Arena Naţională s-a închis, pe alte stadioane de Euro 2020 se joacă la foc automat! Unul a devenit centru de vaccinare

Arena Națională s-a închis pentru reparații generale, cu mai bine de două luni până la startul Euro 2020. Ultimul meci care era programat să se dispute pe cel mai mare stadion din țară era FCSB – Universitatea Craiova. Și acesta a fost mutat, la Giurgiu, după ce cubul a fost coborât și nu a mai putut fi ridicat la timp.

Este doar ultimul dintr-o serie de eveniment din cauza cărora Arena Națională stă mai mult închisă. Asta în ciuda faptului că vorbim despre un stadion inaugurat în urmă cu mai puțin de 10 ani, în care s-au băgat peste 300 de milioane de euro.

Iar decizia de a închide din nou Arena Națională este o nouă dovadă de management defectuos, o problemă de care stadionul administrat de Primăria Capitalei se lovește de foarte mult timp. FANATIK.RO a analizat situația celorlalte 11 arene pe care se va juca la Euro 2020. Iar concluzia este una tristă. Arena Națională este singura care are nevoie de reparații. Pe majoritatea, în schimb, se joacă la foc automat în următoarea perioadă.

Hereford – Hornchurch, meciul surpriză programat pe Wembley înainte de Euro 2020

Parken, Copenhaga – Ultimul meci jucat a fost pe 5 aprilie, o victorie obținută de FC Copenhaga în fața celor de la Randers, scor 2-1. Mai sunt programate alte patru partide “acasă”, pe Parken, pentru vicecampioana de sezonul treucut. Ultima dintre ele pe 19 mai, derby cu Midtjylland.

Wembley, Londra – Stadionul pe care se va juca finala a găzduit ultima dată Anglia – Polonia, pe 31 martie, în preliminariile pentru CM 2022. Nu este stadionul niciunei echipe de club, ceea ce înseamnă că este mai puțin folosit. Cel puțin teoretic. Pentru că englezii îl vor folosi în luna mai. Se va juca aici finala Cupei Angliei, atât la masculin, cât și la feminin. Ba chiar și finala FA Trophy, între Hereford și Hornchurch.

Olimpico, Roma – Este stadionul pe care este programat meciul de deschidere. Inaugurată în 1953, arena din capitala Italiei nu are nevoie de reparații. Ba chiar este folosită în fiecare weekend, fie de AS Roma, fie de Lazio. AS Roma – Bologna se joacă în acest weekend pe arena de 73.000 de locuri. Roma – Lazio este ultimul meci programat pe Olimpico înainte de Euro, pe 16 mai.

Olympic din Baku, stadionul pe care se joacă mai puţin decât la Bucureşti. Dar tot mai vor un meci până la Euro 2020

Allianz Arena, Munchen – Celebra arenă de 75.000 de locuri a găzduit în acest weekend Bayern – Union Berlin, scor 1-1. Iar campioana Germaniei va continua să joace meciurile de acasă pe stadionul obișnuit. Ultimul dintre ele pe 22 mai, contra celor de la Augsburg.

Baku Olympic Stadium – Azerbaijan – Serbia 1-2, pe 30 martie, a fost ultimul meci găzduit de stadionul care a costat un record de 600 de milioane de dolari. Tot aici se dispută și meciurile europene ale celor de la Qarabag. Ultimul a fost pe 3 decembrie, cu Maccabi Tel Aviv. Până la Euro ar mai fi programată doar finala Cupei, pe 28 mai.

Sankt Petersburg Stadium – Zenit a jucat ultimul meci pe acest stadion pe 5 aprilie, 2-0 împotriva celor de la Khimki. Și mai are de jucat două meciuri pe arena care va găzdui patru meciuri la Euro. Ultimul cu Lokomotiv Moscova, pe 2 mai.

Athletic Bilbao – Real Madrid se joacă pe San Mames, cu mai puţin de o lună înainte de startul Euro 2020

Ferenc Pușkaș, Budapesta – A fost în 2021 gazda mai multor meciuri din Champions League și Europa League. Ultimul a fost Molde – Granada 2-1, pe 18 martie, în 16-imile Europa League. Cu două zile înainte găzduise Manchester City – Borussia Monchengladbach. Foarte probabil va mai găzdui și finala Cupei Ungariei, pe 3 mai.

Johan Cruyff Arena, Amsterdam – Pe 8 aprilie a găzduit partida Ajax – AS Roma, în sferturile de finală din Europa League. Ajax mai are de jucat pe acest stadion cel puțin cinci meciuri, patru în campionat și unul în cupă. Ultimul pe 13 mai, contra celor de la Venlo.

San Mames, Bilbao – Sâmbătă s-a jucat pe acest stadion partida Athletic Bilbao – Deportivo Alaves, din Primera Division. Alte patru partide se vor mai disputa în această primăvară pe stadionul din Țara Bascilor. Iar ultimul este chiar Athletic – Real Madrid, pe 16 mai. Chiar după ce stadionul va fi predat UEFA. Pe de altă parte, autorităţile locale încă nu au dat un răspuns dacă va accepta fani în tribune.

Scoţienii au insistat ca finala cupei să se dispute pe Hampden Park. Cu 3 săptămâni înainte de meciul contra Cehiei, de la Euro

Hampden Park, Glasgow – A găzduit pe 31 martie partida Scoția – Insulele Feroe 4-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Pe 14 mai, arena din Glasgow va fi predată către UEFA. Dar, la insistențele federației Scoțiene, forul continental a acceptat ca Finala Cupei Scoției, pe 22 mai, să se dispute chiar pe Hampden Park. Cu doar trei săptămâni înainte de Scoția – Cehia, la Euro 2020.

Aviva Stadium, Dublin – Irlanda – Luxemburg 0-1, pe 27 martie, a fost ultimul meci disputat pe acest stadion. Care între timp a devenit centru de vaccinare împotriva Covid-19. Mai mult, Federaţia Irlandeză de Fotbal a anunţat că nu poate garanta că poate primi spectatori la meciurile de la Euro 2020. Astfel sunt şanse mari ca UEFA să aleagă un alt oraş care să găzduiască acele patru meciuri care erau programate la Dublin.

Pe Arena Naţională nu se mai joacă niciun meci după România – Germania 0-1, pe 28 martie 2021. Primăria Capitalei a anunţat că stadionul intră în reparaţii generale înainte de Euro 2020. A fost acceptată cererea UEFA de a primi spectatori la meciuri, 25-33% din capacitatea stadionului.