Sport

Arena Națională devine „acasă” pentru Dinamo! Contractul a fost semnat

Dinamo pleacă de pe „Arcul de Triumf”! Echipa lui Nuno Campos se mută pe cel mai mare stadion din țară. Contractul cu Primăria București pentru Arena Națională a fost semnat până la finalul anului
Cristian Măciucă
15.09.2026 | 14:19
Arena Nationala devine acasa pentru Dinamo Contractul a fost semnat
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Arena Națională devine „acasă” pentru Dinamo! Contractul a fost semnat. FOTO: sportpictures.eu
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Dinamo nu va mai juca pe „Arcul de Triumf” în acest an. Clubul din „Ștefan cel Mare” se va muta pe Arena Națională. Roș-albii vor împărți astfel cel mai mare stadion din țară cu rivala FCSB.

Dinamo se mută pe Arena Națională

Potrivit trumedia.ro, Dinamo va juca meciurile de pe teren propriu doar pe Arena Națională. Clubul din „Ștefan cel Mare” a semnat un contract-cadru cu Primăria Municipiului București, care prevede disputarea tuturor partidelor în care formația alb-roșie este gazdă pe cel mai mare stadion din țară, până la finalul lui 2026.

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Conform sursei menționate anterior, unul dintre argumentele pentru care Dinamo a decis să se multe pe Arena Națională este calitatea gazonului. Unul dintre principalele argumente care au stat la baza acestei decizii este reprezentat de calitatea suprafeței de joc. Stilul adoptat de Dinamo, sub comanda lui Nuno Campos, bazat pe posesie, circulația mingii și construcția fazelor prin pase, face ca starea gazonului să aibă o importanță majoră pentru gruparea roș-albă.

Când revine Dinamo pe cel mai mare stadion din țară

Dinamo va reveni pe Arena Națională în calitate de gazdă chiar în următoarea etapă din SuperLiga. Duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30, echipa lui Nuno Campos va primi vizita Farului Constanță. Conducerea a pus deja în vânzare biletele pentru confruntarea cu „marinarii”, iar prețul tichetelor variază între 40 și 600 de lei.

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Înainte ca Arena Națională să fie redeschisă pentru fotbalul cu duelul FCSB – Petrolul 2-2, Dinamo era ultima echipă care fusese gazdă pe cel mai mare stadion din țară. Ultimul meci disputat pe Arena Națională până la cel de luni, 14 septembrie, s-a jucat pe 26 aprilie 2026, atunci când, în etapa a 6-a din play-off, roș-albii s-au impus cu scorul de 3-1 în fața Rapidului.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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