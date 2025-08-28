Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Arena Naţională nu se umple la FCSB – Aberdeen! Liderul Peluzei Nord a anunţat câte bilete s-au vândut: “Lumea e încă în vacanţă!”

FCSB joacă în această seară cu Aberdeen. Gigi Mustață a transmis câți suporteri vor fi prezenți și de ce nu se va umple Arena Națională.
Mihai Dragomir
28.08.2025 | 14:00
Câți suporteri sunt așteptați la FCSB - Aberdeen. Dezvăluirea lui Gigi Mustață. Sursa Foto: Colaj FANATIK.

FCSB – Aberdeen, programat joi, 28 august, de la 21:30 este meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal din Europa League. Gigi Mustață a intrat în direct și a anunțat numărul de spectatori așteptați pe Arena Națională, precum și motivul pentru care stadionul nu se va umple la capacitate maximă.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – Aberdeen

FCSB a obișnuit fotbalul românesc cu asistențe record, în special la meciurile europene. Partida retur cu Aberdeen nu va intra în această categorie, pe stadion fiind așteptați puțin peste 35.000 de spectatori. Cei care nu au reușit să îți achiziționeze bilet pot viziona meciul și la TV.

Gigi Mustață a intrat în direct și a transmis că miercuri seară erau vândute deja 28.500 de bilete, invocând faptul că mulți oameni se află cel mai probabil în concedii în această perioadă și sunt plecați. Patronul Gigi Becali va fi însă prezent pe stadion, după cum a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Sursa sigură, aseară erau 28.500 de bilete vândute. Oamenii care nu pot intra online vin azi direct la casa de bilete. Suntem peste 35.000 de oameni. Sunt oameni care au avut concedii plătite dinainte.

Peluza este full, 5.000 care suntem la inelul 1, exact acolo unde trebuie, lângă echipă. A fost greu până acum, sperăm ca băieții să își revină și să câștige diseară și să ne revenim și în campionat. Craiova mereu a plecat pe kerosen și a terminat pe gaz.

„Nu foarte mulți au posibilitatea să cumpere online!”

Important este ca băieții să își revină și vedem apoi. Eu am încredere în echipă, în băieți. Echipele mici joacă cu o ambiție extraordinară cu echipele mari. Sperăm să avem un parcurs mai departe foarte frumos. Sper la titlu în continuare.

Sper să fim mai mulți diseară, de obicei vin oameni chiar în ziua meciului la casa de bilete. Oamenii vin, nu foarte mulți au posibilitatea să cumpere online. Aberdeen este echipă de bătut, dacă nu era eliminat Cisotti în tur eram câștigători 100%. Mi s-a părut o echipă mai slabă decât Shkendija. Noi vrem să îi împingem pe jucători de la spate”, a spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

