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Pe Arena Naţională şi s-au schimbat suprafeţele de joc în această vară. Cele două arene se bucură de gazon de cea mai înaltă calitate din Europa, costul fiind de 500.000 de euro bucata. Lor li se adaugă şi lucrările de mentenanţă, cu 25.000-30.000 de euro pe lună.

Stelian Dia, omul care face gazonul de pe Arena şi „Ion Oblemenco” să fie „biliard”, interviu pentru FANATIK

FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre cei mai importanţi specialişti din România în îngrijirea gazonului: Stelian Dia. El este directorul companiei Sports Fields, care se ocupă cu montarea şi mentenanţa gazonului pe Arena Naţională, stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova sau stadionul „Francisc Neumann” din Arad. Specialistul a dezvăluit că Arena şi „Ion Oblemenco” au gazon de calitatea celui de pe Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen. Câţi oameni lucrează zilnic pentru îngrijirea suprafeţei de joc, care sunt cele mai mari provocări şi de ce se tunde gazonul în ziua meciului.

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Domnule Dia, în primul rând, spuneți-ne de Arena Națională Ce înseamnă îngrijirea gazonului pe Arena Națională?

– Avem un program de mentenanță pe care îl respectăm în concordanță cu gazonul hibrid montat pe arenă. Înseamnă să ai o echipă specializată, coordonată de un inginer cu experiență în mentenanța gazonului, zilnic la stadion. Inclusiv sâmbăta și duminica.

Şase oameni lucrează zilnic la îngrijirea gazonului de pe Arenă: „Toate reparațiile se fac manual”

Câți oameni sunt?

– La arenă între șase și opt oameni folosim când pregătim înainte de meciuri. Normal, e un volum mai mare de muncă și trebuie făcut foarte bine. Tunsul, de exemplu, trebuie să arate impecabil, trebuie să ai pregătite mașinile de tuns, să taie perfect. Și atunci, într-un timp scurt, trebuie să acoperi o gamă mai largă de lucrări.

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Între meciuri cam șase oameni acoperă tot?

– Asta depinde și de sezon. De exemplu, în sezonul rece, de iarnă, când avem și unități de fotosinteză, când avem folie de protecție pentru gazon, noaptea îl acoperim. Dacă sunt temperaturi mai scăzute de minus șapte grade, atunci trebuie să-l acoperim, să-l protejăm, că altfel avem căldură și se poate congela firul de iarbă.

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Bun, ce înseamnă mentenanța? Practic ce fac oamenii respectivi?

– Trebuie asigurat în primul rând umiditatea, monitorizarea umidității din sol, irigare, fertilizare granulară, fertilizare foliară, tratamente fitosanitare. Gazonul se îmbolnăvește foarte repede, trebuie ținut sub control, trebuie să am un gazon sănătos, nu trebuie să-l am bolnav. Tunsul. După meciuri, reparațiile. Mai sare gazonul de la crampoane și atunci trebuie reparat; toate reparațiile se fac manual. Se pun în locurile în care a sărit o bucată de gazon, se acoperă cu semințe pregerminate. Pregerminăm semințele, le ținem în apă înainte de meci cu două-trei zile, astfel ca după meci ele să aibă declanșat procesul de germinare, ca să pot recupera cât mai repede, să răsară iarba, să nu se vadă gol. La fel, mentenanța mașinilor. După patru-cinci tunderi trebuie verificate, cuțitele reglate, ascuțite, verificat curele, motor, uleiurile din motoare, tot ce trebuie.

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Mentenanţa gazonului de pe Arena Naţională: 30.000 de euro lunar

Dumneavoastră, ca specialist, la ce interval ați recomanda să se joace, să zicem pe Arena Națională, că după o să mai vorbim și de alte stadioane?

