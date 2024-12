Arena Națională nu are scăpare în fața unei tragedii: „Mori cu zile la un incendiu! ISU nu le-a dat autorizație”. Reproșurile lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a dezvăluit care este cea mai mare greșeală care s-a făcut în procesul de construcție al Arenei Naționale. „Oracolul de la Bălcești” spune că viața publicului este în pericol în cazul unei tragedii pe cel mai mare stadion din România.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre Arena Națională: „Mori cu zile la un incendiu. ISU nu le-a dat autorizație”

Dumitru Dragomir a anunțat că , pentru că scările care duc din parcare în stadion sunt astupate. Fostul șef LPF spune că acest detaliu ar putea să pună în pericol viața oamenilor în cazul unui incendiu.

ADVERTISEMENT

„Mor de necaz că am știut și nu am făcut o chestie. Au anulat scările de la subsol pentru două milioane de dolari. Am știut, am făcut valuri, dar nu am făcut valuri în Parlament. Trebuie să fac panaramă în Parlament și la Băsescu.

În momentul în care m-au curățat nu am mai avut tragere de inimă să mă bat. Nu trebuiau să fie astupate scările. Dacă te prinde în lift? Mori cu zile la un incendiu, nu ai nicio șansă. Eu puteam să fac mai mult, dar nu aveam tragere de inimă.

ADVERTISEMENT

Am făcut și legea împotriva huliganismului și mă tot înjurau pe stadion. Nu mi-a ars de asta, dar am făcut lucruri bune. Pentru două milioane de euro s-ar putea să fie o tragedie incomensurabilă. ISU nu le-a dat autorizație nici acum.

Dacă se întâmplă ceva intră toți în pușcărie”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică, show live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

ADVERTISEMENT

Modul în care Primăria Generală administrează Arena Națională: „Au plătit 50 de lei să pornească calculatorul”

Sebastian Burduja a vorbit la show-ul „Politică și Sport” despre . Liberalul a făcut dezvăluiri uluitoare în primăvara anului 2024.

„Din 2018 până în 2023, mentenanța este asigurată de o companie a Primăriei. O face Primăria cu 10 milioane de euro pe toți anii ăștia, au avut un contract. Ca să pornească calculatorul au plătit 50 de lei pe zi, atât a plătit Primăria la firma ei. 50 de lei pornirea și 50 de lei oprirea, nu e glumă.

ADVERTISEMENT

În februarie 2023, Nicușor a zis că nu îi place de propria companie și vreau să o scot la licitație. Doamne ajută, poate găsește o firmă privată care face treaba mai bine și mai ieftin. Se prezintă patru firme, firma Primăriei vine la licitație și încă trei privați.

Firma Primăriei cu prețul cel mai mic este descalificată, motivul: preț prea mic. Mai descalifică doi privați din varii motive, rămâne un singur privat cu prețul cel mai mare, 14 milioane de euro. Firma Primăriei se duce la consiliul care soluționează contestațiile și îi dă dreptate

În loc să semneze cu prețul cel mai mic cu cei care și-au făcut treaba. Găsește o chichiță, o descalifică și semnează cu ăla cu prețul cel mai mare. Chestia asta s-a întâmplat între Crăciun și Anul Nou, în patru zile dintre care două lucrătoare s-a semnat acest contract.

Pot să compar 14 cu 10, tunul e de 4 milioane de lei. Diferența e de aproape un milion de euro, puteau să fie și 100.000 de euro, pentru mine este un principiu. Firma care a câștigat nu avea oameni, a început să fure oameni de la firma Primăriei”, spunea Sebastian Burduja.

Mitică Dragomir, dezvăluiri despre Arena Națională