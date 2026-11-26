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Fiorentina, echipa lui Radu Drăgușin (24 de ani), a avut un start slab de sezon în Serie A, după ce, în stagiunea precedentă, s-a salvat cu greu de la retrogradare. și se află pe locul 16, fiind la numai o lungime deasupra locurilor retrogradabile.

Presa din Italia vorbește despre posibila demitere a lui Paolo Vanoli

Din cauza situației critice în care se află echipa ”viola”, mai multe personalități din Italia au cerut plecarea antrenorului principal, Paolo Vanoli, din Florența. Presa din ”Cizmă” a analizat situația tehnicianului Fiorentinei și crede că ar mai avea nevoie de timp pentru a dovedi dacă este potrivit pentru banca tehnică a echipei de pe ”Artemio Franchi”. Mai mult, jurnaliștii consideră că nu există opțiuni de înlocuire a lui Paolo Vanoli în acest moment.

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”Cred că este mai mult o încredere forțată acum, pentru că schimbarea celui de-al treilea antrenor în noiembrie ar fi un semn devastator. E corect să continuăm cu Vanoli cel puțin până la Crăciun și să vedem ce se întâmplă . Întrebarea este: dacă îl concediați, pe cine luați? Nu sunt mulți antrenori de calitate disponibili și riscul este să suferim o altă dezamăgire luând-o de la capăt.

Sunt necesare cuvinte clare din partea clubului, chiar cu riscul de a fi antipatici într-un moment în care apărarea lui Vanoli nu dă roade în ceea ce privește consensul. Nu cred că Vanoli este problema Fiorentinei : echipa are lacune evidente în lot și nu funcționează ca o echipă, dar există o bază pentru a lucra”, a spus jurnalistul Stefano Cappellini, pentru .

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În cazul în care Paolo Vanoli va primi timpul cerut de presa italiană, va mai avea doar cinci meciuri în care va trebui să dovedească că este antrenorul potrivit pentru Fiorentina. Acestea sunt duelurile pe care echipa de pe ”Artemio Franchi” le va juca până la Crăciun:

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29 noiembrie, Udinese – Fiorentina (Serie A)

7 decembrie, Fiorentina – Cagliari (Serie A)

13 decembrie, Parma – Fiorentina (Serie A)

16 decembrie, Napoli – Fiorentina (Cupa Italiei)

20 decembrie, Fiorentina – Bologna (Serie A)

Radu Drăgușin este om de bază pentru Paolo Vanoli

F . Statutul său de jucător temporar al Fiorentinei nu l-a influențat pe Paolo Vanoli. Din contră, Radu Drăgușin este al doilea cel mai utilizat jucător al Fiorentinei în acest început de sezon, după portarul echipei, David de Gea.

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”Tricolorul” a fost integralist în toate duelurile din Serie A, iar singurele meciuri în care a fost schimbat au avut loc în Cupa Italiei. Paolo Vanoli l-a înlocuit pe Radu Drăgușin contra lui Benevento, în minutul 87 (4-1), dar și în duelul contra divizionarei secunde Pisa, la pauză (3-1). Mai mult, stoperul a oferit două pase decisive în acest sezon.