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Marius Șumudică l-a găsit pe „noul” Dănuț Lupu la CFR Cluj. Pariul antrenorului

În multitudinea de noi jucători care au ajuns în Gruia în ultimele zile, Marius Șumudică l-a găsit și pe „noul” Dănuț Lupu. Despre ce fotbalist de la CFR Cluj are tehnicianul numai cuvinte de apreciere.
Adrian Baciu
16.09.2026 | 18:30
Marius Sumudica la gasit pe noul Danut Lupu la CFR Cluj Pariul antrenorului
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Cine este „noul” Dănuț Lupu de la CFR Cluj. Sursa foto: colaj Fanatik
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După ce a intrat oficial în insolvență, CFR Cluj a pierdut piese de bază din sezonul precedent. Korenica, Abeid, Muhar și Djokovic sunt doar câteva dintre numele plecate din Gruia. Marius Șumudică (55 de ani) se bazează acum pe nume noi. Cine este jucătorul despre care tehnicianul spune că e „noul” Dănuț Lupu.

Cine este „noul” Dănuț Lupu de la CFR Cluj. Pariul lui Marius Șumudică

După o perioadă bună în campionat, cu două victorii și o remiză, CFR Cluj a pierdut din nou. La Sfântu Gheorghe, echipa lui Marius Șumudică (55 de ani) s-a înclinat cu 1-3, în etapa 9 de SuperLiga, în urma unui meci în care „feroviarii” au condus la pauză. Clasată pe locul 3 anul trecut, CFR a început bine duelul și a deschis scorul în minutul 10 prin Cordea. Nou-promovata, antrenată de Ovidiu Burcă (46 de ani), a reușit să întoarcă scorul. Au marcat după pauză Cmiljanic (49), Rose (61) și Heras (86).

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În partida din Covasna, Marius Șumudică l-a trimis din primul minut pe bosniacul Adi Nalic (28 de ani). Ajuns în Gruia de doar o săptămână, mijlocașul și-a pus deja amprenta pe jocul echipei. În meciul cu Sepsi, acesta a pasat excelent în minutul 10 pentru Andrei Cordea, care a marcat pentru 0-1. Șumi a remarcat acest lucru.

Antrenorul CFR-ului s-a dus mai departe și a spus că Nalic are ceva din Dănuț Lupu (59 de ani), fostul mare jucător de la Dinamo, Rapid și echipa națională. „(n.r. Cum l-ai caracteriza pe Nalic la debut?) Un jucător cu reale calități, un jucător foarte tehnic, de fază finală, dar care are nevoie de timp. Are nevoie de timp, în sensul că a venit de șapte zile și l-am băgat deja.

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De ce l-am băgat? Pentru că am văzut că poate să facă ceva într-un meci. Dă diagonala aia (n.r. pasa la golul lui Cordea). E exact ce lucrase în săptămâna asta. Știam că va încerca. Are un pic din stilul lui Dănuț Lupu. În momentul când mângâie mingea, în momentul când dă exterioarele alea, când știe să dea o pasă filtrată. Păstrând însă proporțiile”, a spus Șumudică.

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Ce CV are noul jucător de la CFR Cluj, Adi Nalic

Adi Nalic (28 de ani) este un mijlocaș ofensiv care a semnat cu CFR Cluj pe acest final de mercato. Bosniacul are nouă meciuri pentru naționala țării sale. El a decis să nu mai continue la Zrinjski Mostar și a fost convins să se alăture proiectului de la CFR Cluj.

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Nalic s-a născut în Suedia, unde tatăl său activa ca fotbalist. Tot acolo și-a început și el cariera profesionistă. A jucat pentru Mjallby, Landskrona BoIS, Malmo, Eskilstuna și Hammarby, înainte de a pleca în 2024 în Olanda, la Almere City. După un sezon și jumătate în Eredivisie, Nalic a semnat cu Zrinjski în ianuarie 2026. Mijlocașul ofensiv are 5 prezențe în grupele Champions League, în tricoul lui Malmo.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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