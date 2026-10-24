Sport

Arena Națională, înghițită de fum la FCSB – Rapid! Derby-ul, întrerupt

Flaviu Popa
24.10.2026 | 21:20
Arena Nationala inghitita de fum la FCSB Rapid Derbyul intrerupt
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Spectacol cu fumigene la FCSB - Rapid . Foto: Renato Anghelescu FANATIK
Partida dintre FCSB și Rapid București a fost întreruptă după câteva minute de joc din cauza torțelor și fumigenelor folosite de cele două galerii.
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Derby-ul dintre FCSB și Rapid a avut parte de un spectacol neobișnuit chiar și pentru un asemenea meci. Peluza Nord anunțase o scenografie specială, însă nimeni nu se aștepta ca ultrașii să inunde cu fum întreaga Arenă Națională.

Meciul dintre FCSB și Rapid a fost întrerupt din cauza fumului gros produs de torțe și fumigene

Astfel, după ce zeci sau sute de torțe, fumigene și artificii au fost aprinse, profitând de abolirea legii lui Mitică, cea care interzicea astfel de spectacole pirotehnice, Arena Națională a fost inundată de un fum gros. În aceste condiții, arbitrul Horațiu Feșnic a fost nevoit să întrerupă meciul peste 5 minute pentru ca fumul să se risipească.

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Rapidul a profitat de această întrerupere, pentru că giuleștenii se aflau în corzi în primele minute. Imediat după ce jocul a fost reluat, giuleștenii au deschis scorul și au condus cu 1-0 prin Stojilkovic. Ultrașii de la Peluza Nord au avut ceva de împărțit cu atacant, după ce acesta s-a dus să se bucure ostentativ în fața fanilor FCSB.

Scenografie și moment pirotehnic de excepție din partea Peluzei Nord

Chiar și așa, momentul pregătit de fanii de la Peluza Nord rămâne unul memorabil, chiar dacă fotbalul a fost sabotat câteva minute de dragul spectacolului din tribună. Mii de suporteri au ridicat deasupra capului cartoane în culorile clubului roș-albastru, după care au fost aprinse artificii și fumigene în aceleași culori.

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De remarcat că un astfel de moment „artistic” era imposibil în anii trecuți din cauza legii lui Mitică Dragomir, care sancționa drastic orice derapaj pirotehnic pe o arenă sportivă. Legea a fost abolită și schimbată în bine în acest an, iar acum fanii nu doar că au voie pe stadion cu bere, dar pot să organizeze momente pirotehnice de calitate. Există și o condiție, să existe o firmă specializată care să supravegheze acest moment, pentru ca nimic rău să nu se întâmple.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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