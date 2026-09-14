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Arena Națională se prezintă într-o stare destul de avansată de degradare înaintea meciului , în contextul diferitelor evenimente non-fotbalistice organizate acolo în ultimele luni, în special concerte. Fotoreporterul FANATIK prezent pe cel mai mare stadion al țării la această partidă a surprins cu această ocazie imagini dezolante în acest sens.

Cum arată Arena Națională înainte de meciul FCSB – Petrolul

În primul rând, curtea Arenei Naționale este „asaltată” de gunoaie, respectiv diferite ambalaje aruncate pe asfalt și pe gazonul din jurul stadionului, care și el arată destul de deprimant, mai exact nu a rezistat foarte bine temperaturilor ridicate din ultimele luni. De asemenea, scaunele care formează băncile de rezerve au fost vandalizate recent, fiind în prezent „decorate” cu tot felul de inscripții realizate cu marker-ul.

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Mai mult, în jurul orei prânzului din cursul zilei de luni, existau probleme destul de mari și în sala de conferințe și la zona mixtă, doar că aceste chestiuni pesemne că au fost rezolvate între timp. Concret, unele mese erau murdare, iar câteva scaune lipseau. Nu în ultimul rând, nu au fost rezolvate în totalitate nici problemele deja tradiționale de la vestitul „cub”.

Gazonul arată însă impecabil în prezent pe Arena Națională

Este vorba bineînțeles despre tabela de marcaj de pe Arena Națională. În continuare nu funcționează toate led-urile, chiar dacă este evident că situația din acest punct de vedere nu mai este atât de gravă precum în trecut. Pe de altă parte însă, există totuși în acest context și un aspect pozitiv.

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Gazonul de pe cel mai mare stadion al țării se prezintă impecabil înainte de , primul care se desfășoară pe Arena Națională după câteva luni bune. În continuare, la finalul acestei săptămâni, mai exact duminică seară, pe această arenă urmează să se dispute și partida dintre Dinamo și Farul Constanța.