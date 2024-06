De fapt, cred că fetele de la naționala României de fotbal ar fi băgat-o măcar o dată în poarta celor din Liechtenstein. Sau poate exagerez. Dar de un lucru sunt sigur. Ele nu veneau cu nasul pe sus la un meci cu Liechtenstein. Nu mai vorbesc despre bani, că la nivel de fotbal feminin salariile ajung pe la 3-4-5.000 lei pe lună.

Arfe, bani și fotbal ioc! Ne vor mânca lighioanele la EURO, dacă vom juca așa cum am făcut-o cu Liechtenstein

Da, ele n-au nici bani, nici nu se fac filme despre ele și nici nu scrie presa atât de mult ca despre viitorul transfer al lui Ianis Hagi sau despre ce caută Pușcaș la națională. Și nici nu regăsim printre ele vreo fiică de Rege sau Regină. Apropo, și , cu 4 victorii din tot atâtea meciuri.

ADVERTISEMENT

Ne-am calificat la EURO 2024 cu băieții lui Edi. Am terminat pe locul 1 în grupă. Bravo! Felicitări! Dar nu poți ieși în lumea bună a fotbalului când tu te chinui cu Liechtenstein, locul 202 în clasamentul mondial. România e pe 46. E ca și cum președintele apare în public și ne arată cum conduce el țara, dar acasă e bătut de soție. Da, contează mult și ce faci până la turneul final.

Veți spune că . Așa e! Dar nici măcar dacă jucau Răzvan Burleanu și cu angajații FRF nu era o scuză să nu învingi această națională. Sau poate chiar nu mai există echipe mici. Dar nici noi nu suntem vreo echipă prea mare. Nici măcar medie.

ADVERTISEMENT

1 milion de euro = 100 de milioane de euro

Primul „11” al reprezentativei din Liechtenstein din meciul cu România știți la cât era cotat? La sub un milion de euro! Da, transfermarkt a cotat echipa trimisă împotriva României la sub un milion de euro. Adică Pușcaș sau Drăgușin ar fi putut oricând să-i cumpere pe adversari, ținând cont că salariile lor depășesc milionul de euro. Anual! Întregul lot al României este cotat la aproape 100 de milioane de euro! O SUTĂ! E drept că transfermarkt nu e etalonul când vorbim despre valoarea jucătorilor, dar să nu uităm că legendarul Cristiano Ronaldo a făcut scandal în 2020 pentru că site-ul amintit mai sus l-a cotat la „doar” 75 de milioane de euro. Deci, tot reprezintă ceva și acest site.

Bun, haideți să trecem peste treaba asta cu banii. Până la urmă banii sunt ochiul dracului. Mergem la banderola primită în premieră de Ianis Hagi la echipa națională. Din poziția de căpitan, Hagi a condus reprezentativa la trei turnee finale ale Campionatului Mondial: Italia 1990 (optimi), SUA 1994 (sferturi), Franța 1998 (optimi). Nu, n-am greșit! Gică Hagi pe acolo ne-a plimbat cu naționala când a purtat banderola. Ianis n-a reușit decât să-și treacă în palmares acest episod negru: doar egal cu Liechtenstein la primul meci cu banderola pe braț, scor 0-0.

ADVERTISEMENT

Bine, nu mai facem comparații. Pentru că presiune. Pentru că nervi. Pentru că Ianis nu e Gică. Pentru că România de acum nu e Generația de Aur.

Apocalipsa a venit în minutul 53!

„Poate profităm acum, când Liechtenstein are un om în minus, să spargem zidul micuței naționale”, a fost reacția comentatorului meciului în minutul 53, când unul dintre jucătorii oaspeților a ieșit accidentat. Evident că au trecut minute bune în care am avut om în plus și tot degeaba. Nu e ușor cu Liechtenstein.

ADVERTISEMENT

Când ajungi să te bucuri că ai om în plus cu niște băieți care nu există, în mod normal, în fotbal, e grav. Și mai interesant a fost prin minutul 61 când aceiași comentatori pur și simplu nu aveau ce să vorbească despre meci și au început să ne explice cât de greu le era românilor pe vremuri să pronunțe numele reprezentativei din Liechtenstein. Sunt de înțeles și ei, a fost un meci de Doamne ferește!

Să vă mai spun că Liechtenstein a primit măcar un gol în ultimele 36 de meciuri consecutive? Sau că ultima dată când Liechtenstein a scăpat fără să ia gol a fost în octombrie 2020, 0-0 acasă cu „puternica” națională a statului San Marino.

Dar speranța moare ultima! Așa că încă sperăm ca la EURO să faceți uitate meciurile astea cu Bulgaria și Liechtenstein. Speranța moare ultima, dar și când moare…