– Păi acuma dacă ne uităm în istoric, anul trecut de exemplu, din luna iulie de când am montat gazonul, până în luna mai când arena a fost închisă pentru concerte, am ținut 58 de meciuri și vreo 10 sau 12 antrenamente. A fost un efort foarte mare pentru gazon, dar l-am avut, zic eu, totdeauna la standardele cele mai înalte. Acuma, un gazon hibrid îți facilitează un număr mai mare de meciuri în comparație cu un gazon natural. Și de exemplu acum la arenă vine și Dinamo să joace, vine și FCSB-ul. Avem și echipa națională, care are trei meciuri acasă în toamna asta. Dar vom avea săptămâna și meciul. Și probabil vor mai fi interpuse meciurile din Cupa României.

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E o provocare mai mare când se joacă o dată la două zile?

– Am avut da, o perioadă în care s-a jucat la două zile, trei zile. Mentenanța trebuie să o previzionezi, știi că ai multe meciuri și atunci trebuie să aplici un program mai intens de fertilizare, tratamente fitosanitare, lucrări mecanice ale solului, aerare. Folosim tot felul de produse, biostimulatori de creștere, de înrădăcinare și foliari. Trebuie să ai o previziune; știu, am luna asta opt meciuri, ne adaptăm programul de mentenanță astfel încât gazonul să se refacă cât mai repede după intervalele scurte dintre meciuri.

Cât costă mentenanța per total la Arena Națională?

– Depinde și de sezon, depinde de numărul de meciuri. E undeva la 25.000 – 30.000 de euro pe lună.

De ce se schimbă anual gazonul pe Arena Naţională: „Nu rezistă! Dispare din cauza temperaturii ridicate”

Deci 30.000 de euro pe lună. Vi se pare normală situația asta în care sau nu aveți de ales?

– Haideți să vă explic un lucru. Dacă comparăm, Arena Națională e similară cu orice stadion mare din Europa, iar în Europa aproape toate stadioanele mari în pauza competițională țin concerte. Și ei schimbă gazonul anual. Deci nu e o chestie… numai la noi se discută: domnule, iar schimbă gazonul pe Arenă, iară și iară. Problema e că, dacă nu l-am schimba, microclimatul specific din arenă și nu numai din arenă, ci și Craiova, și toate stadioanele astea închise, vara îți creează mari probleme în a menține gazonul la un standard foarte înalt. Temperatura se ridică foarte mult în stadion. Se încălzește substratul, care are 90% nisip. Nisipul se încălzește precum cel de pe plajă, ajunge uneori să depășească 40-42 de grade. În momentul ăsta, rădăcina nu mai are condiții de creștere, moare sau se retrage. Și atunci, dacă nu am un sistem radicular bine dezvoltat, nici gazonul nu rezistă. Fiziologic, el dispare pur și simplu din cauza temperaturii ridicate.

Deci dumneavoastră recomandați ca el să fie anual schimbat pe mai multe stadioane, tocmai din considerentul ăsta?

– Doar stadioanele astea închise. Cum este Arena, cum este Craiova. Aceste două stadioane sunt cele mai grele din România. Că dacă fac o comparație cu Aradul sau Sibiu sau alte stadioane deschise, e mult mai facilă mentenanța pe perioada de vară și acolo poți duce mai multe sezoane gazonul. Dar și acolo trebuie făcută o renovare anuală. Materia organică care se strânge la baza firului de iarbă se degradează și se formează așa-zisul „thatch”. Ei, în stratul ăsta în degradare se instalează fungi, bacterii, tot felul de microorganisme care dăunează gazonului. Și atunci anual trebuie scos acest material, să nu aibă posibilitatea să se cumuleze. În momentul când se cumulează și ajunge la un centimetru jumate, indiferent câte lucrări mecanice îi faci la gazon, indiferent ce produse îi dai, planta nu mai răspunde. Mentenanța trebuie condusă astfel încât să nu cumulezi stratul ăsta.

Schimbarea gazonului pe Arena Naţională costă 500.000 de euro: „E acelaşi ca la Bayern Munchen”

Pe Arena Națională cât costă schimbarea gazonului?

