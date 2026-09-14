Sport

Arena Națională, devastată după concerte! Imagini dezolante cu cel mai mare stadion al țării înainte de FCSB – Petrolul

Arena Națională arată oribil după concertele organizate acolo în ultimul timp! Cum se prezintă stadionul înainte de FCSB - Petrolul: imagini de impact de la fața locului
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2026 | 19:45
Arena Nationala devastata dupa concerte Imagini dezolante cu cel mai mare stadion al tarii inainte de FCSB Petrolul
SPECIAL FANATIK
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Cum arată Arena Națională înainte de FCSB - Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Arena Națională se prezintă într-o stare destul de avansată de degradare înaintea meciului FCSB – Petrolul de luni seară, în contextul diferitelor evenimente non-fotbalistice organizate acolo în ultimele luni, în special concerte. Fotoreporterul FANATIK prezent pe cel mai mare stadion al țării la această partidă a surprins cu această ocazie imagini dezolante în acest sens.

Cum arată Arena Națională înainte de meciul FCSB – Petrolul

În primul rând, curtea Arenei Naționale este „asaltată” de gunoaie, respectiv diferite ambalaje aruncate pe asfalt și pe gazonul din jurul stadionului, care și el arată destul de deprimant, mai exact nu a rezistat foarte bine temperaturilor ridicate din ultimele luni. De asemenea, scaunele care formează băncile de rezerve au fost vandalizate recent, fiind în prezent „decorate” cu tot felul de inscripții realizate cu marker-ul.

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Arena Națională înainte de FCSB Petrolul
Cum arată Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

 

Arena Națională înainte de FCSB Petrolul
Cum arată Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Arena Națională înainte de FCSB Petrolul
Cum arată Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Mai mult, în jurul orei prânzului din cursul zilei de luni, existau probleme destul de mari și în sala de conferințe și la zona mixtă, doar că aceste chestiuni pesemne că au fost rezolvate între timp. Concret, unele mese erau murdare, iar câteva scaune lipseau. Nu în ultimul rând, nu au fost rezolvate în totalitate nici problemele deja tradiționale de la vestitul „cub”.

Gazonul arată însă impecabil în prezent pe Arena Națională

Este vorba bineînțeles despre tabela de marcaj de pe Arena Națională. În continuare nu funcționează toate led-urile, chiar dacă este evident că situația din acest punct de vedere nu mai este atât de gravă precum în trecut. Pe de altă parte însă, există totuși în acest context și un aspect pozitiv.

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Arena Națională înainte de FCSB Petrolul
Cum arată Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Gazonul de pe cel mai mare stadion al țării se prezintă impecabil înainte de acest meci dintre FCSB și Petrolul, primul care se desfășoară pe Arena Națională după câteva luni bune. În continuare, la finalul acestei săptămâni, mai exact duminică seară, pe această arenă urmează să se dispute și partida dintre Dinamo și Farul Constanța.

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Arena Națională înainte de FCSB Petrolul
Cum arată Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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