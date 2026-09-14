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După mult timp fără Arena Națională, meciul FCSB – Petrolul va fi primul din acest sezon care se va disputa pe cel mai mare stadion al țării. Această întâlnire coincide cu meciul în care suporterii îi vor vedea la treabă pe Korenica, care deja a debutat, pe Muhar, care este anunțat titular, dar și pe Denis Drăguș, care ar putea intra în ultimele minute. Peluza Nord a transmis un mesaj de mobilizare în dimineața meciului contra prahovenilor.

Mesaj de mobilizare din partea Peluzei Nord! Suporterii vor să vadă la treabă noile achiziții ale FCSB

Dintre cele trei „bombe” date de Gigi Becali la FCSB, Meriton Korenica este singurul care a debutat până acum pentru roș-albaștri. FANATIK a anunțat că în timp ce Denis Drăguș va fi pe banca de rezerve și ar putea intra în ultimele 15-20 de minute ale partidei.

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Suporterii sunt foarte entuziasmați și nerăbdători să-i vadă la treabă pe cei trei fotbaliști, iar pentru acest lucru Peluza Nord a transmis un mesaj de mobilizare prin care cheamă cât mai multă lume la stadion: „Astăzi este prima zi în care îi vedem pe teren pe jucătorii veniți în această perioadă și cred că este important să simtă din primul meci ce înseamnă să joci pentru noi. Nu e suficient să le cerem să tragă pentru culori, trebuie să fim și noi acolo, să le arătăm că tribunele și peluza sunt lângă echipă și că sprijinul nostru nu este doar o vorbă.

Pentru un jucător nou contează enorm primul contact cu stadionul, cu presiunea, cu atmosfera și cu oamenii din tribună. De asta astăzi e nevoie de fiecare dintre noi. Să fim mulți, să fim gălăgioși și să-i facem să înțeleagă din prima ce înseamnă să aibă Peluza Nord în spate. Ne vedem la stadion. Astăzi trebuie să se audă”, a transmis Peluza Nord pe rețelele de socializare.

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Dumitru Dragomir le taie elanul suporterilor FCSB. Profeție sumbră despre Denis Drăguș

Transferul lui Denis Drăguș reprezintă o adevărată lovitură în fotbalul românesc, iar Gigi Becali a făcut eforturi financiare importante pentru această mutare. Patronul lui FCSB îi oferă internaționalului român un contract de 3 milioane de euro pe 3 ani, lucru nemaiîntâlnit în SuperLiga României.

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În ciuda acestui fapt, el nu a mai dat randament la echipele de club după plecarea de la Gaziantep, iar acest lucru Chiar dacă suporterii sunt entuziasmați și au mari așteptări de la el, fostul președinte al LPF nu crede că Drăguș va rupe gura târgului în acest sezon: „Drăguș dă 3-4 goluri la FCSB campionatul ăsta, fără glumă. Nu dă mai multe de 5, țineți minte ce spun eu. El nu e vârf de atac de ăla împins, nu e vârf de gura porții“, a declarat Mitică Dragomir la „Profețiile lui Mitică”