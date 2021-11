Arestări și confiscări de milioane de euro în România, Cehia și Slovacia, într-o acţiune a Parchetului European, condus de Kovesi

Procurorii Parchetului European (EPPO) au arestat patru persoane și au confiscat de la aceștia bunuri în valoare de 23 de milioane de euro. Misiunea s-a desfășurat pe parcursul zilelor de miercuri și joi în: Republica Cehă, România şi Slovacia.

Toate cele patru persoane sunt acuzate de constituirea unei organizaţii infracţionale şi producerea de evaziune fiscală. Evaziunea fiscală în acest caz implică utilizarea unor bani falși.

Cum acționau agresorii

Gruparea infracțională își avea ”sediul” în Hamburg, situat în nordul Germaniei. Ulterior, avea loc spălarea de bani în Cehia şi Slovacia, care aveau legătură și cu România.

”Principalii suspecţi au organizat un aşa-numit carusel TVA (taxa pe valoare adăugată), care a implicat circulaţia repetată a unor bani fictivi prin aceleaşi companii”, a explicat EPPO

Concret, procurorii de caz au coordonat misiunea la sediul central al EPPO de la Luxemburg. Infractorii urmează a fi prezentanți unei instanțe de judecată care va decide ce pedeapsă li se va aplica. Nu se exclude arestul, având în vedere faptele comise.

Procurorii au fost nevoiți și să înghețe conturi bancare în Slovacia şi Cehia. Mai exact, operațiunea a fost condusă de un procuror european delegat la Munchen și a fost executată de din: Chemnitz, Hamburg şi Munchen, Agenţia Naţională Slovacă a Corpului de Poliţie pentru Combaterea Infracţiunilor, Agenţia naţională cehă pentru combaterea criminalităţii organizat, broul EPPO de la Bucureşti cu sprijinul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Bihor şi Sălaj.

Laura Codruța Kovesi, prima persoană care conduce Parchetul European

Reamintim, totodată, că Parchetul European după ce a plecat de la conducerea DNA. Ea a devenit atunci prima persoană aflată într-o astfel de funcție. Mandatul său de procuror-șef va fi de șapte ani.

”Tocmai am iesit de la Conferinta Presedintilor Parlamentului European, in cadrul careia am facut ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept prima procuroare-sefa europeana. Am hotarat impreuna cu presedintele parlamentului si cu presedintii celorlalte grupuri politice sa validam numirea doamnei Kovesi ca sefa a Parchetului European dupa ce si Consiliul a convenit sa o sustina.

Este un moment important si simbolic pentru Romania ca lupta impotriva fraudei si coruptiei care aduc atingere fondurilor publice ale Uniunii Europene va fi condusa de o romanca pentru urmatorii sapte ani.

Felicitari, Laura Codruta Kovesi! Ai sansa de a construi de la zero Parchetul European (EPPO) si sunt sigur ca o vei face cu competenta si cu responsabilitate”, scria pe facebook, Dacian Cioloș, la momentul victoriei lui Kovesi.

Laura Codruța Kovesi s-a întrecut în 2019 pentru o astfel de funcție cu Andres Ritter (Germania) și Jean-François Bohnert(Franța).