe care nu poți să le spui, sunt și schimbări forțate. S-ar putea să aibă degetul rupt, e violet total, noi sperăm să nu”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la FANATIK.

Mihai Stoica nu consideră că FCSB este o echipă slabă

Oficialul roș-albaștrilor a analizat și prestația echipei din ultima partidă. Deși a recunoscut că , Mihai Stoica nu consideră că formația traversează o criză provocată de lipsa de valoare a fotbaliștilor. În opinia sa, principala problemă este încrederea, iar rezultatele pozitive pot contribui la revenirea jucătorilor la nivelul arătat în confruntările importante din trecut.

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„Echipa nu a arătat rău în prima repriză. Nu-s de acord că suntem foarte slabi, e chestie de lipsă de încredere. Fotbaliștii care au făcut meciuri bune împotriva echipelor de elită acum sunt sub cota lor. Boost-ul ăsta de încredere vine pe urma rezultatelor bune. Avem, acum, două victorii la rând, scurte, dar bune”, a mai spus Mihai Stoica.

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FCSB se așteaptă la o asistență record la derby-ul cu Rapid

Dincolo de problemele medicale și de forma echipei, Mihai Stoica a vorbit și despre atmosfera pe care o așteaptă la derby-ul cu Rapid. Oficialul FCSB este convins că partida de sâmbătă va atrage un număr foarte mare de spectatori și estimează că se poate ajunge la peste 30.000 de fani în tribune, în funcție de prezența suporterilor rapidiști.

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„Sâmbătă, cu Rapid, vom fi alții. Rapid joacă, dar eu zic că și noi vom juca. Estimez o asistență record pentru această ediție de campionat. Nu știu recordul, probabil un meci al Craiovei, dar eu zic că vom depăși. Dacă ei vor fi 7-8 mii, atunci vom sări de 30.000 de fani”, a încheiat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la FANATIK.