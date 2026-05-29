Arenă prea mică pentru un meci atât de mare! Imagini incredibile la Dinamo – FCSB! Sute de suporteri au văzut partida din afara stadionului! Foto+Video

Dinamo și FCSB își măsoară în această seară forțele în finala barajului pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Partida se joacă pe stadionul Arcul de Triumf, o arenă cu o capacitate redusă. Sute de suporteri au rămas în afara stadionului și urmăresc meciul pe telefoanele mobile.

Scene greu de imaginat la barajul pentru Europa! Sute de fani au privit meciul pe telefoane

Singura soluție rămasă a fost Arcul de Triumf, o arenă cu o capacitate mult mai mică.

Cererea pentru bilete a fost una uriașă. Tichetele s-au epuizat în doar câteva minute, iar doar o mică parte dintre suporterii care și-au dorit să vadă confruntarea pentru calificarea în UEFA Conference League au reușit să prindă un loc pe Arcul de Triumf.

Fanii au urmărit partida pe telefoanele mobile.

„Am venit de la Călărași și n-am intrat!” Povestea tristă a unui fan la Dinamo – FCSB

FANATIK a stat de vorbă cu un suporter al „câinilor roșii”, care a venit fără bilet tocmai de la Călărași pentru a vedea meciul pe care echipa sa îl joacă împotriva rivalilor de la FCSB. Acesta s-a declarat profund dezamăgit de faptul că partida nu a putut fi organizată pe Arena Națională.

„Am venit tocmai de la Călărași. Au fost foarte puține bilete și nu am reușit să prind unul. M-am gândit că poate găsesc aici un bilet. Am tot sperat. Am văzut un sfert de oră din meci, dar nu am prins nici măcar un bilet. Cine să ne audă pe noi? Dacă se juca pe Arena Națională era altă treabă. E dureros”, a declarat un suporter al celor de la Dinamo pentru FANATIK.

