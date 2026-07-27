Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv

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Cel mai mare stadion al țări, Arena Națională din Capitală, a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai profitabile locații pentru marile concerte organizate în România. Metallica, Coldplay, Ed Sheeran, Guns N’ Roses, Depeche Mode sau Iron Maiden au umplut stadionul cu zeci de mii de spectatori.

Primăria Capitalei, administratorul naiv: Suma infimă încasată pe chirie la concertele de pe Arena Naţională

Fiecare dintre aceste spectacole a generat încasări de milioane de euro pentru organizatori, așa cum reiese din datele raportate de aceștia la Fisc și consultate de FANATIK. În tot acest timp însă, proprietarul stadionului – Primăria Capitalei – s-a mulțumit să încaseze chirii care reprezintă uneori doar 1% infimă din valoarea economică produsă de aceste evenimente. Între 2024 și 2026, ca să ne oprim doar la ultimii ani, administrația locală a încasat pentru fiecare concert important sume între 60.000 și 80.000 de euro, așa cum reiese din datele oficiale obținute de FANATIK.

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Situația scoate la iveală una dintre cele mai mari probleme ale modului în care este administrat patrimoniul public din București. Deși Arena Națională este cea mai importantă arenă sportivă a României și a costat aproximativ 330 de milioane de euro, municipalitatea continuă să o administreze după o logică veche de aproape un deceniu, bazată pe tarife stabilite în 2017 și adaptate doar marginal în anii următori. Ca o comparație rapidă, asupra căreia vom reveni, evenimente asemănătoare din alte metropole europene încasează din organizarea de concerte minimum 500.000 de euro, uneori se ajung și la sume de peste un milion de euro cum sunt arenele din Madrid ale celor de la Atletico sau Real Madrid.

Rezultatul este că organizatorii concertelor și festivalurilor transformă stadionul într-o afacere extrem de profitabilă, în timp ce Primăria rămâne cu încasări care, raportate la valoarea totală a evenimentelor, sunt aproape nesemnificative.

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Primarul care se plânge, Ciprian Ciucu

În ultimele zile, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat în repetate rânduri că Arena Națională reprezintă o „gaură neagră” pentru bugetul municipalității.

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„Eu le-am zis celor de la FRF sau LPF: «Din punctul meu de vedere, eu v-o dau. O luați? Vă asumați să o întrețineți și să faceți doar evenimente sportive?». Prioritizăm, în special din toamnă până la începutul verii, sportul, pentru că ai nevoie de gazon, iar peste vară lăsăm să se desfășoare și concerte. Pentru că la Arena Națională nu au contribuit doar fanii sportului, ci și fanii rockului”, a mai spus Ciprian Ciucu în podcastul „ ”.

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Declarația este însă doar pe jumătate adevărată. Cealaltă jumătate de adevăr este că și Primăria este un administrator „naiv”. Asta pentru că FANATIK a obținut o mare parte dintre încasările oficiale realizate de Arena Națională în ultimii trei ani din organizarea concertelor estivale, dar și veniturile acestor concerte.

Primăria Capitalei, cât și Ciprian Ciucu au refuzat să răspundă întrebărilor adresate de FANATIK privind modul în care este administrat stadionul în sezonul concertelor, perioadă în care echipe precum FCSB și Dinamo sunt nevoite să își dispute meciurile pe alte arene.

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În același timp, Primăria Capitalei a ales să transmită o parte dintre aceste informații către alte publicații, iar Ciprian Ciucu și-a concentrat mesajele publice pe ideea că Arena Națională este o „gaură neagră” și că stadionul trebuie să găzduiască și concerte rock.

Veniturile primăriei versus veniturile organizatorilor

Concertele de pe Arena Națională susținute în ultimele trei veri pe Arena Națională de Metallica, Coldplay, Ed Sheeran, Guns N’ Roses, Depeche Mode sau Iron Maiden au adus la bugetul Capitalei o sumă sub 350.000 de euro, conform datelor FANATIK.

Chiriile încasate de municipalitate au fost între 50.000 și 80.000 de euro, în cazul Metallica din acest an. La aceste chirii, organizatorii tututor evenimentelor de pe timpul unei veri au obligația să înlocuiască și gazonul de pe stadion. Costul înlocuirii gazonului este undeva între 400.000 și 500.000 de euro, așa cum reiese din contractele încheiate de Primăria Capitalei cu firma Sport Fields, cea care se ocupă de gazonul de pe arena din București. Spre exemplu, în acest an, organizatorii concertelor Metallica, Iron Maiden, Max Korz și Festivalului Saga by Kaufland trebuie să contribuie financiar la înlocuirea gazonului.

În schimb, pentru un concert precum Metallica, organizat în această primăvară pe , veniturile totale sunt estimate la aproximativ 8 milioane de euro. Același model s-a repetat și în cazul concertelor Coldplay din 2024. Cele două spectacole au atras peste 100.000 de spectatori și au generat, potrivit estimărilor bazate pe prețurile biletelor, venituri de minimum 9,8 milioane de euro numai din ticketing. Municipalitatea a încasat însă doar 117.000 de euro fără TVA pentru ambele concerte, adică aproximativ 58.500 de euro pentru fiecare spectacol, așa cum reiese din datele obținute de FANATIK de la Primăria Capitalei.

