Arena Națională se închide din nou pentru concerte! Veste proastă pentru Rapid, Dinamo și FCSB

Arena Națională va fi blocată în iulie. FCSB, Dinamo și Rapid riscă să nu poată juca pe cel mai mare stadion al țării în preliminariile cupelor europene.
Alex Bodnariu
24.02.2026 | 13:52
Arena Nationala se inchide din nou pentru concerte Veste proasta pentru Rapid Dinamo si FCSB
FCSB, Dinamo și Rapid nu vor putea juca pe Arena Națională în cupele europene
Echipele din capitala României au primit o nouă veste proastă. La începutul lunii iulie nu se va putea juca fotbal pe Arena Națională. În cazul în care FCSB, Rapid și Dinamo vor prinde cupele europene, vor fi nevoite să își organizeze partidele de pe teren propriu pe alte arene, întrucât pe cel mai mare stadion al țării va avea loc un festival de muzică.

Festivalul Kapital blochează Arena Națională. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru echipele din București

La fel cum s-a întâmplat și anul trecut, la începutul lunii iulie, în București va avea loc Kapital Festival, un eveniment organizat de cei de la Untold. Timp de trei zile, în perioada 3-5 iulie, pe Arena Națională vor avea loc concerte ale unora dintre cei mai iubiți artiști din lume.

Anunțul oficial a fost făcut pe data de 24 februarie. Practic, Arena Națională va fi complet blocată de concerte și evenimente culturale în perioada mai-iulie 2025. Metallica, Iron Maiden și Max Korzh vor susține show-uri individuale, iar la începutul lunii iulie va avea loc Kapital Festival.

FCSB, Dinamo și Rapid nu vor putea juca pe Arena Națională în cupele europene

Vestea nu este una pe placul echipelor de fotbal din capitala României. În cazul în care prind cupele europene, FCSB, Dinamo și Rapid nu vor putea să joace pe cel mai mare stadion al țării în primele tururi preliminare. Giuleștenii stau cel mai bine, întrucât pot apela la propria arenă.

Programul evenimentelor pe Arena Națională:

  • 13 mai – Metallica – M72 World Tour
  • 23 mai – Max Korzh – concert solo
  • 28 mai – Iron Maiden – „From Iron Maiden to Fear of the Dark”
  • 3 -5 iulie –  Kapital Festival

În schimb, FCSB și Dinamo vor fi nevoite să își caute alte „case”. „Câinii roșii” ar putea apela la Arcul de Triumf, în schimb ce roș-albaștrii ar putea merge din nou în Ghencea. Gigi Becali, patronul campioanei României, a declarat în repetate rânduri că sportul ar trebui să aibă prioritate pe stadioanele din România.

„Asta e România, dar poate până atunci trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic? În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat, iar eu nu pot să construiesc o biserică de lemn pe terenul meu. Domnul să vă ajute!”, declara Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
