ADVERTISEMENT

După ce a intrat oficial în insolvență, CFR Cluj a pierdut piese de bază din sezonul precedent. Korenica, Abeid, Muhar și Djokovic sunt doar câteva dintre numele plecate din Gruia. Marius Șumudică (55 de ani) se bazează acum pe nume noi. Cine este jucătorul despre care tehnicianul spune că e „noul” Dănuț Lupu.

Cine este „noul” Dănuț Lupu de la CFR Cluj. Pariul lui Marius Șumudică

După o perioadă bună în campionat, cu două victorii și o remiză, CFR Cluj a pierdut din nou. La Sfântu Gheorghe, echipa lui Marius Șumudică (55 de ani) s-a înclinat cu 1-3, în etapa 9 de SuperLiga, în urma unui meci în care „feroviarii” au condus la pauză. Clasată pe locul 3 anul trecut, CFR a început bine duelul și a deschis scorul în minutul 10 prin Cordea. Nou-promovata, antrenată de Ovidiu Burcă (46 de ani), a reușit să întoarcă scorul. Au marcat după pauză Cmiljanic (49), Rose (61) și Heras (86).

ADVERTISEMENT

În partida din Covasna, Marius Șumudică l-a trimis din primul minut pe bosniacul Adi Nalic (28 de ani). Ajuns în Gruia de doar o săptămână, mijlocașul și-a pus deja amprenta pe jocul echipei. În meciul cu Sepsi, acesta , care a marcat pentru 0-1. Șumi a remarcat acest lucru.

Antrenorul CFR-ului s-a dus mai departe și a spus că Nalic are ceva din Dănuț Lupu (59 de ani), fostul mare jucător de la Dinamo, Rapid și echipa națională. „(n.r. Cum l-ai caracteriza pe Nalic la debut?) Un jucător cu reale calități, un jucător foarte tehnic, de fază finală, dar care are nevoie de timp. Are nevoie de timp, în sensul că a venit de șapte zile și l-am băgat deja.

ADVERTISEMENT

De ce l-am băgat? Pentru că am văzut că poate să facă ceva într-un meci. Dă diagonala aia (n.r. pasa la golul lui Cordea). E exact ce lucrase în săptămâna asta. Știam că va încerca. Are un pic din stilul lui Dănuț Lupu. În momentul când mângâie mingea, în momentul când dă exterioarele alea, când știe să dea o pasă filtrată. Păstrând însă proporțiile”, a spus Șumudică.

ADVERTISEMENT

Ce CV are noul jucător de la CFR Cluj, Adi Nalic

Adi Nalic (28 de ani) este un mijlocaș ofensiv care a semnat cu CFR Cluj pe acest final de mercato. Bosniacul are nouă meciuri pentru naționala țării sale. El a decis să nu mai continue la Zrinjski Mostar și a fost convins să se alăture proiectului de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

, unde tatăl său activa ca fotbalist. Tot acolo și-a început și el cariera profesionistă. A jucat pentru Mjallby, Landskrona BoIS, Malmo, Eskilstuna și Hammarby, înainte de a pleca în 2024 în Olanda, la Almere City. După un sezon și jumătate în Eredivisie, Nalic a semnat cu Zrinjski în ianuarie 2026. Mijlocașul ofensiv are 5 prezențe în grupele Champions League, în tricoul lui Malmo.