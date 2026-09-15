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Dinamo nu va mai juca pe „Arcul de Triumf” în acest an. Clubul din „Ștefan cel Mare” se va muta pe Arena Națională. Roș-albii vor împărți astfel cel mai mare stadion din țară cu rivala FCSB.

Dinamo se mută pe Arena Națională

Potrivit , Dinamo va juca meciurile de pe teren propriu doar pe Arena Națională. Clubul din „Ștefan cel Mare” a semnat un contract-cadru cu Primăria Municipiului București, care prevede disputarea tuturor partidelor în care formația alb-roșie este gazdă pe cel mai mare stadion din țară, până la finalul lui 2026.

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Conform sursei menționate anterior, unul dintre argumentele pentru care Dinamo a decis să se multe pe Arena Națională este calitatea gazonului. Unul dintre principalele argumente care au stat la baza acestei decizii este reprezentat de calitatea suprafeței de joc. Stilul adoptat de , bazat pe posesie, circulația mingii și construcția fazelor prin pase, face ca starea gazonului să aibă o importanță majoră pentru gruparea roș-albă.

Când revine Dinamo pe cel mai mare stadion din țară

în calitate de gazdă chiar în următoarea etapă din SuperLiga. Duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30, echipa lui Nuno Campos va primi vizita Farului Constanță. Conducerea a pus deja în vânzare biletele pentru confruntarea cu „marinarii”, iar prețul tichetelor variază între 40 și 600 de lei.

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Înainte ca Arena Națională să fie redeschisă pentru fotbalul cu duelul FCSB – Petrolul 2-2, Dinamo era ultima echipă care fusese gazdă pe cel mai mare stadion din țară. Ultimul meci disputat pe Arena Națională până la cel de luni, 14 septembrie, s-a jucat pe 26 aprilie 2026, atunci când, în etapa a 6-a din play-off, roș-albii s-au impus cu scorul de 3-1 în fața Rapidului.