Studiul de caz al concertului Metallica

Concertul Metallica din cadrul turneului mondial „M72 World Tour” reprezintă probabil cel mai bun exemplu al dezechilibrului economic existent în prezent. Potrivit estimărilor realizate pe baza capacității stadionului și a prețurilor oficiale ale biletelor, show-ul organizat de Emagic a generat aproximativ 40,3 milioane de lei, echivalentul a aproape 8 milioane de euro venituri brute.

Numai biletele au produs aproximativ 38,5 milioane de lei, adică peste 7,5 milioane de euro. Cele mai ieftine locuri au costat aproximativ 335 de lei, în timp ce pachetele VIP și accesul în celebra zonă „Snake Pit” au depășit 2.000 de lei, unele ajungând chiar la aproximativ 12.000 de lei. Configurația stadionului a permis prezența a aproximativ 60.000 de spectatori, iar cea mai mare parte a acestora s-a aflat pe teren, unde un bilet costa aproximativ 735 de lei.

La acestea se adaugă tricourile oficiale, hanoracele, posterele și celelalte produse Metallica, pentru care nu există date publice privind încasările, dar care reprezintă una dintre cele mai profitabile componente ale unui turneu mondial. Rezultatul este că evenimentul organizat pe Arena Națională s-a apropiat de pragul de opt milioane de euro venituri brute.

În același timp, municipalitatea a rămas cu o chirie de aproximativ 80.000 de euro și cu obligația organizatorului de a suporta schimbarea gazonului. Primăria încasează aproximativ 1% din afacere

Organizatorii au profituri de milioane de euro

Diferența devine și mai evidentă în cazul concertului Ed Sheeran. Artistul britanic a susținut unul dintre cele mai mari spectacole organizate vreodată în România, cu aproape 60.000 de spectatori și bilete vândute în toate sectoarele stadionului. Estimările arată venituri de minimum 4,4 milioane de euro doar din vânzarea biletelor, însă Primăria Capitalei a încasat pentru închirierea stadionului doar 58.000 de euro fără TVA.

Un exemplu sugestiv îl reprezintă chiar compania Emagic Live, organizatorul concertelor Coldplay și Metallica. După succesul spectacolelor Coldplay din 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri record de 71,5 milioane de lei și un profit net de 11,4 milioane de lei, cel mai bun rezultat din istoria companiei.

Tarife stabilite acum aproape un deceniu

Explicația oferită de Primăria Capitalei este că tarifele de închiriere sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului General nr. 59/2017, modificată ulterior prin HCGMB nr. 228/2021.

Potrivit acestor hotărâri, tarifele minime sunt:

13.000 de euro pentru un meci din Liga I;

28.000 de euro pentru Liga Campionilor;

18.000 de euro pentru un eveniment cultural;

30.000 de euro pentru concerte și evenimente speciale.

Municipalitatea susține că acestea reprezintă doar punctul de plecare al negocierilor și că, în funcție de eveniment, chiria poate fi majorată. Problema este că rezultatele acestor negocieri nu indică o schimbare de filozofie. Chiar și după renegociere, Primăria continuă să încaseze doar câteva zeci de mii de euro pentru evenimente care generează milioane.

Alte stadioane europene sunt închiriate și cu sume de peste un milion de euro

În marile arene europene, relația dintre proprietarul stadionului și organizatori este adesea mai complexă decât simpla închiriere a spațiului. Pe lângă chiria fixă, sunt negociate procente din venituri comerciale, redevențe pentru zonele VIP, concesiuni, parcări sau publicitate.

La San Siro (Milano), Live Nation a plătit un contract de exclusivitate de 800.000 de euro/an, separat de chiria per eveniment, care a ajuns istoric la circa 700.000 de euro/concert. La Johan Cruijff ArenA (Amsterdam), venitul stadionului per concert e estimat la 1-2 milioane de euro, cu bacul și mâncarea drept sursă mai mare decât chiria – iar reședința de 10 concerte a lui Harry Styles din 2026 a adus regiunii peste 120 de milioane de euro. La Santiago Bernabéu (Madrid), venitul real per seară, din bilanțul oficial al clubului, a ajuns la 2,85 milioane de euro, mult peste simpla chirie de bază. Momentan, stadionul lui Real Madrid nu mai poate găzdui concerte din cauza unei dispute cu vecinii care au obținut anularea acestor spectacole din cauza zgomotului Acest model permite proprietarului infrastructurii să participe la succesul economic al evenimentului.

Asta în condițiile în care și biletele de pe aceste arene la concertele amintite sunt identice și uneori chiar puțin mai mici decât tichetele de aces la concertele de pe Arena Națională din București.

Unul dintre organizatorii de evenimente a declarat pentru FANATIK că spectacolele de tip concert aduc foarte multe beneficii pentru București și România. „La concertele Colplay au venit foarte mulți turiști din jur, în special din Turcia care poate altfel nu veneau în București. Este un plus pentru Capitală, dar nu pot comenta eu chiriile”, ne-a spus acesta.