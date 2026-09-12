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După mult timp în care Arena Națională a fost indisponibilă pentru FCSB și Dinamo, echipele care își dispută acolo în mod obișnuit meciurile de acasă , fotbalul revine pe cel mai mare stadion din România. Totuși, cu doar două zile înainte de FCSB – Petrolul, mii de persoane au participat la East European Comic Con.

Ce este East European Comic Con, evenimentul ce are loc la Arena Națională cu două zile înainte de FCSB – Petrolul

Spre deosebire de evenimentele care au fost organizate până acum pe Arena Națională, East European Comic Con nu are loc în interiorul arenei, ci în curtea acesteia. Tocmai din acest motiv

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East European Comic Con este un eveniment destinat iubitorilor de jocuri video, filme și benzi desenate și va dura până duminică, astfel, organizatorii vor avea 24 de ore la dispoziție pentru pregătirea spațiului exterior, în timp ce noul gazon a fost deja pus, iar costurile au fost suportate de organizatorii concertelor de pe Arena Națională.

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Derby-ul Dinamo – FCSB s-a jucat doar cu 8.000 de spectatori în tribune. Oficialii voiau să mute meciul la Cluj

Din cauza indisponibilității Arenei Naționale, cel mai așteptat derby din fotbalul românesc s-a disputat pe „Arcul de Triumf”, cu doar 8.000 de spectatori în tribune. Ținând cont de importanța și istoria meciului, dar și de forma bună a lui Dinamo, acest meci ar fi putut aduna cu ușurință peste 30.000 – 35.000 de fani.

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Pentru a evita jocul pe un stadion cu o capacitate atât de mică, dar și cu un gazon destul de dificil, însă suporterii celor două formații s-au opus vehement, așa că meciul s-a jucat la București.