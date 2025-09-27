Sport

Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate

O construcție importantă din România care a fost lăsată în paragină ar putea fi în sfârșit finalizată. Despre ce este vorba?
Valentina Vladoi
27.09.2025 | 09:00
Arena din Romania care ar putea renaste din cenusa Constructia a ramas in paragina ani de zile pentru ca nu mai erau bani insa lucrarile ar putea fi reluate
Când ar fi trebuit să fie gata Sala Polivalentă din Constanța. Sursă foto: focuspess, Facebook/ colaj Fanatik

Arena din România care ar putea renaște a fost lăsată în paragină o bună perioadă de timp. Este vorba despre Sala Polivalentă din Constanța. Menționăm faptul că operațiunile de ridicare au fost sistate pe fondul unor probleme financiare.

Când ar fi trebuit să fie gata Sala Polivalentă din Constanța

Ministerul Dezvoltării vrea însă să reia proiectul. Astfel, Sala Polivalentă din Constanța ar putea fi într-adevăr finalizată. Documentația pentru lucrări a fost reavizată, drept urmare, se fac pași importanți.

De menționat e faptul că după avizul de la Ministerul Dezvoltării, mai e nevoie și de alte demersuri. Mai exact, necesare mai sunt o avizare și o hotărâre de guvern pentru ca lucrările să fie reluate, precizează Compania Națională de Investiții (CNI).

Care era însă planul inițial? În urmă cu 6 ani au fost demarate lucrările la Sala Polivalentă Constanța. Când erau finalizate într-o proporție de 69% însă, acestea au fost sistate. Conform documentelor, arena ar fi trebuit să fie gata în 2021.

Lucrările ar putea fi reluate în curând

În 2023, din cauza dificultăților financiare, lucrările au fost sistate. Se pare că au existat de asemenea și probleme din partea constructorilor. Iată însă că odată ce documentația a fost reavizată, speranțele cresc.

Nu e clar când vor fi reluate în mod oficial lucrările. Nu a fost stabilită vreo dată în acest sens. Pe de altă parte, este clar că se dorește redresarea situației și finalizarea lucrărilor pentru Sala Polivalentă din Constanța.

„Vă transmitem faptul că documentația a fost reavizată în data de 17.09.2025 în cadrul consiliului tehnico economic al MDLPA, urmând a se transmite către Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuinţe, în vederea avizării. Ulterior acestei etape, se va emite Hotărârea de Guvern de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici”, se arată în mesajul transmis de CNI, potrivit sursei citate mai sus.

Ce suprafață are Sala Polivalentă din Constanța

Aceeași sursă a transmis încă din primăvara acestui an că dacă toate documentele necesare vor exista, atunci lucrările vor continua, punându-se accept pe partea de structură, închideri și instalații în primă fază.

„După finalizarea procesului de reavizare și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, lucrările vor fi reluate cu următoarele activități prioritare, ce țin de lucrări structurale și de închideri, instalații, finisaje și dotări, cât și amenajări conexe, cum ar fi realizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale”, anunța CNI.

Menționăm faptul că Sala Polivalentă din Constanța se întinde pe o suprafață de 9.820 de mp. Aceasta are o capacitate de 5.000 de locuri, iar pentru că lucrările au fost abandonate, șantierul a ajuns într-o stare deplorabilă.

Conform celor de la gsp.ro, care au ajuns la fața locului în urmă cu câteva luni, gardurile sunt rupte. Totodată, e mizerie în jurul construcției, utilaje nemișcate, dar și resturi de țevi. Amintim că într-o situație similară se află și Stadionul din Medgidia, care a ajuns într-o stare de degradare avansată și chiar reprezintă un pericol real.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
