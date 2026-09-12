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Ce s-a întâmplat pe Arena Naţională cu două zile înainte de FCSB – Petrolul! Mii de oameni au luat stadionul cu asalt. Foto

FCSB revine pe Arena Națională pentru meciul cu Petrolul, însă cu doar două zile înainte de meci stadionul a fost luat cu asalt de mii de oameni. Ce eveniment are loc între 11 și 13 septembrie
Ciprian Păvăleanu
12.09.2026 | 15:16
Ce sa intamplat pe Arena Nationala cu doua zile inainte de FCSB Petrolul Mii de oameni au luat stadionul cu asalt Foto
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Curtea Arenei Naționale a găzduit East European Comic Con. Foto: Colaj FANATIK
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După mult timp în care Arena Națională a fost indisponibilă pentru FCSB și Dinamo, echipele care își dispută acolo în mod obișnuit meciurile de acasă , fotbalul revine pe cel mai mare stadion din România. Totuși, cu doar două zile înainte de FCSB – Petrolul, mii de persoane au participat la East European Comic Con.

Ce este East European Comic Con, evenimentul ce are loc la Arena Națională cu două zile înainte de FCSB – Petrolul

Spre deosebire de evenimentele care au fost organizate până acum pe Arena Națională, East European Comic Con nu are loc în interiorul arenei, ci în curtea acesteia. Tocmai din acest motiv calitatea gazonului pentru meciul FCSB – Petrolul nu va fi afectată.

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East European Comic Con este un eveniment destinat iubitorilor de jocuri video, filme și benzi desenate și va dura până duminică, astfel, organizatorii vor avea 24 de ore la dispoziție pentru pregătirea spațiului exterior, în timp ce noul gazon a fost deja pus, iar costurile au fost suportate de organizatorii concertelor de pe Arena Națională.

Derby-ul Dinamo – FCSB s-a jucat doar cu 8.000 de spectatori în tribune. Oficialii voiau să mute meciul la Cluj

Din cauza indisponibilității Arenei Naționale, cel mai așteptat derby din fotbalul românesc s-a disputat pe „Arcul de Triumf”, cu doar 8.000 de spectatori în tribune. Ținând cont de importanța și istoria meciului, dar și de forma bună a lui Dinamo, acest meci ar fi putut aduna cu ușurință peste 30.000 – 35.000 de fani.

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Pentru a evita jocul pe un stadion cu o capacitate atât de mică, dar și cu un gazon destul de dificil, oficialii celor de la Dinamo și FCSB au fost la un pas să mute partida la Cluj, însă suporterii celor două formații s-au opus vehement, așa că meciul s-a jucat la București.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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