Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi

România are, în prezent, multe stadioane și săli de sport noi sau renovate. Din păcate, în paralel, există și locuri uitate complet de autorități. Într-un oraș mare din sud-estul țării găsim, în prezent, arena sportivă ajunsă efectiv o ruină. Imaginile care vin de aici sunt desprinse parcă dintr-o lume părăsită de oameni.

Cum arată arena sportivă ridicată în 1986, în Constanța, după decenii de nepăsare din partea autorităților

În urmă cu aproape 40 de ani, în municipiul Constanța era construit Complexul Sportiv ”Badea Cârțan”. Odinioară, locația sportivă era destinată unor discipline precum fotbalul, rugby-ul sau tenisul. Complexul găzduia și un bazin de natație pentru sportivi.

. Imaginile din zonă sunt extrem rușinoase pentru un municipiu reședință de județ, precum Constanța. Au urmat, după Revoluție, trei decenii în care nu s-au făcut deloc investiții aici.

Imaginile publicate recent din zonă arată însă și un contrast trist între lux și degradare. Paradoxal, complexul sportiv nu este într-o zonă abandonată, ba dimpotrivă. Este localizat chiar într-o zonă în plină dezvoltare din Constanța. Se pot zări aici, în vecinătate, blocuri de lux construite de unii dezvoltatori. În ciuda acestui aspect, lipsa de interes a autorităților locale și centrale pentru repunerea pe picioare a complexului a persistat.

Afaceriștii ar investi în zonă, însă legea le interzice să-i schimbe destinația. Prin urmare, totul a fost lăsat într-o paragină de nedescris. În aceste condiții, nimeni nu se implică. O scuză principală este lipsa de resurse financiare.

Complexul Sportiv ”Badea Cârțan”, plin de gunoaie și buruieni

La ora actuală, absolut nimic nu mai este funcțional la uriașa bază sportivă din Constanța. Locul este un focar de infecție, cu buruieni și foarte multe gunoaie aruncate. Un exemplu al degradării din ultimele decenii este stadionul de rugby. Este foarte greu de recunoscut. Doar buturile mai amintesc de sportul practicat aici. Tribunele sunt acoperite de iarbă, buruieni și chiar copaci.

În plus, băncile de rezerve au dispărut cu tot cu acoperiș. De asemenea, pista de atletism pare și ea că s-a evaporat. Nu mai vorbim de zgură, care s-a dus de multă vreme. Localnicii care se mai încumetă să alerge pe cărarea rămasă riscă să calce pe cioburi și pe alte resturi.

În ciuda celor prezentate mai sus, terenul de rugby, așa ”inexistent” cum e, a fost închiriat până în 2024 pentru un club local contra sumei de 150 de lei, scrie . Între timp, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Constanța a anulat închirierea. ”Le-am spus celor de la club că nu le închiriez așa ceva. Nu există vestiare, nu există apă curentă, nu există iarbă. Cum să se antreneze copiii pe pământul acela tare? Vă dați seama ce efect are asupra încheieturilor în perioada de creștere? Sau ce înseamnă să faci un placaj pe o asemenea suprafață?”, a explicat directorul DJST, conform sursei citate.

Cum a încercat Gică Hagi să salveze arena sportivă din Constanța

Locația sportivă din orașul de la malul Mării Negre putea avea altă soartă. În trecut, se pare că marele Gică Hagi a academiei care-i poartă numele în prezent la Ovidiu.

S-a întâmplat în anii 2000. În ciuda disponibilității ”Regelui”, autoritățile locale din acele vremuri nu au acceptat propunerea, mai scriu cei de la Gazeta Sporturilor. Au existat și explicații pertinente.

La fel ca în multe astfel de cazuri din țară, situația juridică a complexului sportiv era una complicată. Stadionul ar aparține de ANS, dar restul este împărțit între Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanța. Locația mai cuprinde un fost bazin de înot în aer liber, de dimensiuni olimpice, din care nu a mai rămas mai nimic. De asemenea, mai sunt niște terenuri de tenis de câmp, acoperite în totalitate de vegetație. Există în zonă și o sală de atletism, folosită pentru moment pe post de depozit.

Ce alt complex sportiv, tot din Constanța, se află într-o situație asemănătoare

Din păcate, lucrurile triste pe care le vedem la Complexul Sportiv ”Badea Cârțan” se repetă și în alte zone. Chiar în județul Constanța, avem azi o altă definiție a nepăsării: Complexul Sportiv ”Triunghi”.

În trecut, aici existau un teren de fotbal, o sală de sport, terenuri de tenis, pistă de karting şi generoase spaţii verzi. Locul era conceput drept un ”plămân” al Constanței, alături de cel din Badea Cârţan. Azi, ambele locuri sunt ”gemenele” nepăsării, ale finanţării zero, a lipsei de interes şi de viziune a autorităţilor centrale şi locale. Și acest complex este o ruină, plin de gunoaie şi de buruieni înalte cât casa.

La fel ca ”Badea Cârțan”, și Complexul Sportiv Triunghi este în subordinea Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa. În actele Agenţiei Naţionale pentru Sport figurează ca bază dezafectată!

”Nu de idei, nu de proiecte am dus lipsă, ci de bani. Şi nici nu vor veni de la nivel central. Singura instituţie care ar putea salva complexul este Primăria Constanţa, iar noi, de-a lungul timpului, am tot făcut propuneri. În 2016, în mandatul lui Decebal Făgădău, am propus ca acolo să fie amenajat un parc sportiv urban, să fie practic reabilitate terenurile de fotbal, baschet, volei, tenis, pista de karting, cea de atletism, sala de lupte. Ar fi fost un proiect dedicat sportului de masă, dar şi echipelor de juniori din cluburile constănţene. Nu vreau să reproduc răspunsul primit.

Noi, la direcţie, de opt-nouă ani nu am mai primit un leu pentru infrastructura sportivă. Poate doar un parteneriat public-privat, mai ales că o companie puternică va face o investiţie de anvergură în acea zonă a Constanţei, ar putea salva complexul.

Cât despre parteneriatul cu federaţia de airsoft, a fost o soluţie găsită de conducerea de atunci a direcţiei, pentru protecţia bazei, să nu mai vină hoţii. Acum măcar există pază, un sistem de monitorizare video”, spune directorul executiv al DJST Constanţa, Marian Ţuţuianu, pentru .