– Undeva la 500.000 de euro, La meciuri deteriorările sunt majore, efortul financiar să-l menții este mare, și la un moment dat nici nu merită să bagi banii în mentenanță trei-patru luni la rând, având posibilitatea să ții și concerte. Din concerte se încasează bani, se schimbă gazonul, intră echipa în sezon pe un gazon nou, pe un gazon bun, se joacă fotbal, poți să-l menții la standarde înalte.

E cel mai bun gazon pe Arena Națională? Adică putem spune că e acelaşi pe care îl au marile stadioane din vest?

– Furnizorul nostru de gazon, Mixto din Italia, este același gazon pe care l-au montat la Bayern München, Frankfurt, Leipzig. Sunt câteva stadioane și prin Franța. Noi am montat și lucrăm cu un gazon de o înaltă performanță și calitate.

Asta și pe Arenă, și pe Oblemenco…

– Și pe Arenă, și pe Oblemenco. Toate au carpetă hibridă, deci gazonul vine sub formă de rulouri dar este crescut pe o carpetă hibridă.

Acoperişul de pe Arenă, adevăr sau mit? „Contează şi dacă e tras câteva zile”

S-a vorbit foarte mult despre faptul că acoperișul, dacă e tras, afectează gazonul. E adevărat sau e un mit? Și mă refer aici pe Arena Națională.

– Din punct de vedere fiziologic, da, clar că acoperișul umbrește gazonul, gazonul are nevoie de lumină ca să facă fotosinteză. Contează şi dacă e tras câteva zile, să ştiţi.

Care e cea mai mare provocare să mențineți gazonul ideal de la meci la meci?

– Provocarea e atunci când ai intervale mici între meciuri. Trebuie să-l faci într-un timp scurt și trebuie să acoperi tot ce are nevoie gazonul. Să poți să intercalezi și un foliar între meciuri. Noi tundem cu trei zile înainte de meci în fiecare zi, ca să formatăm liniile, să arate bine, să aibă un aspect estetic cât mai curat și cât mai frumos.

Deci înainte de meciuri cu trei zile, inclusiv în ziua meciului?

– Inclusiv în ziua meciului. Au fost situații când am tuns gazonul de trei ori în ziua meciului.

În ziua meciului de trei ori???

– În ziua meciului de trei ori. De obicei terminăm cu cinci-șase ore înainte de meci.

Și recuperarea începe imediat după meci?

– Imediat după meci. Dacă e necesar, îl curățăm, îi dăm un tratament foliar, un biostimulator de creștere imediat după meci, după ce a plecat lumea de la stadion. Noi de multe ori suntem în stadion și lucrăm. Și a doua zi continuăm.

Gazon hibrid pe Arena Naţională: „70% natural – 30% fibră sintetică”

Aveți vreo garanție în momentul în care vă angajați la o asemenea treabă, cum funcționează garanția contractuală?

– Da, sunt stipulate în contracte, avem garanție clar. Cu toate că gazonul nu este purtător de garanție, este un organism viu. Niciun producător de gazon nu-ți dă garanție. Noi, care facem mentenanță, suntem cumva obligați să dăm garanție că trebuie să ai o responsabilitate.

În momentul în care există intemperii, vă acomodați condițiilor?

– Da, clar. Suntem în sezonul rece, ne pregătim înainte, ne uităm pe prognoze. Dacă ne vin minus 12 grade cu ninsori, ridicăm temperatura solului cu patru grade mai mult ca să compenseze. Altfel gazonul se blochează, procesele fiziologice încetinesc. Trebuie să previzionezi tot timpul factorii de vegetație și climă.

Pe Arena Națională procentajul cât e iarbă naturală, cât e artificial?

– În carpeta hibridă sunt aproximativ 30% fibre sintetice. Deci 30% fibre sintetice, 70% gazon natural. Fibra sintetică îi conferă o rezistență foarte bună la tracțiune. Nu sare cum sare gazonul natural. Conferă o rezistență și o stabilitate mult mai bună.