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50.000 de români iau cu asalt Arena Națională pentru Gică Hagi la meciul cu Suedia. Cât costă o bere

România se va întoarce acasă la București după primele trei meciuri din Nations League. 50.000 de oameni vor umple Arena Națională și vor arăta că sunt, încă, alături de Hagi.
Flaviu Popa
05.10.2026 | 19:22
50000 de romani iau cu asalt Arena Nationala pentru Gica Hagi la meciul cu Suedia Cat costa o bere
ULTIMA ORĂ
50.000 de fani așteptați pe stadion la meciul cu Suedia
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Gheorghe Hagi va avea ocazia să se revadă cu fanii români pentru prima dată în această campanie de Nations League, în condițiile în care naționala noastră a pierdut primele trei partide din grupă: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia, 0-6 cu Polonia. De menționat că întâlnirea dintre fani, jucători și selecționer putea să se facă mai repede, dacă UEFA nu ar fi închis stadionul la meciul trecut cu Bosnia.

UPDATE: Cât costă o bere la meciul România – Suedia? Corturile cu „răcoritoare” îi așteaptă pe fani

Fanii naționalei pot profita din plin de faptul că berea a fost permisă mai nou pe stadioane. Astfel, în corturile speciale de lângă Arena Națională, o bere se vinde cu 5 lei. Momentan nu sunt cozi, însă lumea începe să se adune la meci

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Bergenbier, prietenii știu de ce

UPDATE: Un prim incident nedorit la Arena Națională. Tamponare după ce o mașină a intrat pe contrasens

Un prim incident înainte de meci. O mașină a intrat pe contrasens pe strada Maior Coravu și s-a tamponat de un alt autoturism care circula regulamentar.

Tamponare în zona Arenei

50.000 de români vin pe Arena Națională pentru Gheorghe Hagi, chiar dacă echipa a dezamăgit cumplit până acum

Acum, 50.000 de oameni vor răspunde chemării FRF și vor asista din tribune la încă o tentativă a „tricolorilor” de a spăla rușinea din meciurile trecute Cel mai așteptat moment va fi cel al intonării imnului, când 50.000 de glasuri vor răsuna pe versurile „Deșteaptă-te, române!”.

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O imagine are toate șansele să aducă aminte de celebrul „zid galben” de la EURO 2024, atunci când zeci de mii de Români au făcut spectacol în Germania și au fost remarcați de toată lumea pentru modul în care și-au încurajat echipa.  În câteva ore, celebra scandare „România, România!” are toate șansele să se audă din 50.000 de voci.

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Așadar, putem considera că numele lui Gheorghe Hagi este încă în inimile românilor, drept dovadă numărul mare de fani care au umplut Arena Națională în ciuda rezultatelor dezastruoase din primele trei partide, cu Suedia, Bosnia și Polonia. Interesant, FRF a făcut apel spre fani înainte de acest meci, iar aceștia au răspuns. Rămâne de văzut dacă naționala va produce și rezultatele dorite care să îi facă pe fani că merită să vină la stadion.

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FRF a făcut apel către fanii români și le-a cerut să fie din nou „zidul galben” de la europeanul din Germania

„Același Om, aceeași pasiune. Alt capitol, dar iubirea de țară și cea de echipa națională sunt neschimbate. În 2001, 60.000 de oameni umpleau până la refuz vechiul stadion ‘Lia Manoliu’ pentru a-și lua rămas bun de la fotbalistul Gică Hagi.

Astăzi, după mai bine de 25 de ani, povestea merge mai departe pe Arena Națională. În același loc plin de istorie, cu aproximativ 50.000 de români în tribune, Gică Hagi se întoarce, acum la cârma echipei naționale, sub privirile suporterilor.

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Anii au trecut, arena s-a schimbat, dar iubirea lui pentru națională a rămas exact aceeași. La fel ca și dragostea suporterilor pentru el. Ne vedem diseară, pe stadion!”, au transmis reprezentanții echipei naționale a României pe pagina oficială de Facebook, cu câteva ore înainte de meci.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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